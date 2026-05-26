Afgán migráns bántalmazott szexuálisan egy 11 éves iskoláslányt Németországban

Egy afgán férfit és társát azzal vádolnak, hogy követtek, fenyegettek és bántalmaztak egy 11 éves, speciális igényű tanulót. Úgy tűnik, nem ez volt az egyetlen ilyen cselekményük.
A német rendőrség nyomoz egy afgán férfi ügyében, akit egy 11 éves lány szexuális bántalmazásával vádolnak, írja a Junge Freiheit.

Illusztráció (Fotó: Képernyőkép)

A Bild beszámolója szerint a 20 éves Nasszar S. állítólag április végén betört egy koblenz-lützeli speciális igényű iskolába, és követte az áldozatot a mosdóig. A család ügyvédje, Bilal Colak szerint a két vádlott egyike késsel fenyegette meg a lányt.

Az újság szerint a 11 éves lány csak néhány nappal az incidens után mert beszélni a történtekről a nővérének. Ezt követően állítólag egy csoport fiatal megkereste és körülvette az afgán férfi lakását, amíg a rendőrség meg nem érkezett és letartóztatta. Az érintett május eleje óta előzetes letartóztatásban van. A második feltételezett elkövető felkutatása folytatódik.

A vádlott afgán férfi már ismert volt a rendőrség előtt

A hatóságok szerint az iskola válságstábot hozott létre szociális munkásokból és rendőrségi képviselőkből. Ezenkívül szerkezeti átalakításokat végeztek a bejárati ajtókon, és fokozták a szünetekben a felügyeletet.

A Bild szerint több szülő is kijelentette, hogy Nasszar S. és állítólagos bűntársa már ismertek voltak a kerületben, többször is szándékosan közeledtek fiatal lányokhoz. A Koblenzi Ügyészség szerint újabb büntetőfeljelentést tettek az afgán férfi ellen állítólagos szexuális bűncselekmény miatt.

A 20 éves munkanélküli fiatalt korábban már megbírságolták engedély nélküli fegyvertartás miatt.

 

