Robert C. Castel a közel-keleti konfliktus geopolitikai összefüggéseit vette górcső alá – videó

Robert C. Castel úgy véli, a Közel-Keleten zajló konfliktusok hatásai messze túlmutatnak a térségen, és olyan globális szereplőket is súlyosan érintenek, mint Kína, Törökország vagy Egyiptom. Az izraeli biztonságpolitikai szakértő úgy látja, a Hormuzi-szoros körüli blokád egy sajátos amerikai–iráni „koprodukciót” hozott létre, amely alapjaiban formálja át az energiaellátást és a geopolitikai erőviszonyokat. Castel a bibliai ostromok példáin keresztül vezette le, hogy a blokádhadviselés logikája az ókortól napjainkig változatlanul meghatározza a világpolitikát.

Robert C. Castel a közel-keleti konfliktus geopolitikai összefüggéseit vette górcső alá

Fotó: Youtube

Robert C. Castel izraeli biztonságpolitikai szakértő a jeruzsálemi hegyekből jelentkezve arról beszélt, hogy a mostani geopolitikai kitekintésben egyszerre tekintenek vissza a múltba a Biblia szemszögén keresztül, valamint előre a jelen és a jövő geopolitikai folyamataira.

A videós bejelentkezés során azt vizsgálta meg, milyen aktualitása van az akkori geopolitikának a modern geopolitikában. A szakértő heti bejelentkezése során kiemelte, hogy elemzésének központi témája a blokádok, az ostromok, a blokádharcászat és a blokádhadászat áll, amelyek meglátása szerint nemcsak taktikai, hanem stratégiai szinten is jelen vannak. Hozzátette, hogy ha visszatekintünk a Bibliára, akkor jól látható: ez az egyik leggyakrabban előforduló harcforma. Robert C. Castel úgy fogalmazott, hogy az ostromhadviselés egyik legismertebb ószövetségi példája Jerikó körülvétele volt. Felidézte, hogy Jerikót hétszer kerülték meg, ami meglátása szerint egy ostrom szimbolikus leírásának tekinthető, majd leomlottak a város falai, amit „talán az első ostromként” említett.

A szakértő beszélt Jeruzsálem asszír ostromáról is, San Hedribal idején. Elmondta, hogy az asszír hadvezér főpropagandistája, Rab Shah olyan beszédet intézett az ostrom alatt Jeruzsálemhez, amely szerinte „kísértetiesen emlékeztet” Donald Trump megnyilvánulásaira. Castel szerint ugyanazok a manipulációs elemek jelentek meg benne: az ellenség politikai legitimitásának megkérdőjelezése, a demoralizáció és az elkerülhetetlen győzelem sugallata.

Robert C. Castel úgy fogalmazott, hogy „minden ott van a Bibliában”, ezért meglátása szerint Donald Trump sem talált ki semmi olyat, ami ne lenne megtalálható már az Ószövetségben az asszír ostrom kapcsán. A szakértő ezt követően további bibliai ostromokat idézett fel, köztük Szamária ostromát, amelyet drámai képekkel, éhínséggel jellemzett. Beszélt Jeruzsálem második ostromáról is, amikor a babiloniak elfoglalták a várost, lakóit pedig a babiloni fogságba hurcolták. Hozzátette, hogy ezt követően az évek során további ostromok is követték egymást.

Castel úgy látja, az ostrom és a blokád fogalma nemcsak fizikai vagy hadviselési értelemben létezik, hanem tágabb spirituális és szellemi jelentősége, illetve üzenete is van.

A szakértő kifejtette, hogy nemcsak egy város vagy egy ország kerülhet blokád alá, hanem akár egy gondolat, egy ideológia, egy életforma vagy egy egész nemzet is. Úgy fogalmazott, hogy ha figyelmesen olvassuk a Bibliát, akkor megtalálhatók benne mindannak a gyökerei, amit ma a blokád- és ostromhadviselésben látunk. Ezt követően a jelenlegi geopolitikai helyzetre tért át. Elmondta, hogy ma is ugyanaz az érdekesség figyelhető meg: miközben Irán blokád alá vonja a Hormuzi-szorost, addig az Egyesült Államok nem magát a szorost, hanem Iránt és az iráni kikötőket helyezi blokád alá. Castel úgy véli, ebből adódik a kérdés, hogy a mai globalizált világban „ki is van tulajdonképpen blokád alatt?”.

Robert C. Castel arra hívta fel a figyelmet, hogy a válasz arra a kérdésre, hogy ki áll valójában blokád alatt, sokkal bonyolultabb annál, mint amit a napi hírekből vagy a térképekből ki lehet olvasni.

A szakértő néhány „provokatív állítást” is megfogalmazott, amelyekre magyarázatokkal is szolgált

Castel úgy vélekedett, hogy Irán kikötőinek blokádja nemcsak Iránt érinti, hanem ugyanilyen mértékben más országokat is. Ezek közül a legfontosabbnak egy szuperhatalmat nevezett meg, amely meglátása szerint nem más, mint Kína. A szakértő úgy fogalmazott, hogy „nagyon érdekes helyzet állt elő”. Robert C. Castel arról beszélt, hogy az Egyesült Államok számára a Kínával folytatott „globális árnyékbokszban” talán az egyetlen olyan eszköz, amellyel háború nélkül lehetne megfojtani vagy legalábbis fojtogatni Kínát, az energiaellátásának elvágása lenne.

A szakértő arra hívta fel a figyelmet, hogy ha megvizsgáljuk, honnan érkezik Kína energiaimportjának döntő része, akkor a Hormuzi-szoros térségéhez jutunk el. Hangsúlyozta, hogy nem kizárólag Iránról van szó, mivel a kínai olajimportnak csupán 9–11 százaléka érkezik közvetlenül Iránból. Ugyanakkor a teljes kínai olajimport 54–56 százaléka – „attól függ, hogy melyik forrást kérdezzük meg” – a Perzsa-öböl térségéből származik.

Robert C. Castel szerint „az a furcsa helyzet állt elő”, hogy Kínát valójában nem önmagában az Egyesült Államok vonja blokád alá, hanem „az Egyesült Államok szövetsége Iránnal”. A szakértő ezt a geopolitika és a stratégia „bakugrásaival” magyarázta, és úgy fogalmazott: „egy amerikai–iráni szövetség tartja kőolajblokád alatt Kínát”.

Magyarázata szerint az Egyesült Államok azt a 11–12 százaléknyi olajmennyiséget blokkolja, amely Iránból érkezik Kínába, miközben Irán az öböl menti arab országokból származó szállításokat akadályozza. Castel hangsúlyozta, hogy a Kínába érkező öböl menti olaj nagy része nem Iránból, hanem arab államokból származik. Szavai szerint „a többit, az iráni részét az Egyesült Államok blokkolja”. A szakértő ezt „igen-igen furcsa”, „teljesen abszurd” helyzetnek nevezte, amely még őt magát is megdöbbentette, és úgy fogalmazott, hogy „óriási ordító abszurdum”.