Ez a választás megpecsételheti a spanyol szocialisták sorsát

A dél-spanyolországi Andalucía régió választói ezen a hétvégén járulnak az urnákhoz egy olyan választáson, amely várhatóan abszolút többséget hoz a konzervatív Néppártnak (PP), és újabb súlyos vereséget mér Pedro Sánchez nehéz helyzetbe került szocialistáira egy olyan térségben, amely korábban az egyik legfontosabb bástyájuknak számított – számolt be cikkében a The Guardian.
A vasárnapi andalúziai választás – Spanyolország legnépesebb régiójában –, amely egyben az utolsó jelentős megmérettetés a jövő évi parlamenti választások előtt, az országos közhangulat fontos jelzőjévé válhat, és arra is választ adhat, hogy a jobboldali Vox párt népszerűsége elérte-e a csúcspontját.
A Néppárt (PP), amely az elmúlt hét évben irányította az egykori szocialista fellegvárat, igyekszik a választást Pedro Sánchez miniszterelnökről szóló népszavazásként bemutatni.
Sánchez közvetlen környezetét, pártját és kormányzatát ugyanis több korrupciós vád is érinti.
A közvélemény-kutatások szerint a hivatalban lévő néppárti regionális elnök, Juan Manuel Moreno Bonilla jó úton halad afelé, hogy csaknem megismételje a 2022-es legutóbbi választási sikerét a régióban. Eközben a Spanyol Szocialista Munkáspárt (PSOE), történetének eddigi legrosszabb eredményére készülhet.
Az andalúziai regionális választásokon 2018-ban a spanyol politika fősodrába bekerült Vox, az előrejelzések szerint további egy vagy két mandátumot szerezhet a négy évvel ezelőtt elnyert 14 hely mellé.
Moreno és a Néppárt országos vezetője, Alberto Núnez Feijóo egyaránt arra törekszik, hogy a vasárnapi szavazást a párt országos erősítésére használja fel, kihasználva a központi kormányt övező botrányokat.
A Néppárt regionális elnöke a PSOE-s ellenfelét, az egykori országos minisztert és miniszterelnök-helyettest, María Jesús Monterót „a múlt hölgyének” nevezte, és arról beszélt, hogy szükség van „a rossz politika eltemetésére, a múlt lezárására és arra, hogy a jövő építése érdekében a múltat a múltban hagyják”.
A közelmúlt eseményei még nagyobb nyomás alá helyezték a szocialistákat. Monterót a hét elején heves bírálatok érték, miután a dél-spanyolországi partoknál kábítószer-csempészek üldözése közben életüket vesztő két Guardia Civil-tiszt halálát „munkahelyi balesetnek” nevezte.
Később pontosította kijelentését, és azt mondta, hogy a két rendvédelmi dolgozó „szolgálatteljesítés közben” vesztette életét.
Moreno maga is bírálatok kereszttüzébe került. Mivel az andalúziai választók 42,2 százaléka az egészségügyet tartja a régió legsúlyosabb problémájának, a kampány során ismét előtérbe került a daganatszűréssel kapcsolatos botrány kezelése.
A regionális kormány tavaly év végén elismerte, hogy több mint 2300 nő nem kapott tájékoztatást a mammográfiás vizsgálatok nem egyértelmű eredményeiről, emiatt pedig elmaradtak a szükséges további vizsgálatok és kezelések. A diagnózisok késedelme hatalmas felháborodást váltott ki, és tiltakozásokhoz vezetett, amelyek végül a regionális egészségügyi miniszter lemondásába torkolltak.
Moreno a héten azt állította, hogy az adminisztratív hiba következtében senki sem vesztette életét, ezt az állítást azonban kampányolók és érintettek vitatták.
Ángela Claverol, az Amama Sevilla szervezet elnöke azt mondta, hogy legalább hat nő halt meg amiatt, hogy nem közölték velük időben a szűrővizsgálatok eredményeit. Szerinte a szűrővizsgálatokkal kapcsolatos botrány egy szélesebb körű andalúziai egészségügyi válság jele, amelyért ő és sokan mások Moreno közegészségügyi rendszerre vonatkozó privatizációs politikáját teszik felelőssé.
A lakhatás Andalúziában – akárcsak Spanyolország más részein – szintén komoly aggodalomra ad okot a választók körében. Miközben olyan városok, mint Sevilla, Málaga és Córdoba a túlturizmus következményeivel – köztük az elszálló bérleti díjakkal és a lakhatási lehetőségek hiányával – küzdenek, helyi csoportok arra ösztönzik a regionális kormányt, hogy a turisták helyett inkább a helyi lakosokra összpontosítson.
Juan Carlos Benítez, az Albayzín Habitable nevű szervezet egyik tagja – amely két évvel ezelőtt alakult a granadai Albaicín negyed látványos átalakulására reagálva –, azt mondta, úgy tűnik, a Moreno-kormány „a mennyiségi turizmus stratégiáját választotta a minőségi turizmus helyett”.
Benítez szerint Granada a legutóbbi andalúziai város, amely a rövid távú gondolkodás áldozatává vált: a gyors, turizmuson keresztüli gazdasági növekedést a fenntartható fejlődés elé helyezték. Elmondása szerint az elmúlt hónapok „katasztrofálisak” voltak a városrész számára: bezárt egy helyi egészségügyi központ, és számos fontos helyi épületet értékesítettek átépítési célból.
Pablo Simón, a madridi Carlos III Egyetem politológusa szerint a vasárnapi választás eredményei jóval Andalúzián túl is éreztetni fogják hatásukat, miközben Spanyolország a parlamenti választásokra készül. A felmérések szerint a Néppárt jövőre ismét az első helyen végezhet, de a kormányzáshoz szüksége lesz a Vox támogatására.
„Ha Moreno Bonilla megtartja abszolút többségét, és a Vox nem tud nagyobb befolyást szerezni a kormányalakításban, az megerősíti azt az elképzelést, hogy a Vox most valamelyest stagnál, miközben a Néppárt egyre nagyobb teret nyer” – mondta Simón.
Hozzátette: bár a Vox viszonylag jól szerepelt a legutóbbi regionális választásokon Aragónban, Extremadurában és Kasztília és Leónban, egyre inkább az az érzés uralkodik, hogy a párt a belső viták miatt megtorpant, és halványulhat az esélye annak, hogy elérje a vágyott 20 százalékos támogatottságot. Ugyanakkor megjegyezte, hogy a Néppárt vezette régiókat érintő botrányok – például a konzervatívok hibás válságkezelése a 2024-es valenciai halálos árvizek idején – még fordíthatnak a Vox helyzetén.
Simón arról is beszélt, hogy a szocialisták „szörnyű” eredményre készülhetnek vasárnap.