Az iráni külügyminiszter szerint Amerika direkt a katonai konfliktust választja

Az Egyesült Államok és Irán között tovább nő a feszültség a Hormuzi-szoros térségében. Washington újabb iráni hajókat vett célba, miközben Teherán azzal vádolja az amerikaiakat, hogy rendre katonai eszkalációval válaszolnak a diplomáciai lehetőségekre. Donald Trump közben azt állítja, hogy a tűzszünet továbbra is életben van, noha mindkét fél súlyos támadásokról számolt be az elmúlt napokban – számolt be cikkében a BBC.

Irán külügyminisztere, Abbász Aragcsi azzal vádolta az Egyesült Államokat, hogy minden alkalommal „felelőtlen katonai kalandot” választ, amikor „a diplomáciai megoldás az asztalon van”.

Araghchi: "Every time a diplomatic solution is on the table, the U.S. opts for a reckless military adventure. Is it a crude pressure tactic? Or the result of a spthe oiler once again duping POTUS into another quagmire? Whatever the causes, outcome is the same: Iranians never…

Az irániak soha nem hajolnak meg a nyomás előtt

– írta Aragcsi az X-en közzétett bejegyzésében, egy nappal azután, hogy mindkét fél egymást vádolta a Hormuzi-szorosban végrehajtott támadásokkal, miközben az Egyesült Államok újabb iráni hajók ellen hajtott végre akciókat.

Az összecsapások ellenére Donald Trump azt mondta, hogy a tűzszünet továbbra is érvényben van.

Ennek célja, hogy lehetővé tegye a februárban az Egyesült Államok és Izrael által indított háborút lezáró tárgyalásokat.

Az amerikai külügyminiszter, Marco Rubio szerint Irán várhatóan pénteken válaszol az amerikai javaslatokra.

– Remélem, hogy komoly ajánlatról van szó, tényleg remélem – mondta Rubio olaszországi látogatása során.

A hét elején Trump elindított, majd felfüggesztett egy amerikai katonai műveletet, amelynek célja mintegy kétezer hajó kiszabadítása volt a térségből, ahol február óta rekedtek.

Az Egyesült Államok emellett tengeri blokád alatt tartja az iráni kikötőket, hogy nyomást gyakoroljon Teheránra az amerikai feltételek elfogadása érdekében – ez a lépés feldühítette az iráni vezetést.

Pénteken az amerikai Központi Parancsnokság (Centcom) közölte, hogy az amerikai erők hatástalanítottak két iráni zászló alatt közlekedő, üres olajszállító tartályhajót, amelyek az Ománi-öböl egyik iráni kikötőjébe próbáltak behajózni „a folyamatban lévő amerikai blokád megsértésével”.

A közlemény szerint az amerikai erők „precíziós lőszereket lőttek a hajók kéményeibe, megakadályozva, hogy az együttműködést megtagadó hajók belépjenek Iránba”.

A Centcom szerint az amerikai erők több mint hetven tankert akadályoznak meg abban, hogy iráni kikötőkbe belépjenek vagy azokat elhagyják.

Később pénteken az Egyesült Államok jelezte készségét arra, hogy a jövő héten újabb izraeli–libanoni tárgyalási fordulót rendezzen, amelynek célja a Libanonban zajló összecsapások leállítása az Irán által támogatott Hezbollah és az izraeli erők között. Az amerikai külügyminisztérium egyik szóvivője szerint a május 14–15-én tartandó „intenzív” tárgyalások célja „Izrael tartós biztonságának, valamint Libanon szuverenitásának és újjáépítésének” biztosítása.

Az Egyesült Államok és Izrael szerint bármilyen békemegállapodás feltétele a Hezbollah teljes lefegyverzése, ugyanakkor a síita fegyveres szervezet elutasítja a tárgyalásokat, amelyek múlt hónapban kezdődtek meg Washingtonban az izraeli és a libanoni nagykövetek között.

Eközben az amerikai alelnök, JD Vance pénteken Washingtonban találkozott Katar miniszterelnökével, Mohammed bin Abdulrahman Al Thani sejkkel, hogy megvitassák Pakisztán közvetítői erőfeszítéseit az Egyesült Államok és Irán között.

A katari miniszterelnök arra szólította fel az összes felet, hogy kapcsolódjanak be a tárgyalásokba a „válság kiváltó okainak” kezelése és a „tartós béke” elérése érdekében

– áll az ország külügyminisztériumának X-en közzétett közleményében.