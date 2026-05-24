Belgrád: brutális összecsapások a kormányellenes tüntetésen – videó

Összecsapásokba torkollott a szombat esti kormányellenes tüntetés Belgrád központjában. A szerb sajtó beszámolói szerint a demonstráció befejezése után egyes résztvevők kövekkel, pirotechnikai eszközökkel és más tárgyakkal dobálták meg a rendőröket, akik nagy erőkkel biztosították a belvárost – számolt be a B92.

Belgrád belvárosában a kormányellenes tüntetést követően összecsapások törtek ki a demonstrálók és a rendőrök között (Fotó: AFP)

A beszámolók szerint a Szlavija téren tartott tüntetés este nyolc óra körül ért véget. A demonstrációt a szervezők diáktüntetésként hirdették meg, a rendezvény után azonban több helyszínen is feszültté vált a helyzet.

@nacionalni.magazin Na društvenim mrežama pojavljuje se sve više snimaka napada na policiju. Skup, koji je tokom većeg dela večeri protekao bez većih incidenata, posle formalnog dela nastavio se tenzijama između dela okupljenih i policije. Na snimcima se vidi grupa mlađih demonstranata koja se približava kordonima, nakon čega ka policiji lete pirotehnika i različiti predmeti. Policija je potom intervenisala kako bi sprečila dalje širenje sukoba. Incidenti su bacili senku na najavljeni miran karakter protesta i ponovo otvorili pitanje odgovornosti za ponašanje učesnika nakon završetka skupa. ♬ original sound - Nacionalni Magazin

A média jelentései szerint a tüntetők kövekkel és más tárgyakkal dobálták meg a rendőröket. Amikor a tömeg elhagyta a tüntetés helyszínét, az Elnöki Hivatal közelében ledöntöttek egy biztonsági kerítést, majd nagy mennyiségű pirotechnikai eszközt és egyéb tárgyat hajítottak a rendfenntartók felé.

A hatóságok jelentős rendőri erőket vontak össze a belvárosban. Kordonokat állítottak fel a Pionir park körül, a Városi Közgyűlés épületénél, s az Elnöki Hivatal közelében. A Pionir parkban eközben Alekszandar Vucsics szerb elnök támogatói voltak jelen.

Alekszandar Vucsics elnök ismét párbeszédre szólított fel az esti, Szlaviját eltorlaszoló diákgyűlés és az elnöki épület előtti rendőrtámadás után.