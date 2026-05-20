Német rakétaprogram indulhat: már meg is van, hogy hol lenne a központ

Söder a CSU vezetője egy müncheni kabinetülés után beszélt arról, hogy Bajorország a német hadsereg megerősítésének egyik központjává válhat. Söder szerint a NATO védelmi rendszerében komoly űr keletkezhet, miután az Egyesült Államok jelezte: nem kíván újabb közepes hatótávolságú rakétákat telepíteni Németországba, írja a Merkur.

A bajor kormányfő szerint ezt az űrt európai technológiával kell betölteni. Úgy fogalmazott: cél, hogy Németország saját közepes hatótávolságú rakétarendszert hozzon létre, amelynek alapját a Taurus manőverező robotrepülőgépek fejlesztése során megszerzett tudás adhatja.

Söder szerint egy új rakétakonzorcium jöhetne létre bajor vállalatok részvételével, amely képes lenne önálló német fegyverrendszerek előállítására. A politikus hangsúlyozta: ezért a bajor tartományi kormány a szövetségi szinten is lobbizni fog.

Bajorország fegyverkezne

A bajor miniszterelnök ambiciózus célokat is megfogalmazott. Elmondása szerint jelenleg Bajorországban 76 Bundeswehr-létesítmény működik, mintegy 40 ezer emberrel, ebből 30 ezer katona. Ez a teljes német haderő mintegy 15 százalékát jelenti, ám Söder szeretné elérni, hogy a Bundeswehr jövőbeli bővítésének 20 százaléka Bajorországba kerüljön. Nemcsak a katonák számát növelnék, hanem a hadiipari megrendeléseket is. A bajor kormányfő szerint az új német fegyverbeszerzések 25–30 százalékát a tartományban kellene gyártani.

Söder egy másik fontos projektet is felvetett: Bajorország kész lenne társfinanszírozni egy új, a Bundeswehr számára létrehozandó műholdas és űrvédelmi központot. A politikus szerint a tartomány technológiai és ipari adottságai miatt „kiválóan alkalmas” lenne egy ilyen központ befogadására.

A fegyverkezési verseny közben Németországon belül is fokozódik. Baden-Württemberg új miniszterelnöke, Cem Özdemir szintén erősítené a tartomány hadiiparát, és máris jelezte: Bajorország riválisa kíván lenni ezen a területen.

Söder emellett sürgette a német állam szerepvállalását a KNDS német–francia hadiipari konszernben is, amely tőzsdére készül. A bajor vezető szerint Berlinnek legalább 30 százalékos részesedést kellene szereznie a vállalatban, különben fennáll a veszélye annak, hogy a stratégiai tudás és a munkahelyek Franciaországba kerülnek.