Letarolhatja a baloldal Franciaországot, na ezt nem láttuk jönni

Raphael Glucksmann francia baloldali politikus látványosan megkezdte felkészülését a 2027-es francia elnökválasztásra: új könyvvel, országos médiaszereplésekkel és egy nagyszabású választási nagygyűléssel próbálja megszilárdítani pozícióját a baloldalon.
Az európai parlamenti képviselő május végén jelenteti meg könyvét, amelyben saját megfogalmazása szerint egy „baloldali narratívát” kíván felépíteni Franciaországról. A politikus a könyv megjelenését intenzív médiakampánnyal köti össze, június 13-án pedig nagygyűlést tart Aubervilliers-ben, ahol több ezer támogató megjelenésére számítanak, írja a Le Monde.

Raphael Glucksmann francia EP-képviselő (Fotó: AFP/Sebastien Bozon)

Glucksmann számára a következő hetek kulcsfontosságúak lehetnek, mivel a baloldalon már most erős pozícióból indul Jean-Luc Mélenchon. A politikus célja, hogy maga mögé állítsa a mérsékeltebb, Mélenchont elutasító baloldali szavazókat.

A 2027-es választás egyik fő kérdése szerinte az lesz, ki tud „jövőképet adni Franciaországnak”. Glucksmann hangsúlyosan patrióta hangot üt meg, és azt állítja, vissza akarja venni a „nemzeti lángot” a Nemzeti Tömörüléstől (RN).

Patriotizmus és baloldali identitás

A baloldali politikus könyvében kiemelten foglalkozik a francia identitással, a köztársasági értékekkel és Franciaország szuverenitásával. Azt írja: Franciaország nem válhat „amerikai milliárdosok, orosz oligarchák, katari emírek vagy kínai vezetők játszóterévé”. Glucksmann saját családi történetét is felidézi, és arról ír, hogy édesapjával, André Glucksmann filozófussal együtt választottak maguknak „francia hősöket”, köztük Charles de Gaulle-t, Voltaire-t és Olympe de Gouges-t.

Politikai programjában kiemelt szerepet kap az állami oktatás megerősítése, a tanári bérek jelentős emelése, az újraiparosítás, a zöld átállás és a digitális szuverenitás. Emellett kötelező civil szolgálatot vezetne be, valamint állampolgári konzultációt indítana a bevándorlás kérdéséről. 

A migrációval kapcsolatban azt mondta: Franciaországnak „vissza kell szereznie az ellenőrzést”, és vállalnia kell egy „szabályozott migrációs politika” kialakítását.

Founder of French left-wing party La France Insoumise (LFI) Jean-Luc Melenchon gestures as he delivers a speech during a last-minute outdoor meeting in Marseille on May 7, 2026. (Photo by MIGUEL MEDINA / AFP)
Jean-Luc Mélenchon, a francia baloldali La France Insoumise (LFI) párt alapítója (Fotó: AFP/Miguel Medina)

A baloldal nem egységes

Bár Glucksmann egy széles baloldali koalíció kiépítésére törekszik, a francia Szocialista Párt egyelőre nem sorakozott fel mögötte. Olivier Faure pártelnök szerint az EP-képviselő nem tekinthető „a baloldal természetes jelöltjének”. 

A politikus kritikusai szerint Glucksmann túlzottan a politikai centrum felé mozdult el, ami megnyithatja az utat Jean-Luc Mélenchon előtt a radikális baloldalon.

A valódi erőpróba június 13-án következhet Aubervilliers-ben, ahol a politikusnak azt kell bizonyítania, hogy képes maga mögé állítani a francia baloldal jelentős részét a 2027-es elnökválasztás előtt. 

