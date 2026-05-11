Nagy a baj! Pusztító bosszút esküdött Észak-Korea

Az észak-koreai Legfelsőbb Népi Gyűlés legutóbbi ülésszakán alkotmánymódosítást fogadott el, amely automatikus atomcsapást rendel el arra az esetre, ha az ország vezetője, Kim Dzsongun ellen merényletet követnének el, vagy a vezetés cselekvőképtelenné válna. Az új szabály nem a semmiből érkezett: a dél-koreai hírszerzés (NIS) elemzése szerint Phenjan reakcióját az iráni legfőbb vallási vezető, Ali Hamenei közelmúltbeli kiiktatása váltotta ki – számol be róla Fox News amerikai televíziós hálózat.

A Teheránban végrehajtott izraeli légicsapás, amely az Egyesült Államok támogatásával történt, a jelek szerint alapjaiban rázta meg az észak-koreai diktátor biztonságérzetét. Kim Dzsongun láthatóan levonta a tanulságot a közel-keleti eseményekből: a precíziós likvidálások korában

a személyes biztonságát a nemzet nukleáris arzenáljához láncolta.

Az új alkotmányos passzus szövegezése szerint, ha az állam nukleáris erői feletti irányítási és ellenőrzési rendszer ellenséges erők támadása miatt veszélybe kerül, az atomcsapást „automatikusan és haladéktalanul” végre kell hajtani. Ezzel Phenjan kiiktatta az emberi mérlegelés lehetőségét egy kritikus pillanatban, ami jelentősen növeli akár egy véletlen atomháború kockázatát is.

Nem ez volt azonban az egyetlen baljós módosítás az észak-koreai alkotmány szövegén az utóbbi időszakban.

Néhány héttel ezelőtt Kim Dzsongun töröltette az alkotmányból a Koreai-félsziget újraegyesítésére vonatkozó utalásokat, Dél-Koreát a „legellenségesebb államnak” nevezte, az Egyesült Államokat pedig „állami terrorizmussal és agresszióval” vádolta meg.