Belgrád: brutális összecsapások a kormányellenes tüntetésen – videó

Teljes káosz alakult ki Belgrád belvárosában szombat este, miután a kormányellenes tüntetést követően összecsapások törtek ki a demonstrálók és a rendőrök között. A résztvevők egy része kövekkel és pirotechnikai eszközökkel dobálta a rendfenntartókat, miközben a hatóságok jelentős erőket vezényeltek a belvárosba.
Összecsapásokba torkollott a szombat esti kormányellenes tüntetés Belgrád központjában. A szerb sajtó beszámolói szerint a demonstráció befejezése után egyes résztvevők kövekkel, pirotechnikai eszközökkel és más tárgyakkal dobálták meg a rendőröket, akik nagy erőkkel biztosították a belvárost – számolt be a B92.

Belgrád belvárosában a kormányellenes tüntetést követően összecsapások törtek ki a demonstrálók és a rendőrök között (Fotó: AFP)

A beszámolók szerint a Szlavija téren tartott tüntetés este nyolc óra körül ért véget. A demonstrációt a szervezők diáktüntetésként hirdették meg, a rendezvény után azonban több helyszínen is feszültté vált a helyzet.

Na društvenim mrežama pojavljuje se sve više snimaka napada na policiju. Skup, koji je tokom većeg dela večeri protekao bez većih incidenata, posle formalnog dela nastavio se tenzijama između dela okupljenih i policije. Na snimcima se vidi grupa mlađih demonstranata koja se približava kordonima, nakon čega ka policiji lete pirotehnika i različiti predmeti. Policija je potom intervenisala kako bi sprečila dalje širenje sukoba. Incidenti su bacili senku na najavljeni miran karakter protesta i ponovo otvorili pitanje odgovornosti za ponašanje učesnika nakon završetka skupa.

♬ original sound - Nacionalni Magazin

A média jelentései szerint a tüntetők kövekkel és más tárgyakkal dobálták meg a rendőröket. Amikor a tömeg elhagyta a tüntetés helyszínét, az Elnöki Hivatal közelében ledöntöttek egy biztonsági kerítést, majd nagy mennyiségű pirotechnikai eszközt és egyéb tárgyat hajítottak a rendfenntartók felé.

A hatóságok jelentős rendőri erőket vontak össze a belvárosban. Kordonokat állítottak fel a Pionir park körül, a Városi Közgyűlés épületénél, s az Elnöki Hivatal közelében. A Pionir parkban eközben Alekszandar Vucsics szerb elnök támogatói voltak jelen.

Alekszandar Vucsics elnök ismét párbeszédre szólított fel az esti, Szlaviját eltorlaszoló diákgyűlés és az elnöki épület előtti rendőrtámadás után.

 

