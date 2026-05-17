Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Mi történt?

Elnézést kért, mégis tovább támadják – Szoboszlai egyértelmű lépéssel reagált

Brutális front!

Kettészakítja Magyarországot az időjárás – sokaknál jöhet migrén, rosszullét

orosz-ukrán háború

Ukrajna pusztító csapást mért Moszkvára – többen meghaltak

1 órája
Olvasási idő: 6 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A moszkvai régió kormányzójának hivatalos jelentése szerint három ember meghalt a Moszkva ellen indított hatalmas éjszakai ukrán támadásban. Bár az orosz légvédelmi erőknek több mint 120 drónt sikerült lelőniük az elmúlt 24 órában, a lezuhanó repeszek károkat okoztak a lakóházakban, további tizenkét ember megsebesült a térségben.
Link másolása
Vágólapra másolva!
orosz-ukrán háborúMoszkvaukrán dróntámadásOroszország

Az orosz Védelmi Minisztérium közlése szerint a légvédelem hajnali három óta folyamatosan veri vissza a moszkvai régió elleni intenzív támadásokat. A becsapódások több településen is tragédiát okoztak. Himki területén, a Starbeevo mikrorajonban egy ukrán drón közvetlenül egy lakóházba csapódott be, ahol egy nő azonnal életét vesztette, egy másik személy pedig a romok alatt rekedt – számolt be róla a Life.ru.

Három ember meghalt a Moszkva ellen indított hatalmas éjszakai ukrán dróntámadásban
Három ember meghalt a Moszkva ellen indított hatalmas éjszakai ukrán dróntámadásban Fotó: AFP

Lakóházakba csapódtak a drónok

Andrej Vorobjov közölte, hogy Mitiscsi körzetben található Pogorelki faluban lelőtt drónok darabjai csapódtak be egy építés alatt álló házba, ami két férfi halálát okozta a helyszínen. Ebben a körzetben egy másik ház is megrongálódott a támadásban, de ott személyi sérülés szerencsére nem történt. Krasznogorszk Putilkovo negyedében szintén drón csapódott be egy lakóházra; ott több lakás is megrongálódott, de a lakók közül senki sem sérült meg.

Az Isztra városi körzetben található Dedovszkban egy lakóházat, Agrogorodok faluban hatot ért közvetlen találat. 

Az előzetes jelentések szerint ezekben a körzetekben három férfi és egy nő megsérült. A Naro-Fominszki járásban található Szubbotino faluban egy magánház kigyulladt, miután egy drón lezuhant rá, de személyi sérülés itt nem történt. 

Több településen az infrastrukturális létesítményeket is találat érte. 

Himki (Starbeevo mikrorajon) – egy nő meghalt, miután egy drón becsapódott egy magánházba. Egy másik személy a romok alatt van

– áll a hivatalos közleményben.

Az ukrán fegyveres erők (UAF) pilóta nélküli légi járműveinek (UAV) Moszkva elleni támadásában az előzetes információk szerint összesen tizenkét ember sérült meg. 

A légvédelem az elmúlt 24 órában több mint 120 pilóta nélküli repülőgépet lőtt le a térségben. 

Szombaton lapunk arról is beszámolt, hogy bár az ukrán hadsereg egy rendkívül intenzív, hatórás hullámban próbálta áttörni az orosz védelmet, a légvédelmi rendszerek sikeresen semmisítettek meg több tucat drónt a Fekete-tenger, az Azovi-tenger és számos kulcsfontosságú terület felett. 

Ugyanezen az estén a védelmi erők két másik drónt is lelőttek, amelyek közvetlenül Moszkva felé tartottak. 

A mentőszolgálatok azonnal kivonultak a becsapódás helyszínére, és megkezdték a munkát. Az OSN Media kiemelte, hogy az orosz régiókat rendszeresen érik ilyen jellegű dróntámadások. Leggyakrabban a határ menti területek és az infrastrukturális létesítmények válnak célponttá. 

 

Orosz-ukrán háború
Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!