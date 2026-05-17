Az orosz Védelmi Minisztérium közlése szerint a légvédelem hajnali három óta folyamatosan veri vissza a moszkvai régió elleni intenzív támadásokat. A becsapódások több településen is tragédiát okoztak. Himki területén, a Starbeevo mikrorajonban egy ukrán drón közvetlenül egy lakóházba csapódott be, ahol egy nő azonnal életét vesztette, egy másik személy pedig a romok alatt rekedt – számolt be róla a Life.ru.
Lakóházakba csapódtak a drónok
Andrej Vorobjov közölte, hogy Mitiscsi körzetben található Pogorelki faluban lelőtt drónok darabjai csapódtak be egy építés alatt álló házba, ami két férfi halálát okozta a helyszínen. Ebben a körzetben egy másik ház is megrongálódott a támadásban, de ott személyi sérülés szerencsére nem történt. Krasznogorszk Putilkovo negyedében szintén drón csapódott be egy lakóházra; ott több lakás is megrongálódott, de a lakók közül senki sem sérült meg.
Az Isztra városi körzetben található Dedovszkban egy lakóházat, Agrogorodok faluban hatot ért közvetlen találat.
Az előzetes jelentések szerint ezekben a körzetekben három férfi és egy nő megsérült. A Naro-Fominszki járásban található Szubbotino faluban egy magánház kigyulladt, miután egy drón lezuhant rá, de személyi sérülés itt nem történt.
Több településen az infrastrukturális létesítményeket is találat érte.
Az ukrán fegyveres erők (UAF) pilóta nélküli légi járműveinek (UAV) Moszkva elleni támadásában az előzetes információk szerint összesen tizenkét ember sérült meg.
A légvédelem az elmúlt 24 órában több mint 120 pilóta nélküli repülőgépet lőtt le a térségben.
Szombaton lapunk arról is beszámolt, hogy bár az ukrán hadsereg egy rendkívül intenzív, hatórás hullámban próbálta áttörni az orosz védelmet, a légvédelmi rendszerek sikeresen semmisítettek meg több tucat drónt a Fekete-tenger, az Azovi-tenger és számos kulcsfontosságú terület felett.
Ugyanezen az estén a védelmi erők két másik drónt is lelőttek, amelyek közvetlenül Moszkva felé tartottak.
A mentőszolgálatok azonnal kivonultak a becsapódás helyszínére, és megkezdték a munkát. Az OSN Media kiemelte, hogy az orosz régiókat rendszeresen érik ilyen jellegű dróntámadások. Leggyakrabban a határ menti területek és az infrastrukturális létesítmények válnak célponttá.