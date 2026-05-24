Belgrád: brutális összecsapások a kormányellenes tüntetésen – videó

Összecsapásokba torkollott a szombat esti kormányellenes tüntetés Belgrád központjában. A szerb sajtó beszámolói szerint a demonstráció befejezése után egyes résztvevők kövekkel, pirotechnikai eszközökkel és más tárgyakkal dobálták meg a rendőröket, akik nagy erőkkel biztosították a belvárost – számolt be a B92.
A beszámolók szerint a Szlavija téren tartott tüntetés este nyolc óra körül ért véget. A demonstrációt a szervezők diáktüntetésként hirdették meg, a rendezvény után azonban több helyszínen is feszültté vált a helyzet.
A média jelentései szerint a tüntetők kövekkel és más tárgyakkal dobálták meg a rendőröket. Amikor a tömeg elhagyta a tüntetés helyszínét, az Elnöki Hivatal közelében ledöntöttek egy biztonsági kerítést, majd nagy mennyiségű pirotechnikai eszközt és egyéb tárgyat hajítottak a rendfenntartók felé.
A hatóságok jelentős rendőri erőket vontak össze a belvárosban. Kordonokat állítottak fel a Pionir park körül, a Városi Közgyűlés épületénél, s az Elnöki Hivatal közelében. A Pionir parkban eközben Alekszandar Vucsics szerb elnök támogatói voltak jelen.
Alekszandar Vucsics elnök ismét párbeszédre szólított fel az esti, Szlaviját eltorlaszoló diákgyűlés és az elnöki épület előtti rendőrtámadás után.