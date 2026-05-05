EPC-csúcs: Örményország közeledése és a védelem a fókuszban

Örményország Moszkva figyelő tekintete ellenére is közeledne az Európai Unióhoz, Brüsszel pedig igyekszik kihasználni Oroszország lekötött figyelmét – mindez azonban korántsem veszélytelen. Az EPC-csúcson ugyanakkor úgy tűnt, az európai vezetők számára is világossá vált, mit akar üzenni nekik Donald Trump.

Nikol Pashinyan örmény miniszterelnök

Az idei EPC-csúcs helyszínének nem véletlenül választották Jerevánt. Az sem volt véletlen egybeesés, hogy a csúcstalálkozó előtt még Brüsszel gyorsan lezavart egy EU–örmény csúcsot is, aminek egyik kulcskérdése volt az orosz dezinformáció és beavatkozási kísérletek elleni küzdelem.

Örményország sokáig a legszorosabb szövetségese volt Moszkvának a Kaukázusban, azonban ezek az idők úgy néz ki, már elmúltak.

Nikol Pasinján örmény miniszterelnök már többször is jelezte, hogy hajlandó lenne mélyebb integrációra a Nyugattal, az örmény parlament pedig lehetővé is tette, hogy népszavazást tartsanak az EU-csatlakozás elindításának a kérdésében. Az üzenet egyértelmű, azonban az Európai Unió és Örményország számára sem veszélytelen a játék.

A kaukázusi ország és Moszkva viszonya azután romlott meg, miután utóbbi nem küldött katonai segítséget a hegyi-karabhi háborúk során, annak ellenére sem, hogy Oroszország katonai bázist tart fenn Örményország területén.

Az ukrán háború kitörése óta azonban Oroszország jóval kevesebb figyelmet fordít a régióra, amit Brüsszel most szeretne kihasználni. Nemrég az EU és Örményország megállapodott abban, hogy Brüsszel egy szakemberekből álló különítményt küldjön az országba, hogy az orosz dezinformáció és beavatkozási kísérletek ellen küzdjenek.

Brüsszel már többször is bebizonyította, hogy az ideológiai meggyőződés mentén kész konfrontálódni Oroszországgal, azonban ezúttal Örményország könnyen kereszttűzben találhatja magát. Az ország energiaellátása ugyanis nagy mértékben függ Oroszországtól, Moszkva pedig már egy sor, egyelőre csak szimbolikus jelentőségű szankciót is bevezetett a nyugati közeledésre válaszul.

Nemrég Vlagyimir Putyin orosz elnök jelezte, hogy az örmény gázellátás kérdésessé válhat, amennyiben az ország mélyebb integrációra törekszik az Európai Unióval. Ez azt is jelentené, hogy a kaukázusi ország ki lenne szolgáltatva a török és az azeri gázpiacnak, miközben mind két országgal törékeny a kapcsolata.