Egy amerikai külügyminisztériumi tisztviselő és egy izraeli tisztviselő is megerősítette, hogy az Egyesült Államok május 14-én és 15-én ad otthont az Izrael és Libanon képviselői közötti, nagyköveti szintű tárgyalások harmadik fordulójának – áll a Times of Israel beszámolójában.

Újra az Egyesült Államok ad otthont a béketárgyalások következő fordulójának

Az izraeli tisztviselő közlése szerint a két fél diplomatái mellett ezúttal először katonai képviselők is részt vesznek a tárgyalások során.

Hozzátette: a felek konkrétabb intézkedésekről is tárgyalnak majd, amelyek hozzájárulhatnak a Hezbollah lefegyverzéséhez. Miközben az Egyesült Államok magasabb szintű egyeztetéseket szeretett volna elérni a két ország között, Bejrút ellenállt az amerikai nyomásnak, hogy Joseph Aoun libanoni elnök találkozzon Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnökkel.

Aoun hétfőn kijelentette, hogy egy ilyen találkozó csak azt követően lenne indokolt, ha a felek biztonsági megállapodásra jutnak, valamint Izrael leállítja a libanoni csapásokat.

A múlt hónapban tartott előző két találkozón – amelyek évtizedek óta az első ilyen egyeztetések voltak – az izraeli és a libanoni képviselők egy lehetséges békemegállapodás kereteiről tárgyaltak. A megállapodás értelmében Izrael kivonulna Libanonból, egy megerősített Libanon lefegyverezné a Hezbollahot, továbbá Jeruzsálem és Bejrút normalizálná kapcsolatait. Az első, április 14-i egyeztetést követő két nappal az Egyesült Államok bejelentette a tűzszünetet.

A második találkozón – amelyen Donald Trump amerikai elnök is részt vett – április 23-án az Egyesült Államok bejelentette a tűzszünet háromhetes meghosszabbítását.

A tűzszünet azonban nem éreztette hatását Dél-Libanonban, ahol Izrael napi rendszerességgel hajt végre csapásokat az általa Hezbollah-harcosoknak és infrastruktúrának nevezett célpontok ellen. Az Irán által támogatott terrorszervezet pedig az izraeli csapatokat támadja, amelyek a határon túli, mintegy tíz kilométer széles ütközőzónában állomásoznak. Jeruzsálem szerint erre azért van szükség, hogy megvédjék az északi közösségeket az ellenséges támadásoktól. A Hezbollah emellett rendszeresen rakéta- és dróntámadásokat hajt végre Észak-Izrael ellen is.

Az Egyesült Államok a washingtoni tárgyalásokat arra is felhasználta, hogy különválassza Libanont az Iránnal folytatott tűzszüneti egyeztetésektől. Irán ugyanis befolyását próbálta demonstrálni Bejrútban azzal, hogy a két ügy összekapcsolását szorgalmazta.

Iráni és pakisztáni közvetítők a múlt hónapban azt állították, hogy az Egyesült Államok és Irán között április 7-én létrejött fegyverszünet Libanonra is kiterjedt. Ezt Washington tagadta, noha kilenc nappal később nyomást gyakorolt Izraelre, hogy egyezzen bele egy libanoni tűzszünetbe, mivel az Egyesült Államok igyekezett megakadályozni a Teheránnal kötött megállapodás összeomlását.

Miközben Joseph Aoun kormánya évtizedek óta elsőként fejezte ki nyíltan szándékát a Hezbollah befolyásának visszaszorítására az országban, az Irán által támogatott terrorszervezet továbbra is jelentős hatalommal rendelkezik Libanonban. A viszonylag gyenge bejrúti vezetés pedig úgy próbál fellépni a szervezet ellen, hogy közben elkerülje egy újabb polgárháború kirobbanását az ország mintegy egyharmadát kitevő síita lakossággal.

Ennek megfelelően Aoun csendben visszautasította az amerikai felhívásokat arra, hogy személyesen találkozzon Benjamin Netanjahuval, különösen annak fényében, hogy az izraeli erők továbbra is jelentős ütközőzónát tartanak ellenőrzésük alatt Dél-Libanonban.

Az Izraeli Védelmi Erők szinte minden határ menti libanoni faluban házakat romboltak le arra hivatkozva, hogy azokat Hezbollah-fegyverek tárolására használták, vagy alkalmasak lehetnek Izrael elleni támadások indítására.

A rombolások olyan jeleneteket idéztek elő, amelyek a gázai pusztításra emlékeztetnek, és egyre erősebb nemzetközi felháborodást váltottak ki. Izrael szerint az ütközőzóna szükséges az északi közösségek Hezbollah-támadásokkal szembeni védelméhez, míg a politika bírálói úgy vélik, hogy ez legitimálja a terrorszervezetet, amely azt állítja, hogy Libanon szuverenitásának védelmében lép fel.

A libanoni egészségügyi minisztérium szerint az izraeli csapások csaknem 2700 ember halálát okozták Libanonban azóta, hogy a Hezbollah – Iránnal vállalt szolidaritásra hivatkozva – támadást indított Izrael ellen, kirobbantva a legutóbbi háborút.

Az áldozatok között több tucatnyian vannak azok is, akik a tűzszünet életbe lépése után vesztették életüket. Az izraeli hadsereg közlése szerint az ellenségeskedések fokozódása óta több mint 1900 Hezbollah-harcossal végeztek, köztük a terrorszervezet elit Radwan egységének több száz tagjával.