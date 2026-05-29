Magyar Péter a NATO-főtitkárral is találkozott Brüsszelben

Brüsszelbe utazott Magyar Péter miniszterelnök. A közösségi médiába feltöltött videója szerint az útra Orbán Anita külügyminiszter, Kármán András pénzügyminiszter és Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter is elkísérte.

Magyar Péter Mark Rutte NATO-főtitkárral is találkozott (Fotó: NurPhoto via AFP)

Magyar először állománygyűlést tartott Magyarország Európai Unió melletti Állandó Képviseletén a képviselet munkatársainak, majd Mark Rutte NATO-főtitkárral találkozott. Rutte közösségi oldalán örömének adott hangot a találkozóval kapcsolatban, és Magyarország több mint negyedszázados hozzájárulását méltatta a katonai szövetséghez.

Magyarország 27 éve értékes hozzájárulást nyújt a NATO-hoz. Az egyik előretolt szárazföldi haderőnk vezetése, a Központi Multinacionális Hadosztály Parancsnokságának befogadása, valamint a nyugat-balkáni stabilitás támogatása

– írta a főtitkár.

Glad to meet 🇭🇺 Prime Minister @magyarpeterMP. Hungary has made valuable contributions to NATO for 27 years



Leading one of our Forward Land Forces, hosting Headquarters Multinational Division Centre & supporting stability in the Western Balkans pic.twitter.com/6cIpCy8sNx — Mark Rutte (@SecGenNATO) May 28, 2026

Mark Rutte főtitkár úrral egyetértettünk abban, hogy a magyar honvédek kiváló munkát végeznek a NATO koszovói békefenntartó missziója keretében

– fogalmazott a találkozó kapcsán Magyar Péter.

A NATO főtitkára a megbeszélés során tájékoztatta a magyar miniszterelnököt a július 7-8-i ankarai NATO-csúcs előkészületeiről és a Hormuzi-szorosnál kialakult nemzetközi konfliktus részleteiről – derül ki Magyar Péter bejegyzéséből.

A kormányfő belga hivatali partnerével, Bart De Weverrel is egyeztetett.

Hasznos és előremutató tárgyalást folytattam Bart De Wever belga miniszterelnökkel Brüsszelben

– számolt be közösségi oldalán Magyar Péter.

„És volt szerencsém találkozni Maximus-szal a világhírű miniszterelnöki macskával is” – tette hozzá.

Ezek a találkozók Magyarország biztonsága, szövetségi kapcsolatai és európai mozgástere szempontjából kulcsfontosságúak

– írta a megbeszéléssel kapcsolatban Orbán Anita külügyminiszter.

Magyar Péter pénteken találkozik Von der Leyennel

Pénteken a miniszterelnök programja az Európai Bizottság elnökével, Ursula von der Leyennel tervezett találkozóval folytatódik. Ennek fő témája a befagyasztott uniós források hazahozatala. Ez azonban kemény diónak ígérkezik, hiszen Brüsszel továbbra sem hajlandó engedni feltételeiből.