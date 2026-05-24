Pánik Washingtonban: Trump közelében kezdett lövöldözni egy férfi – videó

Tüzet nyitott a rendőrökre egy fegyveres a Fehér Ház közelében lévő biztonsági ellenőrzőpontnál szombat este. A rendőrök viszonozták a lövéseket, a támadó pedig olyan súlyosan megsérült, hogy a kórházba szállítása után meghalt – közölte az Egyesült Államok Titkosszolgálata. Több bűnüldöző szerv forrásai szerint a Fehér Ház egyik ellenőrzőpontján tüzet nyitott, majd lelőtt fegyveres egy 21 éves férfi volt, aki azt hitte magáról, hogy Jézus Krisztus. A 21 éves Nasire Bestet szombat este lőtték le, miután tűzpárbajba keveredett a titkosszolgálat ügynökeivel Washingtonban.

Lövések dördültek el a Fehér Ház egyik biztonsági ellenőrzőpontjánál szombat este (Fotó: AFP)

A Reutersnek eljuttatott közlemény szerint

a férfi a Fehér Ház közelében, a 17. utca és a Pennsylvania Avenue kereszteződésénél található ellenőrzőponthoz érkezett, elővette fegyverét a táskájából, majd tüzet nyitott a szolgálatot teljesítő rendőrökre. A rendőrök visszalőttek, és eltalálták a támadót.

A lövöldözés során egy járókelőt is lövés ért, a sérüléseinek súlyosságáról azonban nem közöltek részleteket. A Titkosszolgálat egy másik, több sajtóorgánum által idézett közleménye szerint egyelőre nem tisztázott, hogy a járókelőt a támadó első lövései vagy az ezt követő tűzváltás során találta-e el lövedék.

A Reutersnek nyilatkozó rendvédelmi tisztviselő szerint a gyanúsított mentális problémákkal küzdött. Hozzátette, hogy korábban már távoltartó intézkedést rendeltek el vele szemben.

A Titkosszálat közlése szerint a rendvédelmi szervek állományából senki sem sérült meg. Az incidens idején Donald Trump amerikai elnök a Fehér Házban tartózkodott.

Az eset közel egy hónappal azután történt, hogy egy fegyveres lövéseket adott le abban a szállodában, amely a Fehér Házi Tudósítók Szövetségének vacsorájának adott otthont. A történtek miatt Trumpot és több más tisztviselőt is sietve kimenekítették a helyszínről.