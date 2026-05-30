Belharc fenyegeti Macron táborát a francia elnökválasztás előtt

A Le Monde beszámolója szerint egyre nagyobb az aggodalom Emmanuel Macron politikai táborában, miközben a jobboldal támogatottsága folyamatosan erősödik Franciaországban. A 2027-es elnökválasztás közeledtével Gabriel Attal, a Reneszánsz párt politikusa és Edouard Philippe volt miniszterelnök kockázatos stratégiát választott: egyszerre próbálnak együttműködni a jobboldal feltartóztatása érdekében, miközben ugyanazért az elnöki posztért is versenyeznek.

A francia választás kiélezett lesz, Gabriel Attal első körben nem egyedül szállna ringbe

Fotó: ELISA LLOP / Hans Lucas

A korábban a miniszterelnöki pozíciót is betöltő Gabriel Attal és Edouard Philippe úgy próbálnak meg összefogni, hogy közben ugyanazért a posztért versenyeznek. A terv nem véletlenül született meg, hiszen az elmúlt években Franciaországban egyre komolyabb társadalmi problémák ütötték fel a fejüket. A politikai erőszak már emberéleteket követel, miközben a migráció okozta társadalmi változások és problémák is megoldásra várnak.

A szakértők és a közvélemény-kutatások jelentős része szerint ezek a problémák egyértelműen a jobboldali Nemzeti Tömörülésnek kedveznek, amelynek meghatározó alakja továbbra is Marine Le Pen.

Az előretörést érzékelve Gabriel Attal és Edouard Philippe úgy döntöttek, hogy 2027 kezdetéig megpróbálnak egy egységes frontot felállítani a jobboldal esélyeinek megtörésére. A politikai üzeneteik versenyeztetése azonban kockázatos lépésnek tűnik. Sokan azért aggódnak, hogy a két különböző karakterű politikus és a sok különböző álláspont végső soron elriasztja majd a szavazókat.

Edouard Philippe egészen más karakter képvisel, mint Attal

Fotó: MARTIN BUREAU / AFP

Emellett azt is érdemes megjegyezni, hogy a választáson nem lehet két elnököt választani, így Attal és Philippe előválasztási versengése akár teljes párbajba is átfordulhat.

A Le Monde több, az ügyet ismerő forrással is beszélt, akik szerint már most komoly feszültség húzódik Gabriel Attal és Edouard Philippe között. Bár Emmanuel Macron két korábbi miniszterelnöke nyilvánosan igyekszik azt hangsúlyozni, hogy versenytársak, nem pedig ellenfelek, a háttérben egyre élesebb a rivalizálás az elnökjelöltségért.

Sokan próbálják rávenni a két pártot arra, hogy egy jelöltet állítsanak, köztük Elisabeth Borne volt miniszterelnök is.

A politikus nyílt levélben bírálta a két jelölt stratégiáját. Szerinte túl kevés idő áll rendelkezésre ahhoz, hogy egymással versengjenek, figyelmüket inkább a jobboldal üzeneteinek ellensúlyozására kellene fordítaniuk. A pártokon belül ráadásul attól is tartanak, hogy a bizonytalan szavazók megoszlása miatt végül egyik jelölt sem tud egyértelmű favoritként kiemelkedni.