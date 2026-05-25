Hatalmas fordulat készül a Közel-Keleten: Trump olyan alkura készülhet Iránnal, amitől sokan rettegnek

Donald Trump újabb fordulatot jelentett be az Iránnal zajló tárgyalások ügyében. Az amerikai elnök közölte, hogy nem akar elhamarkodott megállapodást Teheránnal, ezalatt egyre több jel utal arra, hogy a háttérben már egy ideiglenes egyezség körvonalazódik – számolt be cikkében a BBC.

Donald Trump stratégiai nyugalomra intett

A tárgyalások alatt álló megállapodás a hírek szerint egy 60 napos tűzszünetet, a Hormuzi-szoros újranyitását, valamint egy további tárgyalási tervet tartalmaz Irán nukleáris programjáról.

Trump egy közösségi oldalon megjelent bejegyzésében arról írt, hogy a tárgyalások „konstruktív jelleggel” haladnak, ugyanakkor szerinte mindkét félnek elegendő időre van szüksége ahhoz, hogy megfelelő megállapodás szülessen. Az amerikai elnök szombaton úgy nyilatkozott, hogy az egyezség részleteit már nagyrészt kidolgozták, ami felerősítette azokat a találgatásokat, hogy rövidesen hivatalos bejelentés következhet.

Irán részéről is bizakodó jelzések érkeztek a hétvégén. A külügyi tárca szóvivője, Eszmail Bagháei szerint a felek egyszerre állnak nagyon közel és nagyon távol a végső megállapodástól.

Amerikai médiabeszámolók alapján a készülő megállapodás nem jelent teljes körű lezárást, több vitás kérdést ugyanis későbbi egyeztetésekre halasztanának. Ezek között szerepel az iráni szankciók feloldásának ütemezése és mértéke, a zárolt iráni vagyon felszabadítása, valamint az amerikai elvárások Irán nukleáris programjának visszafogásával kapcsolatban.

A tervezet a republikánus politikusokat is megosztotta, többen túlzottan enyhének tartják az Iránnal szembeni feltételeket.

Ted Cruz szenátor szerint az elképzelés „katasztrofális tévedés” lenne.

Roger Wicker, a Szenátus Fegyveres Szolgálatok Bizottságának vezetője pedig úgy vélte, hogy egy kéthónapos tűzszünettel „a hadművelet minden eredménye értelmét veszítené”.

Ezzel szemben Mike Lawler képviselő, a Képviselőház külügyi bizottságának tagja azt hangsúlyozta, hogy az amerikai adminisztráció képes volt tárgyalóasztalhoz kényszeríteni „ennek a rezsimnek a maradványait”, és valódi tárgyalások kezdődhettek.

Trump vasárnap a Truth Social közösségi oldalon közzétett bejegyzésében ismét hangsúlyozta, hogy Iránnak „meg kell értenie”, hogy nem fejleszthet nukleáris fegyvert.

Teherán többször is kijelentette, hogy nukleáris programja kizárólag békés célokat szolgál. Az amerikai sajtó egyes beszámolói szerint a megállapodás részeként Irán beleegyezhet abba, hogy idővel átadja a magasan dúsított uránkészletét.

A háború kezdetén Iránról úgy vélték, hogy körülbelül 440 kilogramm, 60 százalékos tisztaságúra dúsított uránnal rendelkezett. Ez már csak rövid további folyamatot igényelne ahhoz, hogy elérje a 90 százalékos, fegyverminőségű szintet, amely elméletileg lehetővé tenné egy nukleáris bomba előállítását. Maszúd Pezeskján iráni elnök az állami televíziónak azt mondta, hogy Irán kész „biztosítani a világot arról, hogy nem nukleáris fegyvert akar”.

Óvatos optimizmusra okot adó nyilatkozatok hangzottak el

Marco Rubio amerikai külügyminiszter korábban arról beszélt, hogy a tárgyalások során számottevő, ugyanakkor még nem végleges előrelépést sikerült elérni. Hozzátette: az elmúlt két nap fejleményei akár egy teljesen megnyitott, vámmentes szoroshoz is vezethetnek.

Bagháei szombaton az iráni állami televíziónak nyilatkozva közölte, hogy Teherán egy olyan „egyetértési memorandum” lezárásán dolgozik, amely megteremtheti a lehetőségét a további egyeztetéseknek egy végleges megállapodás érdekében.

Trump egy szombati Truth Social-bejegyzésben ugyancsak „egyetértési memorandumként” hivatkozott a készülő egyezségre.

A közvetítő szerepet vállaló Pakisztán miniszterelnök-helyettese, Ishaq Dar úgy fogalmazott: a legutóbbi tárgyalások alapján van ok a bizakodásra, és egy kedvező megállapodás már karnyújtásnyira lehet.