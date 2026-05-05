Brüsszel Örményországban venné fel a kesztyűt Oroszországgal

Az EU és Örményország történelmi találkozót tart Jerevánban, az Európai Politikai Közösség csúcstalálkozójának keretében. A várakozások szerint Brüsszel és Örményország jóváhagyja majd azt a missziót, amelynek célja, megfogalmazásuk szerint „az orosz dezinformáció” és beavatkozás elleni kísérletek megállítása – írja a The Guardian.

Brüsszel és Örményország közeledik egymáshoz, Nikol Pasinján miniszterelnök pedig már korábban is jelezte, hogy országa a Nyugat irányába szeretne fordulni

Az EU vezetői kedden tartják első csúcstalálkozójukat Örményországgal, az Európai Politikai Közösség jereváni csúcstalálkozóján.

Nikol Pasinján örmény miniszterelnök, valamint Ursula von der Leyen és António Costa, az EU vezetői várhatóan hivatalosan is üdvözlik az örményországi külföldi beavatkozások elleni küzdelemre irányuló uniós misszió koncepcióját, valamint tárgyalnak majd energiaügyekről, a közlekedésről és a gazdasági támogatásról is.

Az EU 20-30 fős civil szakértői csapatot hoz létre egy kétéves, örményországi misszióra, amelynek célja „az orosz kibertámadásokra, az információmanipulációra és beavatkozásra adott válasz javítása, valamint az illegális pénzmozgások elleni küzdelem.” A misszió, amelynek létszáma és időtartama is növelhető, várhatóan a június 7-i parlamenti választások után kezdi meg munkáját.

Az EU külügyi szolgálata egy „hibrid gyorsreagálású csapat” létrejöttét is bejelentette, amelynek rövid távú célja a külföldi beavatkozás elleni küzdelem a választások előtt.

Kaja Kallas, az EU külügyi és biztonságpolitikai főképviselője a múlt hónapban azt hangsúlyozta: „Az örmények hatalmas dezinformációs kampányokkal és kibertámadásokkal néznek szembe. Amikor az örmények júniusban az urnákhoz járulnak, egyedül nekik kellene dönteniük országuk jövőjéről.”

Oroszország és Örményország viszonya kifejezetten hideg lett, miután Moszkva nem küldött katonai segítséget a 2020-as és 2023-as hegyi-karabahi háborúk során. Pasinján márciusban az Európai Parlamentben felszólalva jelezte szándékát az uniós normák átvételére, míg az örmény parlament tavaly elfogadott egy törvényt, amelyben rögzítették az ország szándékát az EU-tagság kérelmének az elindításáról.