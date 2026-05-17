Ennyit a brexitről? A brit ellenzék újracsatlakozna a EU-hoz

Wes Streeting egy szombati konferencián tartott beszédében nyíltan felszólította az Egyesült Királyságot, hogy csatlakozzon újra az Európai Unióhoz. A volt egészségügyi miniszter kijelentette, hogy „Nagy-Britannia jövője Európában van”, a brexitet pedig „katasztrofális hibának” nevezte. Hangsúlyozta, hogy Londonnak egy új, „különleges kapcsolatra” van szüksége a kereskedelmi blokkal – számolt be róla a The Telegraph.
A politikus – aki a kabinetből való kiválása óta most először ismertette politikai programját – kifejtette:
2026-ban a brit nép egyre inkább látja, hogy egy veszélyes világban össze kell fognunk, mind a gazdaságunk és a kereskedelmünk újjáépítése, mind pedig a védelmünk javítása érdekében az orosz agresszió és az Amerika az első mozgalom közös fenyegetései ellen.”
Streeting szerint az Egyesült Királyság egy napon vissza fog térni az Európai Unióba. A konferencián Streeting hivatalosan is bejelentette indulását, és méltatta azokat a minisztereket, akik vele együtt a múlt héten Sir Keir Starmer ellen tiltakozva lemondtak kormányzati tisztségükről.
A brexit eltörlését tervezi a másik jelölt is
Ezzel párhuzamosan a másik esélyes baloldali jelölt, Andy Burnham szövetségesei a The Telegraphnak megerősítették, hogy a politikus szilárdan kitart korábbi álláspontja mellett, és a kellő időben szintén vissza akarja léptetni az országot az EU-ba. Burnham a Munkáspárt tavalyi konferenciáján már kendőzetlenül beszélt a szándékairól:
Hosszú távon, őszinte leszek, kimondom, újra csatlakozni akarok. Remélem, életem során látom, ahogy ez az ország újra csatlakozik az Európai Unióhoz.”
Bár Burnham környezete igyekezett hangsúlyozni, hogy a politikus tiszteletben tartja a brit nép korábbi döntését, elismerték, hogy a brexit felülírásához új mandátumot akar szerezni. Amikor az ITV News szombaton rákérdezett erre, Burnham elismerte, hogy „hosszú távon valóban gondol erre”, de igyekezett tompítani kijelentését. Azt mondta, a makerfieldi időközi választáson most nem ez a közvetlen célja.
A BBC-nek adott szombati interjúiban Burnham arról beszélt, azért indul a makerfieldi pozícióért – ami fontos lépés lehet miniszterelnöki ambícióihoz –, hogy „megmentse” a Munkáspártot.
A radikális baloldali politikus ráadásul miniszterelnökké választása esetére olyan programot vetített előre, amely teljesen szakítana az elmúlt évtizedek gazdaságpolitikájával.
A Channel 4 News-nak adott interjújában – melyet a Guardian szemlézett – elmondta, hogy szigorúbb állami ellenőrzés alá vonná az energia-, a lakhatási, a vízügyi- és a közlekedési ágazatot is.
Margaret Thatcher deregulálta az egész országot. Az ország átengedte az irányítást az alapvető dolgok felett, amelyektől az emberek nap mint nap függenek. És ez nagy hiba volt véleményem szerint
– fogalmazott Burnham.
Hatalmas a felháborodás: saját pártjukból is támadják a két politikust
A két vezetőjelölt irányváltása a Munkáspárton belül is indulatokat váltott ki. Dan Carden képviselő figyelmeztetett, hogy a pártnak le kellene állnia a múltba révedéssel:
A pártom a brexitre tekintve, továbbra is azt gondolja, hogy Farage átverte az embereket. Nem hiszem, sőt, azt hiszem, sokan hitték, és még mindig hiszik, hogy Nagy-Britannia sikeres, szuverén demokratikus nemzet lehet. Sokkal jobb lenne (...) ha abbahagynánk a brexit miatti nyafogást.
Jon Trickett, Normanton és Hemsworth képviselője szintén arra szólította fel a vezetést, hogy tiszteletben kell tartani a demokratikus döntést, míg Lord Glasman munkáspárti képviselő kijelentette: a pártnak fel kell ébrednie, mert az EU gazdaságilag stagnál, és a nemzeti szuverenitás kulcsfontosságú a nemzeti büszkeség helyreállításához.
A jobboldali ellenzék azonnal össztűz alá vette a Munkáspártot. Kevin Hollinrake, a Konzervatív Párt elnöke szerint
míg a Munkáspárt újra tárgyalja a brexitet, Nagy-Britanniát nem kormányozzák”.
Nigel Farage, a Reform UK vezetője pedig kijelentette, hogy a terv „katasztrófát jelentene a gazdaság számára, és elárulná a választókerület minden egyes brexit-szavazóját”. Farage hozzátette: a „nyitott határok Burnhamben” mozgalmat meg kell állítani, pártja pedig a „brexit-árulást” teszi meg a választási kampány fő témájává, és Burnham saját szavait fogja rányomtatni a kampányanyagokra.
Keir Starmer napjai meg vannak számlálva
Ahogy arról lapunk is beszámolt, egyre nagyobb nyomás nehezedik Keir Starmer brit miniszterelnökre, miután a Munkáspárt súlyos vereséget szenvedett a helyhatósági választásokon. A párton belül már nyíltan arról beszélnek, hogy a jelenlegi kormányfő nem vezetheti a pártot a következő parlamenti választáson.