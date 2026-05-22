Megdöbbentő kijelentést tett Budanov: egy egész nemzet leigázását vetítette előre

Kirilo Budanov szerint érdemes mélyebben megvizsgálni, mit jelent valójában az „Oroszország felszabadítása” fogalma. Úgy fogalmazott: a kard csupán eszköz, és jelenleg Ukrajna tölti be ezt a szerepet. Minderről a KyivStratcom Forum 2026 rendezvényen beszélt – írja az Apostrophe.

Kirilo Budanov szerint az ukránoknak kellene „uralkodniuk” az oroszok felett Fotó: AFP

Az ukrán médiában megjelent beszámoló szerint azt is hangsúlyozta, hogy a Kijevi Rusz az ukrán történelmi örökség része, még ha maga a Rusz fogalma jóval tágabb is. Szerinte Ukrajna számos történelmi folyamat és jelenség kiindulópontja volt, köztük olyanoké is, amelyek ellen ma is harcolni kell.

Kirilo Budanov szerint az ukránok „önként lemondtak” saját történelmi örökségük jelentős részéről, amit Oroszország később kihasznált.

Azt is hozzátette, hogy szerinte Ukrajnának kellene „uralkodnia” Oroszország felett, mivel ő (az ország) tekinthető a Rusz jogutódjának. A hivatal vezetője hozzátette: „még eljönnek az idők”. Budanov korábban arról is beszélt, hogy szerinte

manipuláció az Ukrán Ortodox Egyházat a Moszkvai Patriarchátus alá sorolni.

Nikita Poturajev, a „Nép Szolgája” frakció parlamenti képviselője, valamint a Verhovna Rada humanitárius és információs politikáért felelős bizottságának vezetője korábban azt javasolta, hogy Oroszországot nevezzék át Moszkóviára. Érvelése szerint az átnevezés történelmi igazságtételt jelentene, és egyben üzenetet küldene Oroszország elnyomott népeinek – például a tatároknak, jakutoknak és burjátoknak –, akikre szerinte erőszakkal kényszerítik rá az „orosz” identitást, miközben saját kultúrájukat, nyelvüket és történelmüket fokozatosan felszámolják.

Milyen történelmi előzményekre utalt Budanov?

Az orosz kormány évtizedek óta az „egységes történelmi tér” fogalmára hivatkozik, hogy igazolja területi igényeit Ukrajna és a szomszédos területek felett, írja az ukrán média.

Ezzel szemben ukrán történészek és politikusok rendre rámutatnak: Kijev volt a térség politikai és kulturális középpontja, Moszkva pedig jóval később, csak a középkor végén emelkedett fel.

Olekszandr Alfjorov ukrán történész szerint a középkori ukrán államot valójában nem „Kijevi Rusznak” hívták. Ez az elnevezés a korabeli forrásokban nem szerepel – a krónikák egyszerűen csak „Rusz”-ként emlegetik az államot. Hangsúlyozta, hogy a „Kijevi” jelző a 18–19. századi történetírásban jelent meg, és nyugati tudósok is használták, hogy elkülönítsék a kijevi központú korai államot a később Moszkva köré szerveződő fejedelemségektől.