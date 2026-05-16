„Észak Királya”, Andy Burnham a brit miniszterelnök posztjára pályázik

Nagy-Britannia kormánya válságban van, és az az ember, akiről sokan úgy gondolják, hogy megmenthetné azt, jelenleg még csak nem is jogosult a miniszterelnöki posztra. A népszerű polgármester, Andy Burnham előtt hamarosan megnyílhat a lehetőség, hogy megpróbálja eltávolítani posztjáról Starmert – írja a Breitbart.
Ahogy arról lapunk is beszámolt egyre nagyobb nyomás nehezedik Keir Starmer brit miniszterelnökre, miután a Munkáspárt súlyos vereséget szenvedett a helyhatósági választásokon. A párton belül már nyíltan arról beszélnek, hogy a jelenlegi kormányfő nem vezetheti a pártot a következő parlamenti választáson. A kabinet két fontos tagja már lemondott és a munkáspárti képviselők több mint egyötöde arra szólítja fel Starmert, hogy távozzon.
Lehetséges utódját, Greater-Manchester polgármesterét „Észak Királyaként” emlegetik, és munkáspárti támogatói abban reménykednek, hogy ez az elnevezés politikai hasznot is hoz számára. Burnham nem része a londoni politikai elitnek és sok észak-angliai szavazó számára ez rendkívül fontos.
A 2017 óta aratott három polgármesteri győzelme azt mutatja, hogy képes választásokat nyerni.
De nem mindig volt sikeres. Megítélése a Covid 19-járvány idején erősödött meg, amikor gyakorlatilag Észak-Anglia szóvivőjévé vált azzal, hogy folyamatosan támadta Boris Johnson akkori miniszterelnököt az általa „London-központúnak” nevezett válságkezelés miatt.
A visszatéréshez vezető út csütörtökön nyílt meg számára, amikor Josh Simons munkáspárti képviselő bejelentette, hogy lemond a mandátumáról Burnham javára. Bár Burnhamet korábban megakadályozták abban, hogy induljon egy idén megüresedett mandátumért, a Munkáspárt végrehajtó testülete pénteken közölte, hogy Makerfieldi időközi választáson elindulhat.
Valószínűleg rendkívül kemény küzdelem várható az Egyesült Királyság történetének egyik, ha nem a legjelentősebb időközi választásán. Burnham maga is elismerte ezt.
A The Guardian beszámolója szerint először egy hivatalos indítványt kell benyújtani a Makerfieldi időközi választás lebonyolításához és ha ez a következő napokban megtörténik, akkor már június 18-án, vagy június 25-én megmérettetheti magát Burnham.
Tim Bale, a londoni Queen Mary Egyetem politikaprofesszora szerint Burnham kihasználhatja hírnevét és azt a képet, hogy olyan ember, aki képes eredményeket elérni.
Sokan szeretnék őt újra a parlamentben látni, nem utolsósorban azért, hogy leváltsa Keir Starmert [...] Bizonyos szempontból ez hasznos próbatétel Burnham számára, mert ha nem tudja legyőzni a Reformot ebben a választókerületben, akkor őszintén szólva nem sok haszna lenne a Munkáspárt vezetőjeként
– mondta Bale. Bár a Munkáspárt még soha nem mozdította el hivatalban lévő vezetőjét kormányzása alatt, létezik erre eljárás. Ha Burnham győzne az időközi választáson, vagy vezetőválasztást kellene kezdeményeznie, vagy csatlakoznia kellene egyhez. Egy jelöltet akkor nyilvánítanak győztesnek, ha a szavazatok több mint 50 százalékát megszerzi. Ennek hiányában az utolsó helyen végzett induló kiesik és az őt elsőként választók szavazata átkerül a második jelöltjükre. A folyamat addig folytatódik, amíg egy jelölt meg nem szerzi a leadott szavazatok több mint felét.
Bale kifejtette, hogy ha Burnham megnyerné az időközi választást, nem valószínű, hogy Starmer egyáltalán elindulna a vezetőválasztáson.
Ha viszont Burnham elbukik, akkor Starmer úgy érezheti, hogy van esélye másik két várható kihívójával – Streetinggel és Raynerrel – szemben.