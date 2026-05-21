Egyre nagyobb a feszültség Németországban: Alice Weidel durván nekiment a vezetésnek

Az Alternatíva Németországért (AfD) társelnöke, Alice Weidel a Bundestagban arról beszélt, hogy az országot jelenleg „de facto nem kormányozzák”, miközben gazdasági nehézségek, infláció és társadalmi bizonytalanság sújtja Németországot.

Alice Weidel, az AfD szövetségi elnöke és parlamenti frakcióvezetője (Fotó: dpa Picture-Alliance/AFP/Michael Kappeler)

Ha valakinek még nem tűnt volna fel: Németországot jelenleg nem vezetik. Nincsenek valódi döntések, nincs irányítás, csak eredménytelen bizottsági ülések és politikai káosz

– fogalmazott Weidel.

Alice Weidel szerint a válságot a jelenlegi német kormány nem tudja kezelni

A politikus a vezetést vette célba, azzal vádolta a hatalmat, hogy nem képes kezelni a kialakult gazdasági válságot. Szerinte a kormány elveszítette kapcsolatát a hétköznapi emberek problémáival, miközben az energiaárak, az infláció és az ipari visszaesés egyre nagyobb terhet jelent a német társadalom számára. A felszólalás heves reakciókat váltott ki a Bundestagban. Több kormánypárti képviselő közbekiabálásokkal próbálta félbeszakítani Weidelt, mire az ellenzéki padsorokból taps és támogatás érkezett.

Weidel szerint Németország ma vezetői válsággal küzd, és az ország nem engedheti meg magának a politikai bizonytalanságot egy olyan időszakban, amikor Európa gazdasági és geopolitikai kihívásokkal néz szembe.

Az AfD politikusa az elmúlt hónapokban többször is élesen kritizálta a berlini vezetést, különösen az energiapolitika, az ukrajnai háború következményei és az uniós döntések miatt. Az ellenzéki párt támogatottsága közben több felmérés szerint tovább erősödött Németországban.