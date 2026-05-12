Donald Trump ismét megmutatta, hogy nemcsak kemény politikai üzenetekkel, hanem humorral is képes uralni a reflektorfényt. Az amerikai elnök a Rose Garden Club hétfő esti vacsoraestjén egy váratlan szóviccel szórakoztatta a közönséget.

Donald Trump mindig talál módot közönsége szórakoztatására

Trump a felszólalása során ezúttal sem hagyta ki a poénkodást, és egy szóviccel derítette jó kedvre a közönséget.

Meg akartam változtatni az ICE (Amerikai Bevándorlási és Vámügyi Hivatal) nevét, ami ugye egy kemény név, arra, hogy NICE (kedves, kellemes, jó), így amikor az álhírek beszámolnak róla, azt mondhatnák, hogy egy szép napot töltöttek a NICE-szal. Egy gyönyörű napot töltöttünk a NICE-szal.

Az amerikai elnök tréfásan azt is megjegyezte, hogy Tom Homan, a Fehér Ház határvédelmi és bevándorlási ügyekért felelős vezetője nem lelkesedett különösebben az ötletért, miközben másoknak tetszett a felvetés.