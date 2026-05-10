Tömeges járattörlések jöhetnek Európában az iráni háború miatt

A német repülőtereket tömörítő ADV vezetője egy interjúban arról beszélt: ha tartósan magasak maradnak Európában a kerozinárak, egyes repülőtereken akár tízszázalékos kapacitáscsökkenés is bekövetkezhet, írja a Tagesschau.

Ez országos szinten több mint húszmillió utast érinthet.

A szakember szerint elsősorban a diszkont légitársaságok és a kevésbé népszerű turisztikai célpontok kerülhetnek veszélybe. Több útvonal teljesen megszűnhet, más helyekre pedig ritkábban és jóval drágábban közlekedhetnek majd járatok.

Az iráni háború hatása

A német repülőtéri szövetség szerint a helyzetet az iráni konfliktus súlyosbította. A kerozin ára az elmúlt hónapokban megduplázódott a háború előtti szinthez képest, és egyelőre nem látszik gyors enyhülés.

A szakember úgy fogalmazott: hiába biztosított az üzemanyag-ellátás, ilyen árak mellett számos légitársaság számára egyszerűen veszteségessé válhat a működés.

A német repülőterek ezért állami segítséget sürgetnek. Az ADV azt követeli a berlini kormánytól, hogy legalább ideiglenesen függesszék fel a légi közlekedési adót, később pedig legalább a felére csökkentsék azt, hogy mérsékelni lehessen a válság hatásait. A nyári utazási szezon így Európa-szerte dráguló repülőjegyeket, ritkuló járatokat és jelentős fennakadásokat hozhat az utasok számára.