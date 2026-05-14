Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Gulyás Gergely bejelentést tesz – ezt önnek is látnia kell

Ezt látnia kell!

Botrányos: kiderült miért pofozta fel Macront a felesége

Robert C. Castel

Castel döbbenetes üzenete Kapernaumból: Miért pusztul a Nyugat?

20 perce
Olvasási idő: 6 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Az ősi Kapernaum romjai közül üzent a Nyugatnak Robert C. Castel. Az Alapjogokért Központ biztonságpolitikai tanácsadója szerint a modern civilizáció ugyan történelmi lehetőséget és szabadságot kapott, mégis hátat fordított saját értékeinek, miközben új „bálványokat” kezdett követni.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Robert C. Castelideológianyugathanyatlás

Kapernaumból, az Újszövetség egyik legismertebb helyszínéről jelentkezett legfrissebb geopolitikai elemzésével Robert C. Castel. Az Alapjogokért Központ biztonságpolitikai tanácsadója ezúttal nem klasszikus katonai vagy diplomáciai kérdésekről beszélt, hanem bibliai történeteken keresztül próbálta értelmezni a modern Nyugat válságát.

Castel felidézte, hogy Kapernaum neve Nahum próféta nevéből ered, aki az asszír birodalom bukását jövendölte meg. Elemzésében hangsúlyozta: az ókori Asszíria a maga korának hegemón hatalma volt, amely kisebb népeket és nemzeteket próbált egyetlen birodalomba olvasztani.

A szakértő szerint Jónás és Nahum próféta története ma is aktuális üzenetet hordoz. Mint mondta, Jónás könyvében Ninive még lehetőséget kapott a megmenekülésre, mert lakói meghallották a figyelmeztetést és megtértek. Nahum próféciájában azonban már a birodalom pusztulása jelenik meg, amely végül történelmileg is bekövetkezett.

Robert C. Castel úgy fogalmazott: a mai geopolitikai helyzetben minden nemzet egyszerre lehet „Asszíria” és egyszerre lehet az elnyomott kisebb közösségek szereplője is. Szerinte a világ nem osztható egyszerűen örök elnyomókra és örök áldozatokra, ahogyan azt a „kultúrmarxista gondolkodás” teszi.

Az elemzés másik központi gondolata Kapernaum újszövetségi szerepéhez kapcsolódott. Castel emlékeztetett arra, hogy a bibliai hagyomány szerint Jézus számos csodát tett ezen a helyen, az ott élők mégsem változtatták meg életüket.

Robert C. Castel (Fotó: Hungarian Conservative)
Robert C. Castel (Fotó: Hungarian Conservative)

A biztonságpolitikai szakértő szerint a modern Nyugat hasonló helyzetbe került. 

Úgy véli, a felvilágosodás, a klasszikus liberalizmus, a kapitalizmus és a személyes szabadság történelmi lehetőséget teremtett a nyugati civilizáció számára, ezt azonban a társadalmak nem becsülték meg kellőképpen.

Castel szerint a Nyugat ma saját értékei helyett „modern bálványokat” követ, amelyek között megemlítette a woke-ideológiát is. Úgy fogalmazott: a nyugati társadalmak elveszítették kapcsolatukat azokkal az alapelvekkel, amelyek korábban sikeressé tették civilizációjukat.

A szakértő hangsúlyozta, hogy a geopolitika nem érthető meg pusztán katonai vagy gazdasági erőviszonyokon keresztül. 

Véleménye szerint a vallás, a kultúra és a civilizációs hagyományok ugyanannyira alakítják a világpolitikát, mint a hadseregek vagy a gazdasági teljesítmény.

Elemzését egy történelmi párhuzammal zárta: felidézte Sztálin híres kérdését arról, hogy „hány hadosztálya van a pápának”, majd rámutatott, hogy II. János Pál pápa és a lengyel ellenzéki mozgalmak később fontos szerepet játszottak a kommunista rendszer bukásában.

Robert C. Castel szerint mindez azt bizonyítja, hogy az eszmék, a hit és a kultúra hosszú távon ugyanúgy formálják a történelmet, mint a nyers katonai erő.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!