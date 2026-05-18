Elon Musk fejét akarja a francia ügyészség

A milliárdos vállalkozónak a cége által fejlesztett mesterséges intelligencia, valamint az X közösségi platformon működő algoritmusok miatt kellene felelnie. Elon Musk nem reagált a francia bíróság adatigénylésére és kijelölt meghallgatásán sem jelent meg Párizsban – írja a francia RTL.

Elon Musk akár tíz évre is börtönbe mehet

Fotó: ALAIN JOCARD / AFP

Az amerikai vállalkozónak azután gyűlt meg a baja a francia hatóságokkal, hogy 2025 januárjában a párizsi főügyészség vizsgálatot rendelt el a Musk által üzemeltetett Grok chatbot holokauszttagadó és szexuális tartalmainak terjedése, valamint az X közösségi oldal algoritmusai miatt. A több párhuzamos vizsgálat kapcsán Elon Muskot tanúként idézték be a francia hatóságok április 20-án Párizsba, azonban meglepő módon a milliárdos nem jelent meg.

Az ügy egyébként egy, a makronista képviselő, Éric Bothorel által 2025 januárjában a hatóságoknál benyújtott panasszal kezdődött.

A képviselő ugyanis csalárdnak nevezte az X közösségi oldal algoritmusait, amelyek véleménye szerint torzítanak és befolyásolják a felhasználókat. Ezen aspektus különösen azért érdekes, mert Musk köztudottan nem támogatja a baloldali globalista narratívák térnyerését. Franciaországban ráadásul nemrég röppentek fel azok a hírek, miszerint Macron és köre egyre nagyobb nyomást helyez Brüsszelre, hogy bővítse az Európai Unió központi cenzúráját, a digitális szolgáltatásokról szóló törvény (DSA) keretében, még a közelgő francia választások előtt.

Ennek fényében nehéz lenne a képviselő által benyújtott panaszt nem politikai lépésként értelmezni, amelynek célja a kollektív ellenőrzés növelése a közösségi oldalak algoritmusai felett.

Musk egyébként valóban éles kritikákkal nézett szembe, miután több esetben is az által üzemeltetett mesterséges intelligencia alapú chatbot a Grok szexuális tartalmak gyártását is engedélyezte a felhasználóknak, valamint több, holokauszttagadó üzenetet is terjesztett. Ezen hibák feltehetőleg egyébként a felhasználók által megkerült biztonsági protokollok miatt volt lehetséges, azonban ezek az esetek is rávilágítottak a technológiában lévő veszélyekre.

Elon Musk ugyanakkor nem reagált a párizsi főügyészség azon kérelmére, hogy engedjen betekintést a X algoritmusaiba.

Később aztán a nyomozóügyészség újabb eljárást kezdeményezett a Grok által terjesztett holokauszttagadó és szexuális tartalmak miatt, amely ugyan a korábbi X-et érintő ügytől függetlenül zajló vizsgálat, azonban határozottan növelte a nyomást a milliárdoson. A nyomozás részeként ráadásul február 4-én razziát tartottak az X franciaországi központjában. Elon Musk a párizsi hatóság politikai indíttatású támadásaként ítélte el a történteket.