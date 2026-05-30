Óriási torlódások jöhetnek a Brenner-hágónál

Komoly közlekedési káosz fenyegeti szombaton az Alpok térségét egy, a Brenner-hágónál szervezett demonstráció miatt. A tüntetők a növekvő teherforgalom ellen tiltakoznak, miközben a hatóságok órákon át tartó útlezárásokra és súlyos torlódásokra készülnek Ausztriában és Dél-Németországban is.
Az Ausztria és Olaszország közötti egyik legfontosabb alpesi közlekedési útvonalon, a Brenner-hágón áthaladó forgalom növekedése elleni demonstráció szombaton jelentős közlekedési fennakadásokat okozhat az egész térségben – közölte a DW.

Káosz van kialakulóban a Brenner-hágónál
Fotó: AFP

A tüntetők az osztrák oldalon, a Brenner-autópálya melletti Matrei közelében terveztek demonstrációt helyi idő szerint 12 órára.

A megmozdulás miatt a teljes Brenner-folyosót, beleértve a mellékutakat is, legalább nyolc órára lezárhatják. A fennakadások várhatóan Dél-Németországra is kiterjednek, ezért a Bajor Vöröskereszt már készül a Rosenheim városa és az osztrák határ közötti forgalmi dugókra. A szervezet közlése szerint motorosokkal juttathatnak ivóvizet azoknak, akik hosszabb időre a dugóban rekednek.

Dél-Bajorország rendőrsége szintén nagy erőkkel készül a torlódások kezelésére, többek között azért, hogy a mentőjárművek szükség esetén elérhessék az esetleges balesetek helyszínét.

A hatóságok arra kérték az autósokat, hogy lehetőség szerint kerüljék el Tirol térségét. A demonstrációt az ausztriai Gries körzet polgármestere, Karl Mühlsteiger hirdette meg. 

A politikus szerint a Brenner térségében élő mintegy 15 ezer lakos már nem hajlandó elfogadni az egyre növekvő forgalmat, mivel a finomrészecske-szennyezés és a zaj káros hatással van az egészségükre.

Mühlsteiger azt is követelte, hogy teljes egészében maradjanak érvényben az éjszakai, hétvégi és ünnepnapi kamiontilalmak, továbbá korszerű zajvédő falak építését is szorgalmazta.

