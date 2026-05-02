Kivégzések Iránban: két férfit ítéltek halálra kémkedés miatt

Iránban szombaton végrehajtották két férfi halálos ítéletét, akiket azzal vádoltak, hogy az izraeli hírszerzésnek dolgoztak. Az elítéltek a gyanú szerint titkos katonai és állami információkat szivárogtattak ki, többek között a kiemelt fontosságú natanzi atomlétesítményről is adatokat gyűjtöttek. A kivégzéseket akasztással hajtották végre, miután a helyi bíróság bűnösnek találta őket.
Iránban újabb súlyos ítéleteket hajtottak végre a hétvégén: szombaton két férfit végeztek ki, akiket Izrael javára végzett kémkedéssel vádolt meg az igazságszolgáltatás. Az egyik férfi állítólag kifejezetten az Iszfahán tartományban található Natanz atomlétesítményéről próbált bizalmas adatokat megszerezni. 

Fotó: AFP

A natanzi atomlétesítményről is adatokat gyűjtöttek

A hivatalos jelentések szerint a két elítélt, Jagub Karimpur és Nászir Bakarzadeh kötél általi halállal bűnhődött tetteiért. A bíróság döntése értelmében mindketten közvetlen kapcsolatban álltak az izraeli hírszerző szolgálattal, és aktívan segítették annak munkáját. Az információgyűjtés az ország legérzékenyebb pontjait érintette. A Times of Israel az iráni médiára hivatkozva arról számolt be, hogy 

az egyik férfi kifejezetten az Iszfahán tartományban található Natanz atomlétesítményéről próbált bizalmas adatokat megszerezni. 

Ez a helyszín az iráni nukleáris program egyik kulcsfontosságú bázisa, így az ottani biztonsági protokollok és technikai részletek kiszivárogtatása stratégiai veszélyt jelentett a teheráni vezetés számára. A France 24 beszámolója szerint Karimpur közvetlen összeköttetésben állt a Moszad egyik tisztjével, akinek érzékeny információkat adott át. 

Társa, Bakarzadeh tevékenysége is kiterjedt volt: őt azzal vádolták meg, hogy nemcsak a kormányzati szervekről és magas rangú vallási vezetőkről gyűjtött adatokat, hanem más fontos létesítményekről is jelentett. 

Ezek között kiemelt szerepet kapott a natanzi urándúsító. Az Iran International az X-oldalán megerősítette, hogy a két férfit felakasztották. 

Az eset nem egyedi, hiszen Iránban rendszeresen hajtanak végre kivégzéseket. 

Ugyanakkor nemzetközi megfigyelők gyakran rámutatnak arra a gyakorlatra, hogy a teheráni hatóságok sok esetben anélkül hirdetnek halálos ítéletet és hajtják végre a kivégzéseket, hogy a nyilvánosság előtt bármilyen konkrét bizonyítékot bemutatnának az elkövetett bűncselekményekkel kapcsolatban. 

Donald Trump és a NOB is reagált a 19 éves bajnok nyilvános kivégzésére

Márciusban sokkoló hír rázta meg a sportvilágot is: nyilvános akasztással kivégezték a mindössze 19 éves iráni birkózót, Szaleh Mohammadit. Az ügy hatalmas felháborodást váltott ki, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) is megszólalt Irán kegyetlen tette után.

