Robert C. Castel a közel-keleti konfliktus geopolitikai összefüggéseit vette górcső alá – videó

Robert C. Castel úgy véli, a Közel-Keleten zajló konfliktusok hatásai messze túlmutatnak a térségen, és olyan globális szereplőket is súlyosan érintenek, mint Kína, Törökország vagy Egyiptom. Az izraeli biztonságpolitikai szakértő úgy látja, a Hormuzi-szoros körüli blokád egy sajátos amerikai–iráni „koprodukciót” hozott létre, amely alapjaiban formálja át az energiaellátást és a geopolitikai erőviszonyokat. Castel a bibliai ostromok példáin keresztül vezette le, hogy a blokádhadviselés logikája az ókortól napjainkig változatlanul meghatározza a világpolitikát.
Robert C. Castel izraeli biztonságpolitikai szakértő a jeruzsálemi hegyekből jelentkezve arról beszélt, hogy a mostani geopolitikai kitekintésben egyszerre tekintenek vissza a múltba a Biblia szemszögén keresztül, valamint előre a jelen és a jövő geopolitikai folyamataira.
A videós bejelentkezés során azt vizsgálta meg, milyen aktualitása van az akkori geopolitikának a modern geopolitikában. A szakértő heti bejelentkezése során kiemelte, hogy elemzésének központi témája a blokádok, az ostromok, a blokádharcászat és a blokádhadászat áll, amelyek meglátása szerint nemcsak taktikai, hanem stratégiai szinten is jelen vannak. Hozzátette, hogy ha visszatekintünk a Bibliára, akkor jól látható: ez az egyik leggyakrabban előforduló harcforma. Robert C. Castel úgy fogalmazott, hogy az ostromhadviselés egyik legismertebb ószövetségi példája Jerikó körülvétele volt. Felidézte, hogy Jerikót hétszer kerülték meg, ami meglátása szerint egy ostrom szimbolikus leírásának tekinthető, majd leomlottak a város falai, amit „talán az első ostromként” említett.
A szakértő beszélt Jeruzsálem asszír ostromáról is, San Hedribal idején. Elmondta, hogy az asszír hadvezér főpropagandistája, Rab Shah olyan beszédet intézett az ostrom alatt Jeruzsálemhez, amely szerinte „kísértetiesen emlékeztet” Donald Trump megnyilvánulásaira. Castel szerint ugyanazok a manipulációs elemek jelentek meg benne: az ellenség politikai legitimitásának megkérdőjelezése, a demoralizáció és az elkerülhetetlen győzelem sugallata.
Robert C. Castel úgy fogalmazott, hogy „minden ott van a Bibliában”, ezért meglátása szerint Donald Trump sem talált ki semmi olyat, ami ne lenne megtalálható már az Ószövetségben az asszír ostrom kapcsán. A szakértő ezt követően további bibliai ostromokat idézett fel, köztük Szamária ostromát, amelyet drámai képekkel, éhínséggel jellemzett. Beszélt Jeruzsálem második ostromáról is, amikor a babiloniak elfoglalták a várost, lakóit pedig a babiloni fogságba hurcolták. Hozzátette, hogy ezt követően az évek során további ostromok is követték egymást.
Castel úgy látja, az ostrom és a blokád fogalma nemcsak fizikai vagy hadviselési értelemben létezik, hanem tágabb spirituális és szellemi jelentősége, illetve üzenete is van.
A szakértő kifejtette, hogy nemcsak egy város vagy egy ország kerülhet blokád alá, hanem akár egy gondolat, egy ideológia, egy életforma vagy egy egész nemzet is. Úgy fogalmazott, hogy ha figyelmesen olvassuk a Bibliát, akkor megtalálhatók benne mindannak a gyökerei, amit ma a blokád- és ostromhadviselésben látunk. Ezt követően a jelenlegi geopolitikai helyzetre tért át. Elmondta, hogy ma is ugyanaz az érdekesség figyelhető meg: miközben Irán blokád alá vonja a Hormuzi-szorost, addig az Egyesült Államok nem magát a szorost, hanem Iránt és az iráni kikötőket helyezi blokád alá. Castel úgy véli, ebből adódik a kérdés, hogy a mai globalizált világban „ki is van tulajdonképpen blokád alatt?”.
Robert C. Castel arra hívta fel a figyelmet, hogy a válasz arra a kérdésre, hogy ki áll valójában blokád alatt, sokkal bonyolultabb annál, mint amit a napi hírekből vagy a térképekből ki lehet olvasni.
A szakértő néhány „provokatív állítást” is megfogalmazott, amelyekre magyarázatokkal is szolgált
Castel úgy vélekedett, hogy Irán kikötőinek blokádja nemcsak Iránt érinti, hanem ugyanilyen mértékben más országokat is. Ezek közül a legfontosabbnak egy szuperhatalmat nevezett meg, amely meglátása szerint nem más, mint Kína. A szakértő úgy fogalmazott, hogy „nagyon érdekes helyzet állt elő”. Robert C. Castel arról beszélt, hogy az Egyesült Államok számára a Kínával folytatott „globális árnyékbokszban” talán az egyetlen olyan eszköz, amellyel háború nélkül lehetne megfojtani vagy legalábbis fojtogatni Kínát, az energiaellátásának elvágása lenne.
A szakértő arra hívta fel a figyelmet, hogy ha megvizsgáljuk, honnan érkezik Kína energiaimportjának döntő része, akkor a Hormuzi-szoros térségéhez jutunk el. Hangsúlyozta, hogy nem kizárólag Iránról van szó, mivel a kínai olajimportnak csupán 9–11 százaléka érkezik közvetlenül Iránból. Ugyanakkor a teljes kínai olajimport 54–56 százaléka – „attól függ, hogy melyik forrást kérdezzük meg” – a Perzsa-öböl térségéből származik.
Robert C. Castel szerint „az a furcsa helyzet állt elő”, hogy Kínát valójában nem önmagában az Egyesült Államok vonja blokád alá, hanem „az Egyesült Államok szövetsége Iránnal”. A szakértő ezt a geopolitika és a stratégia „bakugrásaival” magyarázta, és úgy fogalmazott: „egy amerikai–iráni szövetség tartja kőolajblokád alatt Kínát”.
Magyarázata szerint az Egyesült Államok azt a 11–12 százaléknyi olajmennyiséget blokkolja, amely Iránból érkezik Kínába, miközben Irán az öböl menti arab országokból származó szállításokat akadályozza. Castel hangsúlyozta, hogy a Kínába érkező öböl menti olaj nagy része nem Iránból, hanem arab államokból származik. Szavai szerint „a többit, az iráni részét az Egyesült Államok blokkolja”. A szakértő ezt „igen-igen furcsa”, „teljesen abszurd” helyzetnek nevezte, amely még őt magát is megdöbbentette, és úgy fogalmazott, hogy „óriási ordító abszurdum”.
Törökország megroppanhat a közel-keleti konfliktus súlya alatt
Castel ezután arról beszélt, hogy a közel-keleti háború és blokád más államokat is drámaian érint, ezek közül pedig külön kiemelte Törökországot.
Elmondta, hogy a török gazdaság már eleve hosszú távú válságban volt, és erre „zuhan rá az iráni háború”.
Hozzátette, hogy a konfliktus drámai károkat okoz mind Iránnak, mind Törökországnak. A szakértő szerint Törökország problémája az, hogy bár jelentős nehéziparral és nagy lakossággal rendelkezik, nincs elegendő saját energiája. Felvetette ugyan Azerbajdzsán és a közép-ázsiai államok lehetőségét energiaforrásként, majd feltette a kérdést: „Mi a probléma azzal, ha onnan akarnak Törökországba hozni energiát?”
Robert C. Castel rámutatott, hogy Azerbajdzsán és a közép-ázsiai országok egyszerűen nem képesek fedezni Törökország energiaszükségletét.
Hozzátette, hogy Törökország energiaigényének döntő része ugyanabból a térségből származik, mint ahonnan Kína olajimportjának legnagyobb része érkezik, vagyis a Perzsa-öböl környékéről.
A szakértő úgy fogalmazott, hogy a kiépített hatalmas török nehézipar „gyakorlatilag működésképtelen” az aránylag olcsó közel-keleti energia nélkül. Castel szerint ebből az a paradox helyzet következik, hogy Irán és az Egyesült Államok „szövetsége” de facto blokád alá von egy olyan országot, amely Iránnal „szívélyes semlegességet” tart fenn. Hozzátette, hogy ugyan létezik bizonyos verseny Törökország és Irán között, de összességében a két ország kapcsolatai szerinte kifejezetten szívélyesek. Emellett arra is kitért, hogy Törökország egyben az Egyesült Államok valamiféle szövetségesének is tekinthető, még ha kérdéses is, Washington mennyire tartja valóban komoly partnernek.
Robert C. Castel az asszír ostromra visszautalva úgy fogalmazott, hogy Törökország az Egyesült Államok szemében „egyfajta törékeny nád” mint szövetséges.
Rámutatott ugyanakkor, hogy Ankara formálisan NATO-tagállam, és az incirliki katonai bázison az Egyesült Államok több amerikai atomtöltetet tárol, mint bárhol máshol Európában.
A szakértő szerint ebből ismét egy rendkívül érdekes helyzet áll elő, amelyben az „iráni–amerikai koprodukció” blokád alá vonja Törökországot.
Castel úgy vélte, a helyzet tragédiája az, hogy Törökország hosszú távon nagymértékben függ az öböl menti arab országokból érkező befektetésektől és anyagi támogatásoktól. Csakhogy ezek az államok szerinte súlyos károkat szenvedtek el a háború során, és a konfliktus után saját gazdaságaik helyreállítására kell majd fordítaniuk erőforrásaikat, ezért kevesebb pénz juthat Törökország támogatására.
Castel arról is beszélt, hogy a háború és a blokád azért is problémát jelent Ankara számára, mert Törökország nem segítette arab szövetségeseit. A szakértő szerint köztudott, hogy Ankara évek óta arra törekszik, hogy a szunnita iszlám világ vezetőjeként lépjen fel, és egy „neooszmán vízió” keretében növelje befolyását a Közel-Keleten.
Úgy fogalmazott, hogy az öböl menti arab országok most azt látják: „az egész jégre van írva”, illetve „egy olyan csekk, amit jégre írtak”. Castel szerint Törökország nem tett semmit Iránnal szemben partnerei megvédéséért, hanem „egyfajta kellemetlen semlegesség állapotában parkolt” a háború alatt. Hozzátette, Ankara azért próbálta leállítani a konfliktust, mert számára ez „vesztes háború”, függetlenül attól, ki kerül ki győztesen belőle, és minél tovább tart, annál nagyobb veszteséget jelent Törökországnak.
Robert C. Castel összegzésként arról beszélt, hogy még számos következményét lehetne részletezni a konfliktusnak, például az Iránból érkező befektetések eltűnését Törökországból vagy egy esetleges iráni menekültválság fenyegetését. A szakértő szerint ez a háború Törökország számára „egy katasztrófa”, és ismét azt mutatja meg, hogy az „iráni–amerikai szövetség” idézőjelben nemcsak Kínát, hanem Törökországot is blokád alá vonta, miközben Ankara relatív gyengeségét is megmutatta a rendkívül gazdag öböl menti arab országok szemében.
Egyiptom a másik nagy vesztes
Castel ezt követően Egyiptom helyzetére tért át, amelyet szintén a konfliktus egyik veszteseinek nevezett. Elmondta, hogy a Báb el-Mandeb-szoros ugyan jelenleg nincs lezárva, és a húszik „per pillanat” nem akadályozzák a forgalmat, ugyanakkor a Hormuzi-szoroson áthaladó hajóforgalom jelentős része a Perzsa-öböl térségéből indul, majd a Báb el-Mandeben és a Szuezi-csatornán keresztül halad tovább.
A szakértő hangsúlyozta, hogy a Szuezi-csatorna használatáért fizetni kell, és az ebből származó évi tízmilliárd dolláros bevétel Egyiptom gazdaságának rendkívül fontos része. Hozzátette, hogy ennek a forgalomnak most jelentős része eltűnt, mert a hajók vagy nem érkeznek meg, vagy inkább megkerülik Afrikát a Jóreménység foka felé, hogy elkerüljék a veszélyes térségeket, például a Hormuzi-szorost vagy a Báb el-Mandeb környékét.
Castel szerint Egyiptom esetében is hasonló helyzet figyelhető meg, mint Törökországnál.
Rámutatott, hogy Egyiptom egy közel 120 milliós országként szintén az arab világ vezetőjeként szeretne fellépni, ugyanakkor – Törökországhoz hasonlóan – nem tett semmit öböl menti partnerei megvédéséért.
A szakértő szerint az elmúlt egy-két hétben már látható volt némi mozgás ezen a téren, miután Egyiptom világos üzenetet kapott az öböl menti országoktól. Castel szerint ezek az államok azt közölték Kairóval, hogy korábban vállalta: bizonyos helyzetekben katonai segítséget nyújt számukra, ezt azonban nem teljesítette. Emiatt szerinte azt is jelezték, hogy a jövőben nem biztos, hogy továbbra is megadják Egyiptomnak az eddig nyújtott pénzügyi támogatásokat és anyagi segítséget. Robert C. Castel úgy véli Egyiptom is „egyfajta blokád alatt van”, mégpedig egy „iráni–amerikai blokád” alatt. A szakértő úgy fogalmazott, hogy míg a török gazdaság ingatag lábakon áll, addig az egyiptomi gazdaság „százszor ingatagabb”, és politikailag is jóval labilisabb országnak nevezte Egyiptomot Törökországnál. A szakértő hangsúlyozta, hogy Egyiptomot úgy sikerült blokád alá vonni, hogy valójában senki sem akarta közvetlenül célba venni az országot, hasonlóan ahhoz, ahogyan Törökország sem volt szándékos célpont. Ezt a szakértő „járulékos” következményként írta le.