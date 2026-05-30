Belharc fenyegeti Macron táborát a francia elnökválasztás előtt

Franciaország a 2027-es elnökválasztásra készül, amelyen Emmanuel Macron már nem indulhat. A jobboldal előretörése miatt a centrista táborban egyre nő a feszültség, Gabriel Attal és Edouard Philippe pedig kockázatos játszmába kezdett: egyszerre próbálnak összefogni és egymás riválisai lenni az Élysée-palotáért folyó versenyben.
A Le Monde beszámolója szerint egyre nagyobb az aggodalom Emmanuel Macron politikai táborában, miközben a jobboldal támogatottsága folyamatosan erősödik Franciaországban. A 2027-es elnökválasztás közeledtével Gabriel Attal, a Reneszánsz párt politikusa és Edouard Philippe volt miniszterelnök kockázatos stratégiát választott: egyszerre próbálnak együttműködni a jobboldal feltartóztatása érdekében, miközben ugyanazért az elnöki posztért is versenyeznek.

A francia választás kiélezett lesz, Gabriel Attal első körben nem egyedül szállna ringbe
 Fotó: ELISA LLOP / Hans Lucas

A korábban a miniszterelnöki pozíciót is betöltő Gabriel Attal és Edouard Philippe úgy próbálnak meg összefogni, hogy közben ugyanazért a posztért versenyeznek. A terv nem véletlenül született meg, hiszen az elmúlt években Franciaországban egyre komolyabb társadalmi problémák ütötték fel a fejüket. A politikai erőszak már emberéleteket követel, miközben a migráció okozta társadalmi változások és problémák is megoldásra várnak. 

A szakértők és a közvélemény-kutatások jelentős része szerint ezek a problémák egyértelműen a jobboldali Nemzeti Tömörülésnek kedveznek, amelynek meghatározó alakja továbbra is Marine Le Pen.

Az előretörést érzékelve Gabriel Attal és Edouard Philippe úgy döntöttek, hogy 2027 kezdetéig megpróbálnak egy egységes frontot felállítani a jobboldal esélyeinek megtörésére. A politikai üzeneteik versenyeztetése azonban kockázatos lépésnek tűnik. Sokan azért aggódnak, hogy a két különböző karakterű politikus és a sok különböző álláspont végső soron elriasztja majd a szavazókat. 

Edouard Philippe egészen más karakter képvisel, mint Attal
Fotó: MARTIN BUREAU / AFP

Emellett azt is érdemes megjegyezni, hogy a választáson nem lehet két elnököt választani, így Attal és Philippe előválasztási versengése akár teljes párbajba is átfordulhat. 

A Le Monde több, az ügyet ismerő forrással is beszélt, akik szerint már most komoly feszültség húzódik Gabriel Attal és Edouard Philippe között. Bár Emmanuel Macron két korábbi miniszterelnöke nyilvánosan igyekszik azt hangsúlyozni, hogy versenytársak, nem pedig ellenfelek, a háttérben egyre élesebb a rivalizálás az elnökjelöltségért.

Sokan próbálják rávenni a két pártot arra, hogy egy jelöltet állítsanak, köztük Elisabeth Borne volt miniszterelnök is. 

A politikus nyílt levélben bírálta a két jelölt stratégiáját. Szerinte túl kevés idő áll rendelkezésre ahhoz, hogy egymással versengjenek, figyelmüket inkább a jobboldal üzeneteinek ellensúlyozására kellene fordítaniuk. A pártokon belül ráadásul attól is tartanak, hogy a bizonytalan szavazók megoszlása miatt végül egyik jelölt sem tud egyértelmű favoritként kiemelkedni.

Nem kizárt, hogy a 2027-es elnökválasztás előtt kiélezett belharc alakul ki Macron politikai táborában. Ez a leköszönő francia elnök számára különösen kellemetlen forgatókönyv lenne, hiszen éveken át azon dolgozott, hogy távol tartsa a jobboldalt a hatalomtól. Ha utódai egymást gyengítik a versenyben, az végül a Nemzeti Tömörülés malmára hajthatja a vizet.

