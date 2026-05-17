Éjszakai pokol Harkovban: Shahed drónok tarolták le a lakónegyedeket

A polgármester tájékoztatása alapján az egyik Shahed drón a Szaltivszkij negyedben, közvetlenül lakóházak közelében csapódott be. A robbanás következtében hét gépkocsi kigyulladt, és további mintegy tíz jármű súlyosan megrongálódott. A közeli többszintes épületekben a hatalmas robbanáshullám betörte az ablaküvegeket, valamint az elektromos hálózat is találatot kapott – számolt be róla az RBC-Ukraine.
Egy ellenséges Shahed drón becsapódása következtében hét autó kigyulladt. További mintegy tíz jármű megrongálódott. A közeli többszintes épületekben a robbanáshullám ablaküvegeket rongált meg. Az elektromos hálózat is megrongálódott
– áll a helyi idő szerint 02:03-kor kiadott hivatalos közleményben.
Drónok tarolták le a lakónegyedeket
Nem sokkal később a polgármester arról tájékoztatott, hogy az ellenség a Holodnohirszkij járást is célba vette, ahol szintén tűz ütött ki.
Egy drón darabjai pedig a Kijevi negyedben hullottak le.
Az orosz egységek nem először vesznek célba civil infrastruktúrát a térségben. Egy nappal korábban, május 16-án reggel szintén támadás érte Harkovot: az ellenség akkor a Sevcsenkivszkij negyedet vette célba.
A csapás megrongálta a helyi metró kijáratait, a felsővezeték-hálózatot, egy trolibuszt, valamint egy buszmegállót is.
Pénteken arról is beszámoltunk, hogy a harkovi terület katonai-polgári közigazgatásának vezetője szerint jelentős orosz katonai előretörés történt Volcsanszk térségében. Vitalij Gancsev beszámolója szerint több ukrán katona került fogságba.