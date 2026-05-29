Magyar Péter a NATO-főtitkárral is találkozott Brüsszelben

Brüsszelbe utazott Magyar Péter miniszterelnök. A közösségi médiába feltöltött videója szerint az útra Orbán Anita külügyminiszter, Kármán András pénzügyminiszter és Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter is elkísérte.
Magyar először állománygyűlést tartott Magyarország Európai Unió melletti Állandó Képviseletén a képviselet munkatársainak, majd Mark Rutte NATO-főtitkárral találkozott. Rutte közösségi oldalán örömének adott hangot a találkozóval kapcsolatban, és Magyarország több mint negyedszázados hozzájárulását méltatta a katonai szövetséghez.
Magyarország 27 éve értékes hozzájárulást nyújt a NATO-hoz. Az egyik előretolt szárazföldi haderőnk vezetése, a Központi Multinacionális Hadosztály Parancsnokságának befogadása, valamint a nyugat-balkáni stabilitás támogatása
– írta a főtitkár.
Mark Rutte főtitkár úrral egyetértettünk abban, hogy a magyar honvédek kiváló munkát végeznek a NATO koszovói békefenntartó missziója keretében
– fogalmazott a találkozó kapcsán Magyar Péter.
A NATO főtitkára a megbeszélés során tájékoztatta a magyar miniszterelnököt a július 7-8-i ankarai NATO-csúcs előkészületeiről és a Hormuzi-szorosnál kialakult nemzetközi konfliktus részleteiről – derül ki Magyar Péter bejegyzéséből.
A kormányfő belga hivatali partnerével, Bart De Weverrel is egyeztetett.
Hasznos és előremutató tárgyalást folytattam Bart De Wever belga miniszterelnökkel Brüsszelben
– számolt be közösségi oldalán Magyar Péter.
„És volt szerencsém találkozni Maximus-szal a világhírű miniszterelnöki macskával is” – tette hozzá.
Ezek a találkozók Magyarország biztonsága, szövetségi kapcsolatai és európai mozgástere szempontjából kulcsfontosságúak
– írta a megbeszéléssel kapcsolatban Orbán Anita külügyminiszter.
Magyar Péter pénteken találkozik Von der Leyennel
Pénteken a miniszterelnök programja az Európai Bizottság elnökével, Ursula von der Leyennel tervezett találkozóval folytatódik. Ennek fő témája a befagyasztott uniós források hazahozatala. Ez azonban kemény diónak ígérkezik, hiszen Brüsszel továbbra sem hajlandó engedni feltételeiből.
Magyar Péter bejelentette, hogy hamarosan hivatalosan is benyújtja az Európai Bizottságnak az Európai Ügyészséghez való csatlakozásról szóló szándéknyilatkozatot.
Ahhoz, hogy Magyarország megkaphassa a neki járó forrásokat, a Bizottságnak el kell fogadnia a magyar helyreállítási tervet, illetve több ponton szükség van a tagállamok hozzájárulására is. A feltételek között szerepel többek között az Integritás Hatóság jogkörének bővítése, ebbe a Tisza-kormány a miniszterelnök szerint beleegyezett. Emellett szigorítani kell a vagyonnyilatkozatokra vonatkozó szabályokon is.
Ukrajna európai uniós csatlakozásával kapcsolatban elmondta, hogy kormánya a nyugat-balkáni országokéhoz hasonló normál tempójú csatlakozási folyamatot tud támogatni.
Az első csatlakozási fejezet megnyitásához pedig akkor járulnak hozzá, ha sikerül megállapodni a kijevi vezetéssel a kárpátaljai magyar kisebbség jogairól.
A Magyar Péter kíséretében lévő miniszterek a csütörtöki nap folyamán előkészítő tárgyalásokat folytattak a brüsszeli tisztségviselőkkel.