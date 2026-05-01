Vádat emeltek a londoni antiszemita támadás gyanúsítottja ellen

A brit rendőrség kétrendbeli emberölési kísérlet miatt vádat emelt egy 45 éves férfi ellen, miután az Észak-Londonban, Golders Green városrészben két zsidó férfit megszúrt. A hatóságok az esetet feltételezett terrortámadásként kezelik – írja az RNZ.

A támadás után a nemzeti terrorfenyegetettségi szintet a második legmagasabb fokozatra emelték, ami azt jelenti, hogy a következő hat hónapban nagy eséllyel történhet újabb terrortámadás.

A késelés egy olyan incidenssorozat után történt, amely során zsidó intézményeket értek támadások ugyanebben a londoni városrészben, ahol jelentős zsidó közösség él. Emiatt Keir Starmer brit miniszterelnök szigorúbb intézkedéseket ígért a zsidó közösség védelmében.

A jövőben tervezett Izrael-ellenes felvonulásokat is szigorúbb szabályok alá vonhatják, mivel egyre többen követelnek nagyobb biztonságot a mintegy 290 ezres brit zsidó közösség számára.

Emberölési kísérlet miatt emeltek vádat

A rendőrség tájékoztatása szerint a brit állampolgárságú, Szomáliában született Essa Suleiman ellen kétrendbeli emberölési kísérlet, valamint közterületen történő késviselés miatt indult eljárás. A szerdai támadás során egy 34 és egy 76 éves férfi sérült meg, mindkettőjüket kórházba szállították.

A férfit egy másik, ugyanazon a napon Dél-Londonban történt eset kapcsán is emberölési kísérlettel vádolják. Jelenleg őrizetben van, és pénteken a Westminsteri bíróság elé állítják.

A rendőrség közlése szerint a 34 éves sérültet már kiengedték a kórházból, a 76 éves férfi állapota stabil.

Egyre nagyobb a biztonsági kockázat

Shabana Mahmood belügyminiszter szerint az Egyesült Királyság már hosszabb ideje növekvő terrorfenyegetéssel néz szembe, és a készültségi szint emelése nem kizárólag ehhez az egy támadáshoz köthető.

A hatóságok szerint a külföldi államokhoz köthető biztonsági kockázatok erősödése is szerepet játszhat az erőszakos cselekmények, köztük a zsidó közösséget érő támadások megszaporodásában. Például zsinagógákat és zsidó mentőautókat is felgyújtottak, amelyeket a közösségi médiában Iránhoz kötöttek.

Egyes elemzők úgy látják, hogy a 2023 októberében Izrael ellen végrehajtott Hamász-támadás óta rendszeressé vált Izrael-ellenes tüntetések is hozzájárultak az antiszemita incidensek számának növekedéséhez.

A rendőrség jelezte, hogy a következő hetekben tervezett londoni demonstrációkat felülvizsgálják, és szükség esetén további korlátozásokat vezethetnek be.