A zaporizzsjai térségben az orosz csapatok megakadályoztak egy nagyobb ellenséges dróntámadást. Az orosz védelmi minisztérium közlése szerint a „Vosztok” erőcsoport drónkezelői egy összehangolt akcióval hiúsították meg az ukrán fegyveres erők csapását, amely az utánpótlási útvonalak ellen irányult volna – számolt be róla a Life.

A beszámoló szerint a művelet felderítéssel kezdődött. A Vosztok egységei légi megfigyelést végeztek, és azonosították az ukrán drónok mozgását a Zaporizzsja régió területén.

Az orosz fél úgy értékelte, hogy az ellenség nemcsak megfigyelést végez, hanem konkrét célpontokat jelöl ki.

A felderítés során megszerzett koordinátákat azonnal továbbították a légi fedezetet biztosító egységeknek. Ezek a csapatok speciális elfogó drónokat vetettek be, amelyek képesek voltak még a levegőben megsemmisíteni az ukrán eszközöket.

A News.ru arról számolt be, hogy a tárca szerint az ukrán drónok nemcsak felderítési feladatokat láttak volna el. A tervek között szerepelt

aknák ledobása az orosz állásokra, valamint

tüzérségi célpontok támadása is.

A jelentés szerint minden azonosított pilóta nélküli eszközt sikerült megsemmisíteni. Korábban arról is beszámoltunk, hogy az orosz erők számos ukrán régióban az energetikai infrastruktúrát támadták: egy civil buszt is találat ért Herszonban. Írtunk arról is, hogy az oroszok szétverték az ukrán internetet.