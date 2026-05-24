Migránsok erőszakoltak meg egy kiskorút, sokkolót is használtak

Az ügyészség szerint az erőszakot elkövetők a támadás során sokkolót is használtak. A vádlottak 17 és 27 év közöttiek, közülük négyen szíriai, egy pedig iraki állampolgár. Sajtóértesülések szerint menekültként érkeztek Németországba – számolt be az Exxpress.

A nyomozás adatai szerint a lány ismerte az egyik férfit. Korábbi barátja autóval vitte el, majd több férfi is csatlakozott hozzájuk. A feltételezett bűncselekmény egy heinsbergi lakásban történt, a sértett másnap tett feljelentést. Ügyvédje szerint a fiatal nő azóta sem tudta feldolgozni a történteket, nem hagyja el otthonát, és szinte teljesen visszavonult a mindennapi élettől.

Az eset után nagyszabású rendőrségi akció indult. A nyomozók attól tartottak, hogy a gyanúsítottaknál fegyver lehet, ezért különleges egységeket is bevetettek. A házkutatások során egy sokkolót és egy pisztolyt foglaltak le. Négy gyanúsítottat azonnal őrizetbe vettek, az ötödik később önként jelentkezett a rendőrségen. Azóta valamennyien előzetes letartóztatásban vannak.

A tárgyalást zárt ajtók mögött tartják, mivel a sértett és az egyik vádlott is kiskorú.

Four Syrians and an Iraqi migrant are on trial in Germany for gang-r*ping a 17-year-old girl while electrically shocking her pic.twitter.com/isHbOiK7l0 — Chay Bowes (@BowesChay) May 22, 2026

A heinsbergi ügy nem egyedülálló Európában. Nagy-Britanniában nemrég három bevándorló hátterű férfit ítéltek el egy fiatal nő ellen elkövetett csoportos nemi erőszak miatt.

A bíróság szerint az egyik elkövető videóra vette a támadást, miközben társai bántalmazták a sértettet.

Az eset jelentős felháborodást váltott ki az Egyesült Királyságban.

Az Origo januárban arról is írt, hogy egy amszterdami lakókomplexum diákjai rendszeres zaklatásokról, fenyegetésekről és erőszakos cselekményekről számoltak be, egyes esetekben pedig csoportos nemi erőszak gyanúja is felmerült. Az ügy Hollandiában is élénk vitát indított a közbiztonságról és a migráció következményeiről.

Ausztriában pedig a bevándorlással és a kulturális együttéléssel kapcsolatos vita került a figyelem középpontjába az elmúlt időszakban.

Négy bécsi egyetemista azt állította, hogy egy nyilvános grillhelyen sertéshúst szerettek volna sütni, amikor két férfi közölte velük, hogy ezt nem tehetik meg, és inkább menjenek máshová.

A fiatalok szerint a konfliktus elkerülése érdekében végül összepakoltak és elhagyták a helyszínt – számolt be az Exxpress.