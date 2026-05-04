Mark Carney

Carney szövetségeseket keres

57 perce
Olvasási idő: 4 perc
Történelmi jelentőségű találkozóra kerül sor az örmény fővárosban: Kanada lesz az első nem európai ország, amely részt vesz az Európai Politikai Közösség csúcstalálkozóján. A hétfői jereváni egyeztetésen Mark Carney kanadai miniszterelnök is jelen lesz, ami egyértelmű jele Ottawa új külpolitikai iránykeresésének.
Mark Carney kanadai miniszterelnök részvételének hátterében az áll, hogy Kanada új szövetségi és kereskedelmi kapcsolatokat kíván kiépíteni, miután az Egyesült Államokkal fennálló gazdasági viszonya meggyengült Donald Trump politikájának következtében, írja a The Guardian.

Emmanuel Macron francia elnök és Mark Carney kanadai miniszterelnök üdvözlik egymást az Európai Politikai Közösség (EPC) 8. csúcstalálkozóján Jerevánban, 2026. május 4-én (Fotó: AFP/Ludovic Marin)

A csúcstalálkozón kiemelt téma lesz Washington terve, amely szerint több mint ötezer katonát vonnának ki Németországból, valamint az elhúzódó amerikai–iráni konfliktus gazdasági hatásai is.

Carney közledne az EU-hoz, de a rendezvény helyszíne is különös jelentőséggel bír

Örményország az utóbbi években egyre inkább igyekszik távolodni Oroszországtól és erősíteni európai kapcsolatait.

Az esemény az Európai Politikai Közösség keretében zajlik, amelyet Emmanuel Macron francia elnök kezdeményezésére hoztak létre 2022-ben. A fórum célja, hogy az Európai Unió tagállamai és a kontinensen kívüli partnerek között is szorosabb politikai párbeszéd alakuljon ki.

A jereváni csúcs egyben lehetőséget ad Nikol Pasinján örmény miniszterelnök számára is, hogy megerősítse országa nyugati orientációját. Örményország jelenleg békemegállapodás küszöbén áll Azerbajdzsánnal, miközben fokozatosan csökkentené függőségét Moszkvától. Ez azonban nem mentes a feszültségektől: Vlagyimir Putyin korábban világossá tette, hogy szerinte Jereván nem lehet egyszerre az Európai Unió és az orosz vezetésű biztonsági struktúrák tagja.

Russian President Vladimir Putin (R) speaks with Armenian Prime Minister Nikol Pashinyan during their meeting at the Kremlin in Moscow, on April 1, 2026. (Photo by Pavel Bednyakov / POOL / AFP)
Vlagyimir Putyin orosz elnök Nikol Pashinjan örmény miniszterelnökkel a moszkvai Kremlben (Fotó: AFP/Pavel Bednyakov)

A csúcstalálkozót követően az Európai Unió és Örményország külön kétoldalú egyeztetést is tart, ahol a tervek szerint szóba kerülhet a vízumliberalizáció és további pénzügyi támogatás is. A nyugati jelenlét így nemcsak diplomáciai üzenet, hanem konkrét politikai és gazdasági következményekkel is járhat a térségben.

 

