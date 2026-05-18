Elon Musk fejét akarja a francia ügyészség

A milliárdos vállalkozónak a cége által fejlesztett mesterséges intelligencia, valamint az X közösségi platformon működő algoritmusok miatt kellene felelnie. Elon Musk nem reagált a francia bíróság adatigénylésére és kijelölt meghallgatásán sem jelent meg Párizsban – írja a francia RTL.
Az amerikai vállalkozónak azután gyűlt meg a baja a francia hatóságokkal, hogy 2025 januárjában a párizsi főügyészség vizsgálatot rendelt el a Musk által üzemeltetett Grok chatbot holokauszttagadó és szexuális tartalmainak terjedése, valamint az X közösségi oldal algoritmusai miatt. A több párhuzamos vizsgálat kapcsán Elon Muskot tanúként idézték be a francia hatóságok április 20-án Párizsba, azonban meglepő módon a milliárdos nem jelent meg.
Az ügy egyébként egy, a makronista képviselő, Éric Bothorel által 2025 januárjában a hatóságoknál benyújtott panasszal kezdődött.
A képviselő ugyanis csalárdnak nevezte az X közösségi oldal algoritmusait, amelyek véleménye szerint torzítanak és befolyásolják a felhasználókat. Ezen aspektus különösen azért érdekes, mert Musk köztudottan nem támogatja a baloldali globalista narratívák térnyerését. Franciaországban ráadásul nemrég röppentek fel azok a hírek, miszerint Macron és köre egyre nagyobb nyomást helyez Brüsszelre, hogy bővítse az Európai Unió központi cenzúráját, a digitális szolgáltatásokról szóló törvény (DSA) keretében, még a közelgő francia választások előtt.
Ennek fényében nehéz lenne a képviselő által benyújtott panaszt nem politikai lépésként értelmezni, amelynek célja a kollektív ellenőrzés növelése a közösségi oldalak algoritmusai felett.
Musk egyébként valóban éles kritikákkal nézett szembe, miután több esetben is az által üzemeltetett mesterséges intelligencia alapú chatbot a Grok szexuális tartalmak gyártását is engedélyezte a felhasználóknak, valamint több, holokauszttagadó üzenetet is terjesztett. Ezen hibák feltehetőleg egyébként a felhasználók által megkerült biztonsági protokollok miatt volt lehetséges, azonban ezek az esetek is rávilágítottak a technológiában lévő veszélyekre.
Elon Musk ugyanakkor nem reagált a párizsi főügyészség azon kérelmére, hogy engedjen betekintést a X algoritmusaiba.
Később aztán a nyomozóügyészség újabb eljárást kezdeményezett a Grok által terjesztett holokauszttagadó és szexuális tartalmak miatt, amely ugyan a korábbi X-et érintő ügytől függetlenül zajló vizsgálat, azonban határozottan növelte a nyomást a milliárdoson. A nyomozás részeként ráadásul február 4-én razziát tartottak az X franciaországi központjában. Elon Musk a párizsi hatóság politikai indíttatású támadásaként ítélte el a történteket.
Az ügyészség a április 20-án tervezett meghallgatás során jelezte, hogy tudomásul vette Elon Musk távollétét, habár a nevét ténylegesen nem mondták ki. Azt azonban jelezték a hatóságok, hogy tanú megjelenésének a hiánya nem befolyásolja a folyamatban lévő nyomozást. Musk egyébként annak ellenére nem engedett betekintést az algoritmusba, és nem reagált érdemben a Grok kapcsán felmerült kérdésekre, hogy a törvények értelmében akár tíz év börtönbüntetésre is ítélhetik.
Habár elméletben lehetséges, hogy a milliárdos ellen elfogatóparancsot adjon ki a párizsi bíróság, azonban ez egyelőre elég valószínütlen forgatókönyvnek tűnik.
Bár Musk a szólásszabadság elkötelezett híve, azonban az tény és való, hogy nem csak Párizsnak van problémája az xAI vállalat által működtetette chatbottal. Baltimorban szintén perbe fogták a vállalatot, miután a hírek szerint alig több mint egy hét alatt hárommilió, úgynevezett deep fake képet generált, amelyek között voltak kiskorú képek is. Ettől feltehetőleg nem függetlenül január közepén az xAI bejelentette, hogy korlátozza a képszerkesztési funkciókat a chatbotban, és bizonyos joghatóságokban letiltotta a kihívó öltözékben ábrázolt személyekről készíthető képeket.
A kérdés már csak az, hogy a bíróságok számára kielégítőek lesznek-e a változtatások, illetve hogy a közelgő választások előtt még nagyobb nyomás alá helyezi-e a milliárdost a párizsi ügyészség.