Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Brutális árak, hüledező turisták – ennyibe kerül a balatoni hekk 2026-ban

Érdekes!

Akár az életünket is megmentheti ez a táplálékkiegészítő – de csak ha helyesen szedjük!

Bajorország

Német rakétaprogram indulhat: már meg is van, hogy hol lenne a központ

2 perce
Olvasási idő: 5 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A NATO-tagállamok egyre fenyegetőbbnek érzik Oroszország katonai jelenlétét, miközben az Egyesült Államok szerepvállalása bizonytalanná vált. Markus Söder bajor miniszterelnök radikális javaslattal állt elő: Bajorországban gyártanának német közepes hatótávolságú rakétákat, és a tartomány kulcsszerepet vállalna a Bundeswehr nagyszabású fejlesztésében.
Link másolása
Vágólapra másolva!
BajorországNémetországfegyverkezésrakéta

Söder a CSU vezetője egy müncheni kabinetülés után beszélt arról, hogy Bajorország a német hadsereg megerősítésének egyik központjává válhat. Söder szerint a NATO védelmi rendszerében komoly űr keletkezhet, miután az Egyesült Államok jelezte: nem kíván újabb közepes hatótávolságú rakétákat telepíteni Németországba, írja a Merkur.

Bajorország
Markus Söder (CSU), Bajorország miniszterelnöke (Fotó: dpa Picture-Alliance/AFP/Peter Kneffel)

A bajor kormányfő szerint ezt az űrt európai technológiával kell betölteni. Úgy fogalmazott: cél, hogy Németország saját közepes hatótávolságú rakétarendszert hozzon létre, amelynek alapját a Taurus manőverező robotrepülőgépek fejlesztése során megszerzett tudás adhatja.

Söder szerint egy új rakétakonzorcium jöhetne létre bajor vállalatok részvételével, amely képes lenne önálló német fegyverrendszerek előállítására. A politikus hangsúlyozta: ezért a bajor tartományi kormány a szövetségi szinten is lobbizni fog.

This handout photo taken on October 10, 2024 and provided on October 11, 2024 by South Korean Defence Ministry shows a Taurus long-range air-to-surface missile launched from a South Korean Air Force F-15K fighter jet (not pictured) during a live-fire exercise off the country's western coast. (Photo by Handout / South Korean Defence Ministry / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT "AFP PHOTO / SOUTH KOREAN DEFENCE MINISTRY" - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS
A német Taurus nagy hatótávolságú levegő-föld rakéta (Fotó: AFP)

Bajorország fegyverkezne

A bajor miniszterelnök ambiciózus célokat is megfogalmazott. Elmondása szerint jelenleg Bajorországban 76 Bundeswehr-létesítmény működik, mintegy 40 ezer emberrel, ebből 30 ezer katona. Ez a teljes német haderő mintegy 15 százalékát jelenti, ám Söder szeretné elérni, hogy a Bundeswehr jövőbeli bővítésének 20 százaléka Bajorországba kerüljön. Nemcsak a katonák számát növelnék, hanem a hadiipari megrendeléseket is. A bajor kormányfő szerint az új német fegyverbeszerzések 25–30 százalékát a tartományban kellene gyártani.

Söder egy másik fontos projektet is felvetett: Bajorország kész lenne társfinanszírozni egy új, a Bundeswehr számára létrehozandó műholdas és űrvédelmi központot. A politikus szerint a tartomány technológiai és ipari adottságai miatt „kiválóan alkalmas” lenne egy ilyen központ befogadására.

A fegyverkezési verseny közben Németországon belül is fokozódik. Baden-Württemberg új miniszterelnöke, Cem Özdemir szintén erősítené a tartomány hadiiparát, és máris jelezte: Bajorország riválisa kíván lenni ezen a területen.

19 May 2026, Baden-Württemberg, Stuttgart: Cem Özdemir (Alliance 90/The Greens), Minister President of Baden-Württemberg, and Manuel Hagel (CDU), sitting in the state press conference. Özdemir is answering questions from journalists for the first time as head of government. The Green-Black cabinet had previously met regularly for the first time. Photo: Katharina Kausche/dpa (Photo by Katharina Kausche / dpa Picture-Alliance via AFP)
Cem Özdemir Baden-Württemberg miniszterelnöke (Fotó: dpa Picture-Alliance/AFP/Katharina Kausche)

Söder emellett sürgette a német állam szerepvállalását a KNDS német–francia hadiipari konszernben is, amely tőzsdére készül. A bajor vezető szerint Berlinnek legalább 30 százalékos részesedést kellene szereznie a vállalatban, különben fennáll a veszélye annak, hogy a stratégiai tudás és a munkahelyek Franciaországba kerülnek. 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!