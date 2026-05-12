Ausztria börtönei negyven százalékos túlzsúfoltság és súlyos személyzethiány mellett működnek

Ausztria börtönei súlyosan túlzsúfoltak, ráadásul a fogvatartottak fele nem is osztrák állampolgár. Eközben a rabok személyzethiányról számolnak be, amit az osztrák ombudsman beszámolója is megerősíteni látszik. Egy pszichiáter egyenesen azt mondta, hogy a büntetés-végrehajtási rendszer kínozza az embereket.
Az osztrák börtönökben fogvatartott rabok száma folyamatosan növekszik, míg a büntetés-végrehajtási intézetekben dolgozó személyzet létszáma riasztóan alacsony. A fogvatartottak közötti erőszak ma már mindennaposnak számít és a börtönőröket is egyre gyakrabban éri atrocitás. A fogvatartottak több mint 50 százaléka ráadásul nem osztrák állampolgár és a rabok legnagyobb csoportja muszlim bűnelkövetőkből áll – számolt be róla az Exxpress.

Az osztrák börtönök túlzsúfoltak és egyben túl kevés a személyzet
Ausztriában a 3339 börtönőri állásból jelenleg is 191 betöltetlen. A megszorító intézkedések miatt azonban a büntetés-végrehajtási intézmények nehéz helyzetben vannak. A bécs-simmeringi Münnichplatzban található fiatalkorúak börtöne, – amely csak február elején nyílt meg – már most túlzsúfolt. Az osztrák igazságügyi miniszter két új börtönt szeretne építeni Bécstől nyugatra, de a lehetséges helyszíneket még vizsgálják.

Az ombudsman hivatala is bírálta a gyakorlatot

Gaby Schwarz ombudsman rendszeresen felhívja a figyelmet az osztrák börtönökben tapasztalható súlyos személyzethiányra. A fogvatartottak száma növekszik, a személyzeté viszont nem.

A rossz ellátás, a nehezebb reszocializáció és a növekvő öngyilkossági arány sajnos a hazai börtönök mindennapjainak része. Ezek a súlyos személyzethiány következményei, amelyre már évek óta felhívom a figyelmet

– hangsúlyozta az ombudsman, aki szerint felvetéseire a hivatalos válasz mindig az, hogy minden álláshely be van töltve van.

Ez még papíron sem igaz 

– mondja Gaby Schwarz. Kitért rá, hogy például a hosszú távú betegszabadságokat és a szülési szabadságokat nem veszik figyelembe. Ráadásul nyugdíjba vonulási hullám is várható. Általánosságban igaz, hogy hiány van börtönőrök, pszichiáterek, szociális munkások, foglalkozási terapeuták körében. Felhívta a figyelmet, hogy a túlzsúfoltságra tekintettel sürgősen fel kell mérni, hogy a több évvel ezelőtt, – más körülmények között – megállapított személyzeti-kvóta megfelel-e a jelenlegi követelményeknek. Véleménye szerint a számítás egyszerű: ha a fogvatartottak száma nő, a személyzet létszámának is növekednie kell, hogy a lehető legjobban garantálható legyen a börtönrendszer normális működése.

A rabok hozzátartozói is aggódnak szeretteikért

Egyszerűen attól tartok, hogy a fiam még megtörtebb állapotban jön ki a börtönből, mint amikor bement

 – mondta Cristina Lebisch, akinek a fia a krems-steini büntetés-végrehajtási intézetben raboskodik. A fogvatartottak túlterhelt börtönőrökről és súlyos személyzethiányról számoltak be.

A rendszer kínozza az embereket

 – mondta Pius Prosenz Klagenfurtból, aki 45 éven át dolgozott pszichiáterként és igazságügyi szakértőként. Az elmúlt években jelentősen megnőtt az osztrák börtönökben a mentális betegségben szenvedő fogvatartottak száma. Ennek ellenére gyakran hiányzik az idő és az erőforrások ezeknek a problémáknak a megoldásához.

 

