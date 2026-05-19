Brüsszelben döntöttek Magyarország jövőjéről - mutatjuk, mik a kilátások

Brüsszelben újabb sorsdöntő kérdések kerültek napirendre, miközben az Európai Unió külügyi tanácsa az EU globális szerepéről tárgyalt, a háttérben egyre élesebb viták zajlanak kereskedelemről, béketárgyalásokról és Ukrajna uniós közeledéséről.
Az Egyesült Államokkal való kereskedelmi megállapodást sürgetik
Az Európai Unió olyan intézkedéseket készít elő, amelyek alapján az európai vegyipari és ipari vállalatoknak kritikus fontosságú alkatrészeiket legalább három különböző beszállítótól kellene beszerezniük. Brüsszeli tisztviselők szerint a cél a közösség Kínától való függőségének mérséklése – számolt be róla a Financial Times.
Döntő szakaszba érkezhetnek az Európai Unió és az Egyesült Államok közötti kereskedelmi tárgyalások. A feleknek július 4-ig kellene végrehajtaniuk a tavaly nyáron kötött megállapodást, miközben Donald Trump amerikai elnök azzal fenyegetőzött, hogy jelentősen emeli az uniós termékekre kivetett vámokat, ha Brüsszel nem teljesíti vállalásait.
A tervezet szerint az Európai Unió nullára csökkentené az amerikai ipari termékekre és egyes mezőgazdasági termékekre kivetett vámokat, Washington pedig a legtöbb uniós exportra alkalmazott „kölcsönös” vámokat 15 százalékra mérsékelné. Azóta azonban az Egyesült Államok újabb vámokat vezetett be bizonyos fémtartalmú termékekre, és további emeléseket is kilátásba helyezett. Az ügy politikai vitákat is kiváltott az Európai Parlamentben. Az Európai Néppárt gyors megállapodást sürget, míg más politikai csoportok további feltételeket támogatnak.
A képviselők emellett olyan záradékokat is megszavaztak, amelyek egyes uniós vámcsökkentéseket amerikai intézkedések visszavonásához kötnének, valamint egy 2028-as lejárati feltételt is bevezetnének.
Részt akarnak venni a béketárgyalásokban
Volodimir Zelenszkij az Európai Tanács elnökével, António Costával folytatott egyeztetését követően közölte: egyetértettek abban, hogy Európának részt kell vennie a tárgyalásokon, és erős hanggal kell jelen lennie a folyamatban. Az ukrán elnök szerint ugyanakkor meg kellene határozni, ki képviselné konkrétan Európát – erről a The Guardian számolt be.
A kérdés rendezése nem tűnik egyszerűnek. Bár az Európai Unióban több magas rangú intézményi vezető is szerepet tölthetne be, jelenleg nincs olyan politikai szereplő, aki egyértelmű és széles körben elfogadott jelölt lenne egy Moszkvával folytatandó tárgyalássorozat vezetésére.
Felmerült korábban a Moszkvához közel állónak tartott volt német kancellár, Gerhard Schröder neve is, Vlagyimir Putyin javaslatára, ám ez gyorsan lekerült a napirendről orosz kapcsolatai miatt. Az európai vezetőknek ugyanakkor előbb-utóbb dönteniük kell arról, ki képviselheti a kontinens érdekeit, ha a tárgyalások később magasabb szintre lépnek.
Az ukrajnai magyar kisebbség ügye
Új lendületet kaphatnak az ukrán–magyar egyeztetések a kárpátaljai magyar kisebbség jogainak ügyében. Kijev és Budapest megállapodott arról, hogy szakértői szintű tárgyalásokat indítanak a kérdés rendezésére
– tájékoztatott a Politico.
A megbeszélések előzménye az ukrán és a magyar külügyminiszter első, nyilvánosan is elismert közvetlen találkozója volt, miközben Ukrajna továbbra is az európai uniós csatlakozási folyamat előmozdítására törekszik. Budapest eddig akadályozta a csatlakozási tárgyalások egyes szakaszainak megnyitását, ugyanakkor most Ukrajnában abban bíznak, hogy az ellenállás júniusban megszűnhet.
Orbán Anita külügyminiszter hétfőn jelentette be, hogy a kedden kezdődő tárgyalások megalapozhatják a kisebbségi jogi kérdések gyors rendezését.
Az Ukrajnában élő magyar kisebbség helyzete évek óta vitapont Kijev és Budapest között, és a korábbi magyar álláspont szerint ez volt az egyik fő oka annak, hogy Magyarország nem támogatta Ukrajna uniós csatlakozási folyamatának előmozdítását.
Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter korábban arról beszélt, hogy Kijev célja 2027-ben egy tagsági megállapodás aláírása az Európai Unióval. Bár a teljes jogú tagság továbbra is távoli lehetőségnek számít, a következő hónapokban akár öt tárgyalási klaszter megnyitására is sor kerülhet. Az uniós tagállamok között ugyanakkor továbbra sincs egyetértés Ukrajna integrációjának menetrendjéről.