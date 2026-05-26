Az ukrán vezérkar tájékoztatása szerint Ukrajna Storm Shadow légi indítású cirkálórakétákat vetett be a Luhanszki terület ideiglenesen megszállt részén található orosz katonai objektum ellen. Közlésük alapján a támadás sikeres volt, és egy fontos orosz vezetési, irányítási és kommunikációs állást semmisítettek meg – számolt be cikkében a The Kyiv Independent.

Brit rakétákkal lőttek ki orosz katonai célpontokat

Fotó: AFP

A Nagy-Britannia által biztosított Storm Shadow rakéták típustól függően 250 és 560 kilométer közötti hatótávolsággal rendelkeznek.

A fejlett navigációs rendszerrel felszerelt fegyvert úgy tervezték, hogy nagy sebességgel, a terephez közel haladva érje el célpontját, növelve ezzel a kritikus infrastruktúra elleni csapások hatékonyságát.

Ez a csapás ismét megmutatta a stratégiai tervezés, az összehangolt műveletek és a tudatos fellépés jelentőségét, valamint azt, hogy az orosz agresszor egyetlen állása sem tekinthető biztonságosnak ukrán földön

– fogalmazott a vezérkar.

Ukrajna az elmúlt időszakban rendszeresen hajt végre támadásokat orosz katonai infrastruktúra ellen mélyen Oroszország területén, illetve a megszállt ukrán régiókban, hogy gyengítse Moszkva hadviselési képességeit.

A légicsapások folyamatosan zajlanak

Március 10-én Ukrajna Storm Shadow rakétákkal támadta meg a Kremnyij El nevű brjanszki üzemet, amely az orosz rakétairányító rendszerekhez szükséges mikroelektronikai alkatrészek egyik fontos gyártója.

„Sikeres műveletet hajtottak végre, egy brjanszki üzemet találtak el. Ez az üzem az Oroszországi Föderáció összes rakétatípusához gyárt vezérlőrendszereket” – mondta akkor Volodimir Zelenszkij ukrán elnök.

Ukrajna emellett saját fejlesztésű rakétákat és drónokat is bevet az Oroszország mélyén és a megszállt területeken található célpontok ellen.

Május 24-ére virradó éjszaka az ukrán erők sikeres dróntámadást hajtottak végre a Vtorovo olajszivattyúzó állomás ellen az oroszországi Vlagyimiri területen

– közölte az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU).

A Nemzeti Gárda 1. Azov Hadteste május 25-én olyan felvételeket tett közzé, amelyek a megszállt Mariupol közelében és az orosz határ mentén végrehajtott csapásokat mutatják be.