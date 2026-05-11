Brüsszel Örményországban venné fel a kesztyűt, megbukott a román kormány, Merz kudarcot vallott

Az EU és Örményország történelmi találkozót tartott Jerevánban, az Európai Politikai Közösség csúcstalálkozójának keretében. A várakozások szerint Brüsszel és Örményország jóváhagyja majd azt a missziót, amelynek célja, megfogalmazásuk szerint „az orosz dezinformáció” és beavatkozás elleni kísérletek megállítása.
Az EU vezetői kedden tartották első csúcstalálkozójukat Örményországgal, az Európai Politikai Közösség jereváni csúcstalálkozóján.
Nikol Pasinján örmény miniszterelnök, valamint Ursula von der Leyen és António Costa, az EU vezetői várhatóan hivatalosan is üdvözölték az örményországi külföldi beavatkozások elleni küzdelemre irányuló uniós misszió koncepcióját, valamint tárgyaltak az energiaügyekről, a közlekedésről és a gazdasági támogatásról is.
Megbukott a bizalmi szavazáson a bukaresti kormány
Megbukott Romániában az Ilie Bolojan vezette Európa-barát koalíciós kormány a kétkamarás parlament keddi együttes ülésén rendezett bizalmi szavazáson.
A kormánykoalícióból kilépett Szociáldemokrata Párt (PSD) és az ellenzékben lévő szélsőjobboldali Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) által beterjesztett bizalmatlansági indítványt 281 képviselő és szenátor szavazta meg. A kormány megbuktatásához a törvényhozók többségének támogatására, legalább 233 voksra volt szükség.
Lomnici Zoltán kifejtette, hogy az RRF, vagyis a Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz esetében a hozzávetőleg 10,4 milliárd eurós keretből – amely 6,5 milliárd euró támogatásból és 3,9 milliárd euró hitelből áll – mintegy 9,5 milliárd euró, azaz a források 91 százaléka volt zárolva. Hozzátette, hogy a kohéziós alapoknál körülbelül 7 milliárd euró volt befagyasztva, ami a teljes keret nagyjából 34 százalékát jelenti.
Az alkotmányjogász szerint Magyar Péter azon állítása, miszerint „egy részüket vissza lehet szerezni”, jogilag pontatlan és politikailag túl optimista, mivel a befagyasztott forrásokhoz még hozzá lehet férni, az elvesztettekhez azonban már nem.
Friedrich Merz beismerte: kudarcot vallott
Friedrich Merz német kancellár vegyes mérleget vont első hivatali éve után. A ZDF televízió csatorna egyik műsorában a CDU elnöke elismerte, hogy a koalíció nem teljesítette a saját maga által támasztott elvárásokat sem – és felvetette az alapvető kérdést, hogy a német emberek továbbra is bíznak-e a koalíció pártjaiban.
Igen, elmaradunk ettől az elvárástól, még attól is, amelyet saját magunkkal szemben állítottunk fel.
A gyenge közvélemény-kutatási eredményekkel kapcsolatban Merz önkritikusan nyilatkozott.
Ha a CDU/CSU pártszövetség támogatottsága 24 százalék vagy annál alacsonyabb, „akkor ez a CDU önképéhez mérten teljesen elfogadhatatlan.” Hozzátette, hogy az SPD sincs könnyebb helyzetben a maga 14 százalékos támogatottságával. A cél továbbra is az, hogy együtt visszaszerezzék és képviseljék a lakosság többségét.
Elmondása szerint a kormánykoalícióval szemben kezdetben magasak voltak az elvárások – és Merz elismerte, hogy „mi magunk is hozzájárultunk ezek kialakulásához.”
A CIA szerint Irán hónapokig kibírhat egy amerikai blokádot
Az amerikai hírszerzés elemzői szerint Irán legalább három-négy hónapon keresztül képes lenne ellenállni egy esetleges amerikai tengeri blokádnak anélkül, hogy súlyos gazdasági nehézségekkel kellene szembenéznie.
A CIA bizalmas elemzését már eljuttatták az amerikai adminisztráció döntéshozóihoz.
A jelentés szerint Teherán legalább 90–120 napig képes lehet elviselni a washingtoni gazdasági nyomást anélkül, hogy súlyosabb gazdasági összeomlással kellene szembenéznie. Az elemzést ismertették az amerikai kormányzat döntéshozóival is. Miközben Donald Trump amerikai elnök többször arról beszélt, hogy Irán katonailag és gazdaságilag is „összeomlóban van”, a hírszerzés jóval visszafogottabb képet festett a helyzetről.
A szombaton hivatalába iktatott új magyar miniszterelnöknek több európai politikus is gratulált. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök is az elsők között üdvözölte Magyar Pétert miniszterelnökként.