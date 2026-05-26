Fico: Ukrajnának a béke felé kell lépnie az uniós társult tagságért

Robert Fico szlovák miniszterelnök szerint Ukrajna csak akkor kaphat európai uniós társult tagsági státuszt, ha konkrét lépéseket tesz a béke irányába, derült ki a szlovák kormányfő nyilatkozatából, amelyet Peter Pellegrini államfővel és Richard Rasi parlamenti elnökkel folytatott egyeztetése után tett közzé.
Fico úgy fogalmazott: amennyiben Ukrajna ilyen különleges státuszt kapna, elvárható, hogy „cserébe adjon is valamit”, hozzátéve, hogy az Európai Uniónak az a célja kell legyen, hogy Kijev a béke felé mozduljon el, írja a TASZSZ.

Robert Fico szlovák miniszterelnök (Fotó: AFP/Ramil Sitdikov)

A szlovák kormányfő szerint Szerbiát, Albániát és Montenegrót előbb kellene felvenni az Unióba, mint Ukrajnát, tekintettel arra, hogy ezek az országok már előrébb tartanak a csatlakozási folyamatban.

Fico egyúttal arra reagált, hogy Friedrich Merz német kancellár javaslatot tett Ukrajna úgynevezett „társult tagi” státuszának megadására, amely ugyan nem járna szavazati joggal, de lehetővé tenné az ország képviselőinek részvételét az uniós intézmények munkájában.

Peter Pellegrini szlovák elnök (Fotó: Anadolu/AFP/Zuzana Gogova)

Fico véleményét osztja Pellegrini is

Peter Pellegrini szlovák államfő ezzel kapcsolatban hangsúlyozta: Ukrajna gyorsított eljárásban történő társult tagsága sem történhet feltételek nélkül. Szerinte amennyiben Ukrajna megelőzné a Nyugat-Balkán országait a csatlakozási folyamatban, az „nagyon negatív jelzést” küldene azoknak az államoknak, amelyek már jelentős előrehaladást értek el az EU-integrációban.


 

 

