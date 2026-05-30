Erőszak Bécsben: késsel rontott egy férfira egy szíriai tinédzser

Egy szíriai származású tinédzser késsel támadt egy iráni férfira, miközben pénzt és mobiltelefont próbált szerezni tőle. A dulakodás során a támadó súlyosan megsérült, és elveszítette az egyik ujjbegyét is. A bécsi rendőrök a helyszínen megtalálták a levágott ujjdarabot, a feltételezett elkövetőt pedig röviddel később elfogták – tájékoztatott az incidensről az Exxpress.

Késsel rontott egy férfira egy szíriai tinédzser Bécsben

A jelenlegi információk alapján a tinédzser egy zsebkéssel fenyegette a 39 éves férfit, majd pénzt és mobiltelefont követelt tőle.

Az áldozat azonban ellenállt a követeléseknek. A dulakodás során a 39 éves férfi megsérült az alkarján. Egyelőre még vizsgálják, pontosan hogyan veszítette el az ujjbegyét a feltételezett elkövető. Az első megállapítások szerint vagy a dulakodás közben sérülhetett meg saját magától, vagy ügyetlenül csukta össze a bicskát.

A helyszínre érkező rendőrök megerősítették, hogy egy levágott ujjdarabot találtak a helyszínen. A nyomok alapján a nyomozók gyorsan arra a következtetésre jutottak, hogy az a menekülő támadóhoz tartozhat. Az ujjbegyet lehűtve tárolták, azonban annak visszavarrása már nem volt lehetséges.

Nem sokkal az eset után a mentőszolgálatot a Vorgartenstrasse és a Lassallestrasse kereszteződéséhez riasztották. Bécs hivatásos mentőszolgálata ott egy súlyos kézsérülést és erősen vérző ujjat szenvedett tinédzsert látott el. A rendőrség tájékoztatása szerint a sérült személy volt a feltételezett elkövető. A 16 éves fiatalt a kórházi ellátását követően őrizetbe vették.

Szexuális erőszak miatt állítottak elő egy afgán migránst

Cikket közöltünk arról az esetről is, amikor Németországban, Koblenzben, 2026. április 28-án történt az a megrázó eset, amely miatt a hatóságok nyomozást indítottak. A Hans Zulliger Iskola egyik 11 éves tanulója rövid időre hagyta el az órát, hogy kimenjen a mosdóba, amikor állítása szerint két fiatal férfi támadta meg; az ügyben egy afgán migránsként azonosított gyanúsítottat május 5. óta előzetes letartóztatásban tartanak.

Angela Merkel willkommenskultur öröksége a mai napig kísért

Ahogy arról már írtunk korábban, több mint tíz év telt el azóta, hogy Angela Merkel akkori német kancellár 2015. augusztus 31-én kimondta híres mondatát: „Wir schaffen das” (Meg tudjuk csinálni). A kijelentés a migránsválság szimbólumává vált, és Németország több százezer menekült előtt nyitotta meg határait. A döntés azóta is heves viták tárgya, és a CDU, Merkel pártja, mára teljesen szakítana az egykori kancellár menekültpolitikájával.