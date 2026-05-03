A zaporizzsjai térségben az orosz csapatok megakadályoztak egy nagyobb ellenséges dróntámadást. Az orosz védelmi minisztérium közlése szerint a „Vosztok” erőcsoport drónkezelői egy összehangolt akcióval hiúsították meg az ukrán fegyveres erők csapását, amely az utánpótlási útvonalak ellen irányult volna – számolt be róla a Life.
Meghiúsult a nagyszabású ukrán dróntámadás
A beszámoló szerint a művelet felderítéssel kezdődött. A Vosztok egységei légi megfigyelést végeztek, és azonosították az ukrán drónok mozgását a Zaporizzsja régió területén.
Az orosz fél úgy értékelte, hogy az ellenség nemcsak megfigyelést végez, hanem konkrét célpontokat jelöl ki.
A felderítés során megszerzett koordinátákat azonnal továbbították a légi fedezetet biztosító egységeknek. Ezek a csapatok speciális elfogó drónokat vetettek be, amelyek képesek voltak még a levegőben megsemmisíteni az ukrán eszközöket.
A News.ru arról számolt be, hogy a tárca szerint az ukrán drónok nemcsak felderítési feladatokat láttak volna el. A tervek között szerepelt
- aknák ledobása az orosz állásokra, valamint
- tüzérségi célpontok támadása is.
A jelentés szerint minden azonosított pilóta nélküli eszközt sikerült megsemmisíteni.