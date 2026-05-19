Brüsszelben döntöttek Magyarország jövőjéről - mutatjuk, mik a kilátások

Brüsszelben újabb sorsdöntő kérdések kerültek napirendre, miközben az Európai Unió külügyi tanácsa az EU globális szerepéről tárgyalt, a háttérben egyre élesebb viták zajlanak kereskedelemről, béketárgyalásokról és Ukrajna uniós közeledéséről.

Brüsszelben ülésezett az EU külügyi tanácsa

Az Egyesült Államokkal való kereskedelmi megállapodást sürgetik

Az Európai Unió olyan intézkedéseket készít elő, amelyek alapján az európai vegyipari és ipari vállalatoknak kritikus fontosságú alkatrészeiket legalább három különböző beszállítótól kellene beszerezniük. Brüsszeli tisztviselők szerint a cél a közösség Kínától való függőségének mérséklése – számolt be róla a Financial Times.

Döntő szakaszba érkezhetnek az Európai Unió és az Egyesült Államok közötti kereskedelmi tárgyalások

Döntő szakaszba érkezhetnek az Európai Unió és az Egyesült Államok közötti kereskedelmi tárgyalások. A feleknek július 4-ig kellene végrehajtaniuk a tavaly nyáron kötött megállapodást, miközben Donald Trump amerikai elnök azzal fenyegetőzött, hogy jelentősen emeli az uniós termékekre kivetett vámokat, ha Brüsszel nem teljesíti vállalásait.

A tervezet szerint az Európai Unió nullára csökkentené az amerikai ipari termékekre és egyes mezőgazdasági termékekre kivetett vámokat, Washington pedig a legtöbb uniós exportra alkalmazott „kölcsönös” vámokat 15 százalékra mérsékelné. Azóta azonban az Egyesült Államok újabb vámokat vezetett be bizonyos fémtartalmú termékekre, és további emeléseket is kilátásba helyezett. Az ügy politikai vitákat is kiváltott az Európai Parlamentben. Az Európai Néppárt gyors megállapodást sürget, míg más politikai csoportok további feltételeket támogatnak.

A képviselők emellett olyan záradékokat is megszavaztak, amelyek egyes uniós vámcsökkentéseket amerikai intézkedések visszavonásához kötnének, valamint egy 2028-as lejárati feltételt is bevezetnének.

Részt akarnak venni a béketárgyalásokban

Volodimir Zelenszkij az Európai Tanács elnökével, António Costával folytatott egyeztetését követően közölte: egyetértettek abban, hogy Európának részt kell vennie a tárgyalásokon, és erős hanggal kell jelen lennie a folyamatban. Az ukrán elnök szerint ugyanakkor meg kellene határozni, ki képviselné konkrétan Európát – erről a The Guardian számolt be.