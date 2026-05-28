A Kongói Demokratikus Köztársaság lényegében egy lépésre van a szakadéktól. Az ebolajárvány megállíthatatlanul terjed, miközben a szakembereknek a fegyveres összecsapásokkal, a rossz infrastruktúrával és a helyiek nagyfokú bizalmatlanságával is meg kell küzdenie – írja a BBC.

Mint arról lapunk is beszámolt korábban, az ebolajárvány epicentrumának számító KDK egyre közelebb kerül egy totális összeomláshoz. Az esetszámok és ezzel párhuzamosan a halottak száma folyamatosan emelkedik, azonban a helyiek továbbra is bizalmatlanok. Nemrég egy feldühödött tömeg felgyújtott egy egészségügyi központot, miután az ott dolgozó személyzet megtagadta két ebolában meghalt beteg holttestének a kiadását.

A helyiek többsége sok esetben nem méri fel megfelelően a vírus jelentette kockázatokat és ragaszkodnak a hagyományos temetéshez. Az ebola áldozatainak holtteste azonban még haláluk után is komoly fertőzési kockázatot jelent.

Az országban ráadásul az infrastruktúra sem megfelelő, nemrég Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz, a WHO vezetője arról beszélt, hogy a vírus jelenleg gyorsabban terjed, mint ahogy reagálni tudnának. A tervek szerint egyébként Tedrosz hamarosan személyesen látogat el a KDK-ba ahol maga irányítja majd a védekezési erőfeszítéseket.

A helyzet azonban nem túl kecsegtető, miután Ituri, ahol a legtöbb esetet jelentették, 2021 óta katonai uralom alatt áll, amióta a polgári vezetést egy katonai tábornok váltotta fel, hogy semlegesítsék az ott működő tucatnyi fegyveres csoportot. Tedros azt mondta, hogy a vírus terjedésének megállítása a régióban „teljes mértékben a humanitárius segítségnyújtáshoz való hozzáféréstől függ”.

„A folyamatban lévő összecsapások mégis tömeges elvándorlást idéznek elő, a menekülteket túlzsúfolt táborokba kényszerítik, és kritikus fontosságú elszigetelési folyosókat ezzel pedig megszüntetik” – tette hozzá.

A kongói egészségügyi hatóságok szerint jelenleg mintegy 1000 embernél jelentkeznek az ebola tünetei. A küzdelmet tovább nehezíti, hogy a mostani járványért az eddig ritkának számító Bundibugyo vírustörzs felelős, amely ellen jelenleg sem oltóanyag, sem pedig specifikus kezelés nem áll rendelkezésre.