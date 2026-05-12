Donald Trump mindig talál módot közönsége szórakoztatására

Az amerikai elnök ismét hozta a tőle megszokott formát. Donald Trump egy washingtoni vacsoraesten humoros szóviccel szórakoztatta a közönséget. Trump az illegális bevándorlás elleni fellépés egyik legismertebb amerikai szervezetének, az ICE-nak javasolt új névötlettel állt elő.
Donald Trump ismét megmutatta, hogy nemcsak kemény politikai üzenetekkel, hanem humorral is képes uralni a reflektorfényt. Az amerikai elnök a Rose Garden Club hétfő esti vacsoraestjén egy váratlan szóviccel szórakoztatta a közönséget.

Fotó:  AFP

Trump a felszólalása során ezúttal sem hagyta ki a poénkodást, és egy szóviccel derítette jó kedvre a közönséget.

President Trump said he “wanted to change the name of ICE… to ‘NICE’,” because ICE “is a tough name” during a speech at the Rose Garden Club Dinner on Monday. He added that White House border czar Tom Homan didn’t like the idea, but that “everyone else liked it.” #Trump #ICE #immigration

Meg akartam változtatni az ICE (Amerikai Bevándorlási és Vámügyi Hivatal) nevét, ami ugye egy kemény név, arra, hogy NICE (kedves, kellemes, jó), így amikor az álhírek beszámolnak róla, azt mondhatnák, hogy egy szép napot töltöttek a NICE-szal. Egy gyönyörű napot töltöttünk a NICE-szal.

Az amerikai elnök tréfásan azt is megjegyezte, hogy Tom Homan, a Fehér Ház határvédelmi és bevándorlási ügyekért felelős vezetője nem lelkesedett különösebben az ötletért, miközben másoknak tetszett a felvetés.

 

