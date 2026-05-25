Komoly incidens történt az orosz határ közelében, amikor elektronikai zavarást tapasztalt a brit védelmi minisztert szállító katonai repülőgép. A fedélzeti GPS-rendszer órákra leállt, miközben az elmúlt időszakban több veszélyes orosz manővert is jelentettek brit katonai gépek közelében – adott hírt az esetről a Telegraph.

Az oroszok célba vették a brit tárcavezetőt

Feltehetően orosz elektronikai zavarás célpontjává vált az a repülőgép, amely John Healey brit védelmi minisztert szállította vissza Észtországból az Egyesült Királyságba.

Az incidens csütörtökön történt, amikor a gép az orosz határ közelében haladt. A háromórás repülés teljes ideje alatt nem működött a GPS-rendszer, ezért a pilótáknak alternatív navigációs megoldást kellett használniuk. Közben a fedélzeten lévő mobiltelefonok és laptopok internetkapcsolata is megszakadt.

⚡️ UK defense secretary’s plane hit by suspected Russian GPS jamming.



“This is reckless Russian interference, but the RAF is well prepared to deal with this activity,” a U.K. defense source told the Kyiv Independent.https://t.co/K90tQTwUeI — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) May 25, 2026

Brit értesülések szerint a zavarás mögött Oroszország állhatott. Arról ugyanakkor nem közöltek részleteket, hogy Healey gépe célzott akció áldozata volt-e.

A repülési útvonal nyilvánosan is követhető volt a repülőgép-figyelő oldalakon. A Dassault Falcon 900LX fedélzetén fotósok és egy újságíró is utazott. Az utasokat arról tájékoztatták, hogy a repülőgép továbbra is biztonságosan üzemel.

Egy brit védelmi forrás felelőtlen orosz beavatkozásnak nevezte a történteket, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a Királyi Légierő felkészült az ehhez hasonló helyzetek kezelésére.

Nem sokkal korábban a brit védelmi minisztérium arról is beszámolt, hogy orosz vadászgépek veszélyesen megközelítettek egy brit felderítő repülőgépet a Fekete-tenger térségében.

Az egyik Szu–35-ös olyan közel repült a brit géphez, hogy aktiválódtak a vészhelyzeti rendszerek, az automata pilóta pedig kikapcsolt. Egy másik orosz vadászgép, egy Szu–27-es, mindössze hat méterre közelítette meg a fegyvertelen Rivet Joint repülőgép orrát, majd hatszor húzott el közvetlenül előtte.

A brit védelmi minisztérium szerint a 2022-es fekete-tengeri rakétaincidens óta nem történt ennél veszélyesebb orosz fellépés brit Rivet Joint géppel szemben.