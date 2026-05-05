EPC-csúcs: Örményország közeledése és a védelem a fókuszban

Örményország Moszkva figyelő tekintete ellenére is közeledne az Európai Unióhoz, Brüsszel pedig igyekszik kihasználni Oroszország lekötött figyelmét – mindez azonban korántsem veszélytelen. Az EPC-csúcson ugyanakkor úgy tűnt, az európai vezetők számára is világossá vált, mit akar üzenni nekik Donald Trump.
Az idei EPC-csúcs helyszínének nem véletlenül választották Jerevánt. Az sem volt véletlen egybeesés, hogy a csúcstalálkozó előtt még Brüsszel gyorsan lezavart egy EU–örmény csúcsot is, aminek egyik kulcskérdése volt az orosz dezinformáció és beavatkozási kísérletek elleni küzdelem.
Örményország sokáig a legszorosabb szövetségese volt Moszkvának a Kaukázusban, azonban ezek az idők úgy néz ki, már elmúltak.
Nikol Pasinján örmény miniszterelnök már többször is jelezte, hogy hajlandó lenne mélyebb integrációra a Nyugattal, az örmény parlament pedig lehetővé is tette, hogy népszavazást tartsanak az EU-csatlakozás elindításának a kérdésében. Az üzenet egyértelmű, azonban az Európai Unió és Örményország számára sem veszélytelen a játék.
A kaukázusi ország és Moszkva viszonya azután romlott meg, miután utóbbi nem küldött katonai segítséget a hegyi-karabhi háborúk során, annak ellenére sem, hogy Oroszország katonai bázist tart fenn Örményország területén.
Az ukrán háború kitörése óta azonban Oroszország jóval kevesebb figyelmet fordít a régióra, amit Brüsszel most szeretne kihasználni. Nemrég az EU és Örményország megállapodott abban, hogy Brüsszel egy szakemberekből álló különítményt küldjön az országba, hogy az orosz dezinformáció és beavatkozási kísérletek ellen küzdjenek.
Brüsszel már többször is bebizonyította, hogy az ideológiai meggyőződés mentén kész konfrontálódni Oroszországgal, azonban ezúttal Örményország könnyen kereszttűzben találhatja magát. Az ország energiaellátása ugyanis nagy mértékben függ Oroszországtól, Moszkva pedig már egy sor, egyelőre csak szimbolikus jelentőségű szankciót is bevezetett a nyugati közeledésre válaszul.
Nemrég Vlagyimir Putyin orosz elnök jelezte, hogy az örmény gázellátás kérdésessé válhat, amennyiben az ország mélyebb integrációra törekszik az Európai Unióval. Ez azt is jelentené, hogy a kaukázusi ország ki lenne szolgáltatva a török és az azeri gázpiacnak, miközben mind két országgal törékeny a kapcsolata.
Az Európai Unió vezetését feltehetőleg nem érdeklik ezek a kockázatok, az országban esedékes választások során pedig gyorsreagálású csoportokkal segítik majd felvenni a harcot az orosz befolyásolási kísérlet ellen.
Nikol Pasinján számára a választások miatt feltehetőleg jól jött a diplomáciai nagyüzem, de egy esetleges örmény csatlakozás még távoli álomnak tűnik csupán – a veszélyek viszont nagyon is reálisak.
Az EPC fő témája a biztonság volt
A csúcstalálkozó mélyen megbújó kérdése egyértelműen az európai biztonság kérdése volt. Az elmúlt időszakban fokozódik a feszültség az Egyesült Államok és európai szövetségesei között, miután több ország is megtagadta, hogy a területén található amerikai bázisokat az Irán elleni hadműveletek során használják.
Donald Trump elnök nemrég egyértelmű üzentet küldött, miután jelezte, hogy Spanyolországból és Olaszországból is kivonja az amerikai katonákat valószínűleg, Németországban pedig csökkenteni fogja az aktív állomány számát.
Nem tagadhatjuk, hogy néhány szövetség, amelyre támaszkodunk, nem úgy működik, ahogyan szeretnénk
– mondta Keir Starmer brit miniszterelnök annak kapcsán, hogy elmérgesedni látszik a viszony az Egyesült Államok és európai szövetségesei között.
Bár Starmer és Trump kapcsolata pozitívan indult, az utóbbi hetekben megromlott. Giorgia Meloni olasz miniszterelnök, aki szintén jó kapcsolatot ápolt az amerikai elnökkel, a találkozó után jelezte, hogy nem szeretné az amerikai katonák kivonását, azonban ez a döntés nem rajta múlik majd.
Közölte, hogy egyeztet majd a kérdésről Marco Rubio amerikai külügyminiszterrel, aki hamarosan a Vatikánba látogat.
Mark Rutte, a NATO-főtitkára reagált a történtekre: „Az európai vezetők megértették az üzenetet. Hangosan és világosan hallották az üzenete” – fogalmazott. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke tartózkodott az Egyesült Államok elítélésétől, de jelezte, hogy Európának fokoznia kell katonai képességeit.
Zelenszkij ismét igyekezett kihasználni a helyzetet
Az ukrán elnök rendszerint arra használja ezeket a találkozókat, hogy saját malmára hajtsa a vizet, ez pedig most sem történt máshogy. Az Egyesült Államok már korábban jelezte, hogy nem fogja állni az ukrán háború költségeit, ezt az európai szövetségeseknek kell fizetni. Ráadásul a Fehér Ház már több alkalommal is jelezte, hogy a háború lezárásához területi cserékre lesz szükség feltehetően, ezt Zelenszkij minden alkalommal elutasította.
Az ukrán elnök most arra bátorította az európai vezetőket, hogy helyezkedjenek közös álláspontra az iráni háború kapcsán, ami fájdalmas pont az ukránok számára. Az Egyesült Államok ugyanis a konfliktus idejére felfüggesztette az orosz olajra vonatkozó szankciókat, miután a Hormuzi-szoros forgalma megbénult, ezzel pedig jelentős ellátási problémák kialakulása fenyegetett és fenyeget még továbbra is.
Az EPC-hez intézett beszédében Volodimir Zelenszkij ukrán elnök azt mondta, hogy az összegyűlt tagoknak „egy közös európai hangot kell kialakítaniuk” az Egyesült Államok vezette iráni háborúra válaszul, még akkor is, ha „megsértik” Washington álláspontját.
Beszédében arra is felszólította a szövetségeseket, hogy biztosítsák Ukrajnát a nélkülözhetetlen rakétavédelmi rendszerek kiépítését illetően.
A megbeszélések ma folytatódnak az EPC keretében, de a felmerülő problémák közül aligha akad majd olyan, amelyre megnyugtató választ tudnak adni az európia állam- és kormányfők.