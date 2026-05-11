Fico szerint Amerika profitálna az orosz energia kiszorításából

Robert Fico az Európai Unió energiapolitikájáról beszélt egy TikTokra feltöltött videóban. A szlovák miniszterelnök szerint az orosz gáz és kőolaj teljes kiszorítása nem Európa érdekeit szolgálná, hanem az amerikai beszállítók számára teremtene extraprofitot.

Robert Fico szlovák miniszterelnök (Fotó: AFP)

A felvételen Robert Fico arról beszélt, hogy az Európai Bizottság döntése alapján 2027-től megszűnhet az orosz gázimport lehetősége. A szlovák kormányfő közölte: Szlovákia keresetet nyújtott be az intézkedés ellen, mert álláspontjuk szerint az energiaellátás diverzifikációja mellett az orosz energiahordozók lehetőségét sem szabadna teljesen kizárni.

Az Európai Unió döntése alapján 2027-ben véget ér a gázszállítás. Mi keresetet nyújtottunk be ez ellen

– fogalmazott Fico.

A politikus szerint a háttérben komoly gazdasági érdekek húzódnak meg. Elmondása szerint egy közelmúltbeli találkozón világossá tették számukra, hogy az amerikai vállalatok jelentős érdeklődést mutatnak az európai tranzitinfrastruktúrák iránt.

Fico úgy látja, az orosz energiahordozók európai kiszorítása végső soron az amerikai cégeknek kedvezne.

Az oroszok standard áron fogják ellátni az amerikaiakat gázzal és olajjal, az amerikaiak pedig magas amerikai haszonkulccsal adják majd tovább nekünk. Tényleg ennyire idióták vagyunk?

– tette fel a kérdést a szlovák miniszterelnök.