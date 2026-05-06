Brüsszelben robbant a botrány: volt CIA-ügynökök dolgozhattak a Meta választási központjaiban

Sandro Ruotolo és Nicola Zingaretti szerint elfogadhatatlan, hogy a választási információáramlást olyan magánkézben lévő struktúrák befolyásolják, amelyek működése átláthatatlan, és amelyekben harmadik országok titkosszolgálati múltú szereplői is jelen vannak, írja a la Repubblica.

Titokzatos választási központok

A Meta úgynevezett Election Operations Center (választási műveleti központok) egységeket működtet, amelyek a választások idején figyelik a tartalmakat, kampányokat és információs folyamatokat. Ilyen központok működtek a 2024-es európai parlamenti választások idején Olaszországban is.

A politikusok szerint azonban semmilyen átláthatóság nincs a működésüket illetően: nem ismert a döntéshozatali lánc, sem az, hogy pontosan kik és milyen alapon döntenek arról, milyen tartalmak jelenhetnek meg a felhasználók előtt.

Volt hírszerzők kulcspozíciókban

A vita középpontjában több olyan szakember áll, akik korábban az amerikai nemzetbiztonsági apparátusban dolgoztak. Közülük kiemelkedik Aaron Berman, aki több mint 15 évig a CIA kötelékében szolgált, és információs műveletekkel foglalkozott.

Jelenleg a Meta globális választási irányelvekért felelős csapatát vezeti, ahol a politikai tartalmak szabályozása, a dezinformáció elleni fellépés és a kampányok felügyelete tartozik a feladatai közé.

Szintén érintett Mike Bradow, aki korábban a USAID munkatársa volt, és most a tényellenőrzési rendszerek és az álhírek kiszűrésének fejlesztésén dolgozik.

Bryan Weisbard a felhasználói adatok kezelésében és a tartalomszűrés alapját jelentő rendszerek kialakításában játszott kulcsszerepet, míg Hagan Barnett a mesterséges intelligenciával támogatott moderációs rendszerek fejlesztésében vett részt.

Brüsszel: demokratikus aggályok

A korábbi években már felmerültek problémák az online tér és a választások kapcsolatában. A kritikusok szerint nem technikai, hanem alapvetően demokratikus kérdésről van szó: ki dönti el, milyen tartalom jut el a választókhoz, és milyen garanciák biztosítják a semlegességet?