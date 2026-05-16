„Észak Királya”, Andy Burnham a brit miniszterelnök posztjára pályázik

Nagy-Britannia kormánya válságban van, és az az ember, akiről sokan úgy gondolják, hogy megmenthetné azt, jelenleg még csak nem is jogosult a miniszterelnöki posztra. A népszerű polgármester, Andy Burnham előtt hamarosan megnyílhat a lehetőség, hogy megpróbálja eltávolítani posztjáról Starmert – írja a Breitbart.

Andy Burnham (b) a brit miniszterelnök posztjára pályázik

Ahogy arról lapunk is beszámolt egyre nagyobb nyomás nehezedik Keir Starmer brit miniszterelnökre, miután a Munkáspárt súlyos vereséget szenvedett a helyhatósági választásokon. A párton belül már nyíltan arról beszélnek, hogy a jelenlegi kormányfő nem vezetheti a pártot a következő parlamenti választáson. A kabinet két fontos tagja már lemondott és a munkáspárti képviselők több mint egyötöde arra szólítja fel Starmert, hogy távozzon.

Lehetséges utódját, Greater-Manchester polgármesterét „Észak Királyaként” emlegetik, és munkáspárti támogatói abban reménykednek, hogy ez az elnevezés politikai hasznot is hoz számára. Burnham nem része a londoni politikai elitnek és sok észak-angliai szavazó számára ez rendkívül fontos.

A 2017 óta aratott három polgármesteri győzelme azt mutatja, hogy képes választásokat nyerni.

De nem mindig volt sikeres. Megítélése a Covid 19-járvány idején erősödött meg, amikor gyakorlatilag Észak-Anglia szóvivőjévé vált azzal, hogy folyamatosan támadta Boris Johnson akkori miniszterelnököt az általa „London-központúnak” nevezett válságkezelés miatt.

A visszatéréshez vezető út csütörtökön nyílt meg számára, amikor Josh Simons munkáspárti képviselő bejelentette, hogy lemond a mandátumáról Burnham javára. Bár Burnhamet korábban megakadályozták abban, hogy induljon egy idén megüresedett mandátumért, a Munkáspárt végrehajtó testülete pénteken közölte, hogy Makerfieldi időközi választáson elindulhat.

Valószínűleg rendkívül kemény küzdelem várható az Egyesült Királyság történetének egyik, ha nem a legjelentősebb időközi választásán. Burnham maga is elismerte ezt.

A The Guardian beszámolója szerint először egy hivatalos indítványt kell benyújtani a Makerfieldi időközi választás lebonyolításához és ha ez a következő napokban megtörténik, akkor már június 18-án, vagy június 25-én megmérettetheti magát Burnham.