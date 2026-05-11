Brüsszel Örményországban venné fel a kesztyűt, megbukott a román kormány, Merz kudarcot vallott

Az EU és Örményország történelmi találkozót tartott Jerevánban, az Európai Politikai Közösség csúcstalálkozójának keretében. A várakozások szerint Brüsszel és Örményország jóváhagyja majd azt a missziót, amelynek célja, megfogalmazásuk szerint „az orosz dezinformáció” és beavatkozás elleni kísérletek megállítása.

Brüsszel és Örményország közeledik egymáshoz, Nikol Pasinján miniszterelnök pedig már korábban is jelezte, hogy országa a Nyugat irányába szeretne fordulni Fotó: AFP

Az EU vezetői kedden tartották első csúcstalálkozójukat Örményországgal, az Európai Politikai Közösség jereváni csúcstalálkozóján.

Nikol Pasinján örmény miniszterelnök, valamint Ursula von der Leyen és António Costa, az EU vezetői várhatóan hivatalosan is üdvözölték az örményországi külföldi beavatkozások elleni küzdelemre irányuló uniós misszió koncepcióját, valamint tárgyaltak az energiaügyekről, a közlekedésről és a gazdasági támogatásról is.