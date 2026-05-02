Lecsapott a véleményterror Bécsben

Rudolf Taschner matematikus nem akármilyen név Ausztria tudományos életében: rendkívül termékeny szerző, népszerű tudományos könyvek írója. Emellett pedig az Osztrák Néppárt (ÖVP) parlamenti képviselője, akiről 1999-ben még egy aszteroidát is elneveztek.

Ausztria egyik legnevesebb matematikusa, Rudolf Taschner a klímaváltozást pedig „mondvacsinált ügynek" nevezte

Taschner május 13-án vette volna át a Bécsi Egyetem arany doktori diplomáját, amellyel az intézmény az ötven éve végzett, kiemelkedő tudományos vagy szakmai eredményeket elérő öregdiákjait ismeri el. A matematikus már a köszönőbeszédét is megírta, amikor az egyetem vezetése botrányos módon, néhány nappal a ceremónia előtt visszavonta a díjat – számol be róla a Brussels Signal belga hírportál.

Stefan Krammer, az egyetemi szenátus elnöke a Die Presse osztrák napilapnak azzal magyarázta a megdöbbentő lépést, hogy „aggályok merültek fel” Taschner megnyilvánulásaival kapcsolatban.

Egészen pontosan az fájt az egyetem vezetésének, hogy a matematikus élesen bírálta a gendertudományok és a posztkoloniális tanulmányok indokolatlanul erős jelenlétét a felsőoktatásban, a klímaváltozást pedig „mondvacsinált ügynek” nevezte, sürgetve a döntéshozókat, hogy inkább a társadalom valós problémáival foglalkozzanak.

A megfigyelők szerint a cenzúra hátterében egy konkrét, a baloldali hálózatokat érzékenyen érintő kritika is állhat. Taschner ugyanis nemrég szóvátette, hogy az Osztrák Tudományos Alap elképesztő összeget, 400 ezer eurót (mintegy 145 millió forintot) pazarolt el egy az „alvásesztétikát” kutató művészeti projektre. A professzor ezt haszontalan pénzszórásnak nevezte, amivel azonban magára haragította a projektet benyújtó egyetem vezetőjét, a prominens szociáldemokrata (SPÖ) politikust, Andreas Mailath-Pokornyt.

A Bécsi Egyetem döntése hatalmas felháborodást váltott ki Ausztriában.

A tudományban nem szabad tolerálni az ideológiai cenzúrát … A Bécsi Egyetemet sürgetjük, hogy tegye félre ideológiai szemellenzőit, és térjen vissza alapelveihez

– fogalmazott Nico Marchetti, az ÖVP főtitkára.

Franz Schellhorn, az Agenda Austria agytröszt vezetője egyszerűen „őrültségnek” nevezte a történteket.