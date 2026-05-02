Kivégzések Iránban: két férfit ítéltek halálra kémkedés miatt

Iránban újabb súlyos ítéleteket hajtottak végre a hétvégén: szombaton két férfit végeztek ki, akiket Izrael javára végzett kémkedéssel vádolt meg az igazságszolgáltatás. Az egyik férfi állítólag kifejezetten az Iszfahán tartományban található Natanz atomlétesítményéről próbált bizalmas adatokat megszerezni.

A natanzi atomlétesítményről is adatokat gyűjtöttek

A hivatalos jelentések szerint a két elítélt, Jagub Karimpur és Nászir Bakarzadeh kötél általi halállal bűnhődött tetteiért. A bíróság döntése értelmében mindketten közvetlen kapcsolatban álltak az izraeli hírszerző szolgálattal, és aktívan segítették annak munkáját. Az információgyűjtés az ország legérzékenyebb pontjait érintette. A Times of Israel az iráni médiára hivatkozva arról számolt be, hogy

az egyik férfi kifejezetten az Iszfahán tartományban található Natanz atomlétesítményéről próbált bizalmas adatokat megszerezni.

Ez a helyszín az iráni nukleáris program egyik kulcsfontosságú bázisa, így az ottani biztonsági protokollok és technikai részletek kiszivárogtatása stratégiai veszélyt jelentett a teheráni vezetés számára. A France 24 beszámolója szerint Karimpur közvetlen összeköttetésben állt a Moszad egyik tisztjével, akinek érzékeny információkat adott át.

Társa, Bakarzadeh tevékenysége is kiterjedt volt: őt azzal vádolták meg, hogy nemcsak a kormányzati szervekről és magas rangú vallási vezetőkről gyűjtött adatokat, hanem más fontos létesítményekről is jelentett.

Iran executed two more men on Saturday after the Supreme Court upheld their death sentences for spying for Israel and cooperating with the Mossad intelligence service.

The judiciary's media center said Yaghoub Karimpour and Nasser Bekrzadeh were hanged in Urmia Central Prison…

Ezek között kiemelt szerepet kapott a natanzi urándúsító. Az Iran International az X-oldalán megerősítette, hogy a két férfit felakasztották.

Az eset nem egyedi, hiszen Iránban rendszeresen hajtanak végre kivégzéseket.

Ugyanakkor nemzetközi megfigyelők gyakran rámutatnak arra a gyakorlatra, hogy a teheráni hatóságok sok esetben anélkül hirdetnek halálos ítéletet és hajtják végre a kivégzéseket, hogy a nyilvánosság előtt bármilyen konkrét bizonyítékot bemutatnának az elkövetett bűncselekményekkel kapcsolatban.

Donald Trump és a NOB is reagált a 19 éves bajnok nyilvános kivégzésére

Márciusban sokkoló hír rázta meg a sportvilágot is: nyilvános akasztással kivégezték a mindössze 19 éves iráni birkózót, Szaleh Mohammadit. Az ügy hatalmas felháborodást váltott ki, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) is megszólalt Irán kegyetlen tette után.