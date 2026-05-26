Azt állították, mindent elpusztít – kiderült, mekkora fenyegetést jelent az orosz szuperfegyver

Az orosz szuperfegyver mítosza megdőlni látszik: megérkeztek az első vizsgálati eredmények. Az orosz hadsereg május 24-re virradó éjszaka egy Oresnyik közepes hatótávolságú ballisztikus rakétával mért csapást Bila Cerkvára. A szakértők jelenleg is a becsapódási helyszínénen dolgoznak, ugyanakkor már most kétségek merültek fel az Oroszország által hangoztatott fegyverjellemzőkkel kapcsolatban – írja a 24tv.ua.
Az Oresnyik rakéta úgynevezett kinetikus harci résszel rendelkezik, amelyről korábban azt állították, hogy rendkívüli rombolóerőre képes és speciális volfrámrudak segítségével akár mélyen a föld alatt található objektumokat is elér. A Defense Express beszámolója szerint azonban a becsapódási helyszín vizsgálata egészen más képet fest a fegyver valódi képességeiről.
Az orosz–ukrán háború során ez már a harmadik alkalom volt, hogy Oroszország Oresnyikot vetett be Ukrajna ellen, ugyanakkor egyik támadás sem hozott látványos eredményt. Emiatt már Oroszországban is egyre többen kérdőjelezik meg a Kreml által hirdetett különleges képességeket.
A Defense Express saját forrásaira hivatkozva közölte, hogy a becsapódási kráterek átlagosan nagyjából három méter átmérőjűek és legfeljebb két méter mélyek voltak. A szakértők szerint ezekből az adatokból csak hozzávetőlegesen lehet következtetni a becsapódási energiára, a pontos modellezést később végzik el. A helyszíni vizsgálatok szerint a becsapódás ereje miatt maguk a rakétaegységek is súlyosan roncsolódtak, ezért jelenleg nem lehet pontosan megállapítani, hogy valóban volfrámrudakat tartalmazott-e a rakéta, vagy csupán azok makettjeit.
Május 24-re virradó éjszaka az orosz hadsereg összesen mintegy 90 különböző típusú rakétát és körülbelül 600 drónt indított ukrán célpontok ellen. Az elmúlt nap folyamán az orosz támadások következtében Ukrajna-szerte 4 ember meghalt és 69-en megsebesültek.
Rejtett gyárakban készülnek Ukrajna új csodafegyverei
Ukrajna titkos műhelyekben és rejtett fejlesztési központokban építi a jövő háborújának fegyvereit. A hadviselésben bekövetkező változásokat jól érzékelteti, hogy a drónok már a frontvonalakon túl, mélyen orosz területen belül is pusztítanak. Egyes beszámolók szerint Kijev olyan ütemben fejleszti katonai technológiáját, hogy ukrán tisztviselők már a NATO élvonaláról beszélnek a harctéri innováció terén. Egy ukrán dróngyártó vállalat vezérigazgatója, amely hetente nagyjából 1000 drónt állít elő, úgy nyilatkozott, hogy már számos ország előtt több lépéssel járnak a technológia terén.
Hozzátette, hogy szerinte a hadviselés egy új formája született meg.
Az olcsó drónok ma már lehetővé teszik, hogy kisebb harctéri egységek felderítsék és megsemmisítsék a harckocsikat, páncélozott járműveket, sőt még az olyan fejlett légvédelmi rendszereket is, amelyek korábban drága rakétákat vagy vadászgépeket igényeltek.
Oroszország új üzenete hidegzuhanyként érte Ukrajnát
Az orosz külügy szerint csak akkor lehet tartós béke, ha Kijev visszatér az 1990-es évek elején fennálló állapotokhoz. Miközben Moszkva világos feltételeket szabott a béke kapcsán, az ukrán vezetés már a Belarusszia felől érkező fenyegetésre készül, ezért Volinyban és a kijevi régióban is megkezdték a körkörös védelem kiépítését.
Moszkva a maga részéről ragaszkodik az Anchorage-ban elért megállapodáshoz, valamint azokhoz az alapelvekhez, amelyeket Vlagyimir Putyin 2024 júniusában ismertetett.
Több ország nemet mond Ukrajna felfegyverzésére
Komoly feszültség alakult ki a NATO-n belül Ukrajna támogatása miatt. Több nagy nyugati állam is megakadályozta azt a tervet, amely kötelező szinthez kötötte volna a katonai segítségnyújtást. A javaslat szerint a tagállamoknak GDP-jük 0,25 százalékát kellett volna Ukrajna támogatására fordítaniuk, azonban több ország nemet mondott az elképzelésre.
A kezdeményezést Mark Rutte NATO-főtitkár szerette volna elfogadtatni a szövetség közelgő csúcstalálkozóján, azonban több tagállam ellenállása miatt a terv nem kapta meg a szükséges egyhangú támogatást.
Mint az kiderült, az Egyesült Királyság, Franciaország, Spanyolország, Olaszország és Kanada akadályozta meg az elképzelést, amikor a Kijev támogatásának növeléséről szóló egyeztetéseken felmerült az ötlet.