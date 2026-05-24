Ahogyan arról lapunk beszámolt, a Szlavija téri tüntetést követően több helyszínen is erőszakos jelenetek alakultak ki. A jelentések szerint egyes demonstrálók szeméttárolókat gyújtottak fel, valamint rendőrökre és civilekre is rátámadtak – írja a B92.

Összecsapásokba torkollott a szombat esti kormányellenes tüntetés Belgrád központjában (Fotó: AFP)

A helyi sajtó azt írja, hogy a tüntetés után több résztvevő kövekkel dobálta meg a rendőröket, miközben rongálások történtek a belvárosban. A beszámolók szerint egyes tüntetők pirotechnikai eszközöket is megpróbáltak szerezni, amelyeket később a rendőrök ellen használhattak volna fel.

A tüntetéshez kapcsolódóan más incidensekről is beszámolt a szerb sajtó. Egyes demonstrálók megrongáltak egy parkoló autót, miközben a város több pontján közlekedési fennakadások alakultak ki. A Pannon RTV helyszínen készült videót közölt.

Egy mentőautó is nehezen tudott áthaladni a tömegen, mivel az emberek egy része az úttesten tartózkodott. A felvételek szerint a jármű csak lassan tudott előrehaladni a lezárt utcákon.

Az esetek több járókelő felháborodását váltották ki. Többen arra hívták fel a figyelmet, hogy a mentőszolgálatok akadálytalan közlekedése kiemelt fontosságú, mivel vészhelyzetben akár perceken is emberéletek múlhatnak.

A hatóságok egyelőre nem közöltek részletes tájékoztatást az incidensek valamennyi körülményéről. Este 10 óra után megnyugodtak a kedélyek. A rendfenntartók továbbra is az utcákon maradtak.