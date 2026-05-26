Afgán migráns bántalmazott szexuálisan egy 11 éves iskoláslányt Németországban

A német rendőrség nyomoz egy afgán férfi ügyében, akit egy 11 éves lány szexuális bántalmazásával vádolnak, írja a Junge Freiheit.

A Bild beszámolója szerint a 20 éves Nasszar S. állítólag április végén betört egy koblenz-lützeli speciális igényű iskolába, és követte az áldozatot a mosdóig. A család ügyvédje, Bilal Colak szerint a két vádlott egyike késsel fenyegette meg a lányt.

Az újság szerint a 11 éves lány csak néhány nappal az incidens után mert beszélni a történtekről a nővérének. Ezt követően állítólag egy csoport fiatal megkereste és körülvette az afgán férfi lakását, amíg a rendőrség meg nem érkezett és letartóztatta. Az érintett május eleje óta előzetes letartóztatásban van. A második feltételezett elkövető felkutatása folytatódik.

A vádlott afgán férfi már ismert volt a rendőrség előtt

A hatóságok szerint az iskola válságstábot hozott létre szociális munkásokból és rendőrségi képviselőkből. Ezenkívül szerkezeti átalakításokat végeztek a bejárati ajtókon, és fokozták a szünetekben a felügyeletet.

A Bild szerint több szülő is kijelentette, hogy Nasszar S. és állítólagos bűntársa már ismertek voltak a kerületben, többször is szándékosan közeledtek fiatal lányokhoz. A Koblenzi Ügyészség szerint újabb büntetőfeljelentést tettek az afgán férfi ellen állítólagos szexuális bűncselekmény miatt.

A 20 éves munkanélküli fiatalt korábban már megbírságolták engedély nélküli fegyvertartás miatt.