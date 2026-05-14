Castel döbbenetes üzenete Kapernaumból: Miért pusztul a Nyugat?

Kapernaumból, az Újszövetség egyik legismertebb helyszínéről jelentkezett legfrissebb geopolitikai elemzésével Robert C. Castel. Az Alapjogokért Központ biztonságpolitikai tanácsadója ezúttal nem klasszikus katonai vagy diplomáciai kérdésekről beszélt, hanem bibliai történeteken keresztül próbálta értelmezni a modern Nyugat válságát.
Castel felidézte, hogy Kapernaum neve Nahum próféta nevéből ered, aki az asszír birodalom bukását jövendölte meg. Elemzésében hangsúlyozta: az ókori Asszíria a maga korának hegemón hatalma volt, amely kisebb népeket és nemzeteket próbált egyetlen birodalomba olvasztani.
A szakértő szerint Jónás és Nahum próféta története ma is aktuális üzenetet hordoz. Mint mondta, Jónás könyvében Ninive még lehetőséget kapott a megmenekülésre, mert lakói meghallották a figyelmeztetést és megtértek. Nahum próféciájában azonban már a birodalom pusztulása jelenik meg, amely végül történelmileg is bekövetkezett.
Robert C. Castel úgy fogalmazott: a mai geopolitikai helyzetben minden nemzet egyszerre lehet „Asszíria” és egyszerre lehet az elnyomott kisebb közösségek szereplője is. Szerinte a világ nem osztható egyszerűen örök elnyomókra és örök áldozatokra, ahogyan azt a „kultúrmarxista gondolkodás” teszi.
Az elemzés másik központi gondolata Kapernaum újszövetségi szerepéhez kapcsolódott. Castel emlékeztetett arra, hogy a bibliai hagyomány szerint Jézus számos csodát tett ezen a helyen, az ott élők mégsem változtatták meg életüket.
A biztonságpolitikai szakértő szerint a modern Nyugat hasonló helyzetbe került.
Úgy véli, a felvilágosodás, a klasszikus liberalizmus, a kapitalizmus és a személyes szabadság történelmi lehetőséget teremtett a nyugati civilizáció számára, ezt azonban a társadalmak nem becsülték meg kellőképpen.
Castel szerint a Nyugat ma saját értékei helyett „modern bálványokat” követ, amelyek között megemlítette a woke-ideológiát is. Úgy fogalmazott: a nyugati társadalmak elveszítették kapcsolatukat azokkal az alapelvekkel, amelyek korábban sikeressé tették civilizációjukat.
A szakértő hangsúlyozta, hogy a geopolitika nem érthető meg pusztán katonai vagy gazdasági erőviszonyokon keresztül.
Véleménye szerint a vallás, a kultúra és a civilizációs hagyományok ugyanannyira alakítják a világpolitikát, mint a hadseregek vagy a gazdasági teljesítmény.
Elemzését egy történelmi párhuzammal zárta: felidézte Sztálin híres kérdését arról, hogy „hány hadosztálya van a pápának”, majd rámutatott, hogy II. János Pál pápa és a lengyel ellenzéki mozgalmak később fontos szerepet játszottak a kommunista rendszer bukásában.
Robert C. Castel szerint mindez azt bizonyítja, hogy az eszmék, a hit és a kultúra hosszú távon ugyanúgy formálják a történelmet, mint a nyers katonai erő.