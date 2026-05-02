Kivégzések Iránban: két férfit ítéltek halálra kémkedés miatt

Iránban újabb súlyos ítéleteket hajtottak végre a hétvégén: szombaton két férfit végeztek ki, akiket Izrael javára végzett kémkedéssel vádolt meg az igazságszolgáltatás. Az egyik férfi állítólag kifejezetten az Iszfahán tartományban található Natanz atomlétesítményéről próbált bizalmas adatokat megszerezni.
A natanzi atomlétesítményről is adatokat gyűjtöttek
A hivatalos jelentések szerint a két elítélt, Jagub Karimpur és Nászir Bakarzadeh kötél általi halállal bűnhődött tetteiért. A bíróság döntése értelmében mindketten közvetlen kapcsolatban álltak az izraeli hírszerző szolgálattal, és aktívan segítették annak munkáját. Az információgyűjtés az ország legérzékenyebb pontjait érintette. A Times of Israel az iráni médiára hivatkozva arról számolt be, hogy
az egyik férfi kifejezetten az Iszfahán tartományban található Natanz atomlétesítményéről próbált bizalmas adatokat megszerezni.
Ez a helyszín az iráni nukleáris program egyik kulcsfontosságú bázisa, így az ottani biztonsági protokollok és technikai részletek kiszivárogtatása stratégiai veszélyt jelentett a teheráni vezetés számára. A France 24 beszámolója szerint Karimpur közvetlen összeköttetésben állt a Moszad egyik tisztjével, akinek érzékeny információkat adott át.
Társa, Bakarzadeh tevékenysége is kiterjedt volt: őt azzal vádolták meg, hogy nemcsak a kormányzati szervekről és magas rangú vallási vezetőkről gyűjtött adatokat, hanem más fontos létesítményekről is jelentett.
Ezek között kiemelt szerepet kapott a natanzi urándúsító. Az Iran International az X-oldalán megerősítette, hogy a két férfit felakasztották.
Az eset nem egyedi, hiszen Iránban rendszeresen hajtanak végre kivégzéseket.
Ugyanakkor nemzetközi megfigyelők gyakran rámutatnak arra a gyakorlatra, hogy a teheráni hatóságok sok esetben anélkül hirdetnek halálos ítéletet és hajtják végre a kivégzéseket, hogy a nyilvánosság előtt bármilyen konkrét bizonyítékot bemutatnának az elkövetett bűncselekményekkel kapcsolatban.
