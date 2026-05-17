Éjszakai pokol Harkovban: Shahed drónok tarolták le a lakónegyedeket

A polgármester tájékoztatása alapján az egyik Shahed drón a Szaltivszkij negyedben, közvetlenül lakóházak közelében csapódott be. A robbanás következtében hét gépkocsi kigyulladt, és további mintegy tíz jármű súlyosan megrongálódott. A közeli többszintes épületekben a hatalmas robbanáshullám betörte az ablaküvegeket, valamint az elektromos hálózat is találatot kapott – számolt be róla az RBC-Ukraine.

Az egyik Shahed drón a Szaltivszkij negyedben, közvetlenül lakóházak közelében csapódott be Fotó: AFP

Egy ellenséges Shahed drón becsapódása következtében hét autó kigyulladt. További mintegy tíz jármű megrongálódott. A közeli többszintes épületekben a robbanáshullám ablaküvegeket rongált meg. Az elektromos hálózat is megrongálódott

– áll a helyi idő szerint 02:03-kor kiadott hivatalos közleményben.

Drónok tarolták le a lakónegyedeket

Nem sokkal később a polgármester arról tájékoztatott, hogy az ellenség a Holodnohirszkij járást is célba vette, ahol szintén tűz ütött ki.

Egy drón darabjai pedig a Kijevi negyedben hullottak le.

Yesterday afternoon, last night, and this morning, Russia attacked targets across Kharkiv Oblast with dozens of Geran-2 (+ other types) drones.



Strikes were carried out on:



- The Kholodnohirskyi District of Kharkiv City (likely the railway depot at 50.026126, 36.182235)



- The… pic.twitter.com/MNkjGqY4ff — AMK Mapping 🇳🇿 (@AMK_Mapping_) May 16, 2026

Az orosz egységek nem először vesznek célba civil infrastruktúrát a térségben. Egy nappal korábban, május 16-án reggel szintén támadás érte Harkovot: az ellenség akkor a Sevcsenkivszkij negyedet vette célba.

A csapás megrongálta a helyi metró kijáratait, a felsővezeték-hálózatot, egy trolibuszt, valamint egy buszmegállót is.

Pénteken arról is beszámoltunk, hogy a harkovi terület katonai-polgári közigazgatásának vezetője szerint jelentős orosz katonai előretörés történt Volcsanszk térségében. Vitalij Gancsev beszámolója szerint több ukrán katona került fogságba.