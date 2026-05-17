Ennyit a brexitről? A brit ellenzék újracsatlakozna a EU-hoz

Wes Streeting egy szombati konferencián tartott beszédében nyíltan felszólította az Egyesült Királyságot, hogy csatlakozzon újra az Európai Unióhoz. A volt egészségügyi miniszter kijelentette, hogy „Nagy-Britannia jövője Európában van”, a brexitet pedig „katasztrofális hibának” nevezte. Hangsúlyozta, hogy Londonnak egy új, „különleges kapcsolatra” van szüksége a kereskedelmi blokkal – számolt be róla a The Telegraph.

A brexit eltörlésével kampányolnak a Munkáspárt vezetőjelöltjei – Fotó: AFP

A politikus – aki a kabinetből való kiválása óta most először ismertette politikai programját – kifejtette:

2026-ban a brit nép egyre inkább látja, hogy egy veszélyes világban össze kell fognunk, mind a gazdaságunk és a kereskedelmünk újjáépítése, mind pedig a védelmünk javítása érdekében az orosz agresszió és az Amerika az első mozgalom közös fenyegetései ellen.”

Streeting szerint az Egyesült Királyság egy napon vissza fog térni az Európai Unióba. A konferencián Streeting hivatalosan is bejelentette indulását, és méltatta azokat a minisztereket, akik vele együtt a múlt héten Sir Keir Starmer ellen tiltakozva lemondtak kormányzati tisztségükről.

A brexit eltörlését tervezi a másik jelölt is

Ezzel párhuzamosan a másik esélyes baloldali jelölt, Andy Burnham szövetségesei a The Telegraphnak megerősítették, hogy a politikus szilárdan kitart korábbi álláspontja mellett, és a kellő időben szintén vissza akarja léptetni az országot az EU-ba. Burnham a Munkáspárt tavalyi konferenciáján már kendőzetlenül beszélt a szándékairól:

Hosszú távon, őszinte leszek, kimondom, újra csatlakozni akarok. Remélem, életem során látom, ahogy ez az ország újra csatlakozik az Európai Unióhoz.”

Bár Burnham környezete igyekezett hangsúlyozni, hogy a politikus tiszteletben tartja a brit nép korábbi döntését, elismerték, hogy a brexit felülírásához új mandátumot akar szerezni. Amikor az ITV News szombaton rákérdezett erre, Burnham elismerte, hogy „hosszú távon valóban gondol erre”, de igyekezett tompítani kijelentését. Azt mondta, a makerfieldi időközi választáson most nem ez a közvetlen célja.