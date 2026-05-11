Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Saller

Kemény kritikát kapott Magyar Péter a Hit Gyülekezetének vezetőjétől

Érdekes

Döbbenet: megvan a nyolcadik kontinens

Robert Fico

Fico szerint Amerika profitálna az orosz energia kiszorításából

35 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A szlovák miniszterelnök szerint Brüsszel döntése Európa helyett az amerikai cégek profitját növelheti. Európa viszont ráfizet.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Robert Ficokőolajorosz gáz

Robert Fico az Európai Unió energiapolitikájáról beszélt egy TikTokra feltöltött videóban. A szlovák miniszterelnök szerint az orosz gáz és kőolaj teljes kiszorítása nem Európa érdekeit szolgálná, hanem az amerikai beszállítók számára teremtene extraprofitot.

Robert Fico reagált Magyar Péter kijelentéseire, magyarázatot vár
Robert Fico szlovák miniszterelnök (Fotó: AFP)

A felvételen Robert Fico arról beszélt, hogy az Európai Bizottság döntése alapján 2027-től megszűnhet az orosz gázimport lehetősége. A szlovák kormányfő közölte: Szlovákia keresetet nyújtott be az intézkedés ellen, mert álláspontjuk szerint az energiaellátás diverzifikációja mellett az orosz energiahordozók lehetőségét sem szabadna teljesen kizárni.

Az Európai Unió döntése alapján 2027-ben véget ér a gázszállítás. Mi keresetet nyújtottunk be ez ellen

 – fogalmazott Fico.

A politikus szerint a háttérben komoly gazdasági érdekek húzódnak meg. Elmondása szerint egy közelmúltbeli találkozón világossá tették számukra, hogy az amerikai vállalatok jelentős érdeklődést mutatnak az európai tranzitinfrastruktúrák iránt.

Fico úgy látja, az orosz energiahordozók európai kiszorítása végső soron az amerikai cégeknek kedvezne.

Az oroszok standard áron fogják ellátni az amerikaiakat gázzal és olajjal, az amerikaiak pedig magas amerikai haszonkulccsal adják majd tovább nekünk. Tényleg ennyire idióták vagyunk?

 – tette fel a kérdést a szlovák miniszterelnök.

@cgtneurope Speaking in Bratislava, Robert Fico warned that cutting off Russian energy would simply hand profit margins to American suppliers — at Europe's expense. "The Russians will supply the Americans with gas and oil at standard prices, and the Americans will sell it to us with an American high-margin surcharge. Are we such idiots already?" he said. #Slovakia #Fico #EuropeanUnion #RussianGas #Energy #REPowerEU #Europe #WorldNews #Geopolitics #BreakingNews ♬ original sound - CGTN Europe

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!