Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Ön is használja?

Figyelmeztetés: súlyos májkárosodást okozhat a népszerű tisztítószer

Sport

Olasz focihorror: sportvezető családját is bántalmazták az elképesztő tömegverekedésben – videó

Alice Weidel

Egyre nagyobb a feszültség Németországban: Alice Weidel durván nekiment a vezetésnek

39 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Éles hangvételű felszólalásban bírálta a német kormány működését Alice Weidel, aki szerint Németország a legnehezebb időszakban maradt határozott irányítás nélkül.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Alice WeidelNémetországkormánykritikagazdaság

Az Alternatíva Németországért (AfD) társelnöke, Alice Weidel a Bundestagban arról beszélt, hogy az országot jelenleg „de facto nem kormányozzák”, miközben gazdasági nehézségek, infláció és társadalmi bizonytalanság sújtja Németországot.

Alice Weidel
Alice Weidel, az AfD szövetségi elnöke és parlamenti frakcióvezetője (Fotó: dpa Picture-Alliance/AFP/Michael Kappeler)

Ha valakinek még nem tűnt volna fel: Németországot jelenleg nem vezetik. Nincsenek valódi döntések, nincs irányítás, csak eredménytelen bizottsági ülések és politikai káosz

– fogalmazott Weidel.

Alice Weidel szerint a válságot a jelenlegi német kormány nem tudja kezelni

A politikus a vezetést vette célba, azzal vádolta a hatalmat, hogy nem képes kezelni a kialakult gazdasági válságot. Szerinte a kormány elveszítette kapcsolatát a hétköznapi emberek problémáival, miközben az energiaárak, az infláció és az ipari visszaesés egyre nagyobb terhet jelent a német társadalom számára. A felszólalás heves reakciókat váltott ki a Bundestagban. Több kormánypárti képviselő közbekiabálásokkal próbálta félbeszakítani Weidelt, mire az ellenzéki padsorokból taps és támogatás érkezett. 

Weidel szerint Németország ma vezetői válsággal küzd, és az ország nem engedheti meg magának a politikai bizonytalanságot egy olyan időszakban, amikor Európa gazdasági és geopolitikai kihívásokkal néz szembe.

Az AfD politikusa az elmúlt hónapokban többször is élesen kritizálta a berlini vezetést, különösen az energiapolitika, az ukrajnai háború következményei és az uniós döntések miatt. Az ellenzéki párt támogatottsága közben több felmérés szerint tovább erősödött Németországban. 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!