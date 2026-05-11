Rengeteg élet veszélyben: így árasztják el fegyverek Európát a háború után

1 órája
Olvasási idő: 4 perc
Retteghet Európa a háború utáni Ukrajnától. A Frontex egyik vezetője szerint egy esetleges tűzszünet vagy békemegállapodás után fegyverek, lőszerek és robbanóanyagok áraszthatják el az Európai Uniót. Lars Gerdes arra figyelmeztetett: a kontinens biztonságát is veszélybe sodorhatja, ha a háború lezárását követően ellenőrizhetetlenné válik az Ukrajnából induló fegyvercsempészet.
orosz–ukrán háború, tűzszüneti megállapodás, fegyverkereskedelem, Európa

A Frontex helyettes ügyvezető igazgatója, Lars Gerdes a Weltnek nyilatkozva arról beszélt, hogy ügynökségük megerősítette jelenlétét Ukrajna nyugati határainál, és folyamatosan figyelemmel kíséri a helyzetet.

A Frontex egyik vezetője szerint az orosz–ukrán háborút lezáró esetleges tűzszünet vagy békemegállapodás után fegyverek, lőszerek és robbanóanyagok áraszthatják el az Európai Uniót (Fotó: AFP)

Az Európai Unió határ- és partvédelmi ügynökségének helyettes vezetője arra figyelmeztetett: nagy a veszélye annak, hogy egy esetleges békemegállapodás vagy tűzszünet után fegyvereket csempésznek Ukrajnából az Európai Unió területére.

„Előfordulhat, hogy nagyobb méretű fegyvercsempészet indul meg. Ez komoly biztonsági kockázatot jelenthet Európa számára” – mondta Lars Gerdes a Welt című német lapnak.

Gerdes szerint, ha véget ér az Oroszország által négy éve indított háború, könnyen megismétlődhet az, ami a volt Jugoszlávia felbomlása után történt, amikor a harcok lezárását követően illegális fegyverek árasztották el Európa több országát – írja a Politico.

A Frontex vezetője elmondta: az ügynökség már a háború kezdete óta készül erre a forgatókönyvre.

Különösen egy tűzszünet vagy békemegállapodás után látom magasnak a kockázatot. Akkor ugyanis nagy mennyiségű fegyver, lőszer és robbanóanyag maradhat az országban, miközben sok ember pénzügyi nehézségekkel nézhet szembe. Ez kedvezhet a fegyvercsempészet felerősödésének

 – fogalmazott Lars Gerdes.

 

