Ez a választás megpecsételheti a spanyol szocialisták sorsát

A dél-spanyolországi Andalucía régió választói ezen a hétvégén járulnak az urnákhoz egy olyan választáson, amely várhatóan abszolút többséget hoz a konzervatív Néppártnak (PP), és újabb súlyos vereséget mér Pedro Sánchez nehéz helyzetbe került szocialistáira egy olyan térségben, amely korábban az egyik legfontosabb bástyájuknak számított – számolt be cikkében a The Guardian.

A vasárnapi andalúziai választás – Spanyolország legnépesebb régiójában –, amely egyben az utolsó jelentős megmérettetés a jövő évi parlamenti választások előtt, az országos közhangulat fontos jelzőjévé válhat, és arra is választ adhat, hogy a jobboldali Vox párt népszerűsége elérte-e a csúcspontját.

A Néppárt (PP), amely az elmúlt hét évben irányította az egykori szocialista fellegvárat, igyekszik a választást Pedro Sánchez miniszterelnökről szóló népszavazásként bemutatni.

Sánchez közvetlen környezetét, pártját és kormányzatát ugyanis több korrupciós vád is érinti.

A közvélemény-kutatások szerint a hivatalban lévő néppárti regionális elnök, Juan Manuel Moreno Bonilla jó úton halad afelé, hogy csaknem megismételje a 2022-es legutóbbi választási sikerét a régióban. Eközben a Spanyol Szocialista Munkáspárt (PSOE), történetének eddigi legrosszabb eredményére készülhet.

Az andalúziai regionális választásokon 2018-ban a spanyol politika fősodrába bekerült Vox, az előrejelzések szerint további egy vagy két mandátumot szerezhet a négy évvel ezelőtt elnyert 14 hely mellé.

Moreno és a Néppárt országos vezetője, Alberto Núnez Feijóo egyaránt arra törekszik, hogy a vasárnapi szavazást a párt országos erősítésére használja fel, kihasználva a központi kormányt övező botrányokat.

A Néppárt regionális elnöke a PSOE-s ellenfelét, az egykori országos minisztert és miniszterelnök-helyettest, María Jesús Monterót „a múlt hölgyének” nevezte, és arról beszélt, hogy szükség van „a rossz politika eltemetésére, a múlt lezárására és arra, hogy a jövő építése érdekében a múltat a múltban hagyják”.

A közelmúlt eseményei még nagyobb nyomás alá helyezték a szocialistákat. Monterót a hét elején heves bírálatok érték, miután a dél-spanyolországi partoknál kábítószer-csempészek üldözése közben életüket vesztő két Guardia Civil-tiszt halálát „munkahelyi balesetnek” nevezte.

Később pontosította kijelentését, és azt mondta, hogy a két rendvédelmi dolgozó „szolgálatteljesítés közben” vesztette életét.

Moreno maga is bírálatok kereszttüzébe került. Mivel az andalúziai választók 42,2 százaléka az egészségügyet tartja a régió legsúlyosabb problémájának, a kampány során ismét előtérbe került a daganatszűréssel kapcsolatos botrány kezelése.

A regionális kormány tavaly év végén elismerte, hogy több mint 2300 nő nem kapott tájékoztatást a mammográfiás vizsgálatok nem egyértelmű eredményeiről, emiatt pedig elmaradtak a szükséges további vizsgálatok és kezelések. A diagnózisok késedelme hatalmas felháborodást váltott ki, és tiltakozásokhoz vezetett, amelyek végül a regionális egészségügyi miniszter lemondásába torkolltak.

Moreno a héten azt állította, hogy az adminisztratív hiba következtében senki sem vesztette életét, ezt az állítást azonban kampányolók és érintettek vitatták.