Szimbolikus döntést hozott a francia nemzetgyűlés

Százhetvennyolc évvel a rabszolgaság tényleges eltörlése után Franciaország nemzetgyűlése egyhangúlag döntött azon XVII. és XVIII. századi királyi rendeletek visszavonásáról, amelyek a gyarmati rabszolgatartást szabályozták – számol be róla a Le Figaro francia napilap.

A döntés bár szimbolikus, fontos mérföldkő a francia nemzeti emlékezetpolitikában és a jogrendszer megtisztításában, ugyanakkor felszínre hozta a kárpótlás és a tengerentúli területek esélyegyenlőségének kérdéseit is.

A párizsi Bourbon-palota, a francia törvényhozás épülete előtt ma is ott áll annak a Jean-Baptiste Colbert-nek a szobra, aki XIV. Lajos minisztereként az 1685-ös „Code Noir”, azaz a „Fekete Törvény” legfőbb kidolgozója volt. Ez pikáns hátteret adott ahhoz a szavazáshoz, amely során a képviselők – pártállástól függetlenül – a múlt ezen sötét árnyékának végleges eltörléséről voksoltak.

Bár Franciaországban 1848-ban jogilag megszűnt a rabszolgaság, az azt szabályozó jogszabályokat formailag soha nem vonták vissza.

A mostani törvényjavaslatot Max Mathiasin guadelope-i képviselő terjesztette elő, aki a szavazást követően könnyek között nevezte a döntést „további lépésnek a rabszolgaságba taszított férfiak, nők és gyermekek emléke előtt”. A „Code Noir” és a hozzá kapcsolódó rendelkezések ugyanis a felvilágosodás korának minden humanista eszményével szembe mentek: a rabszolgákat „ingóságnak” tekintették, akiket adni-venni lehetett, a szökési kísérleteket pedig füllevágással, billogozással vagy akár halállal büntették.

Emmanuel Macron köztársasági elnök is támogatásáról biztosította a kezdeményezést. Az államfő szerint e szövegek fenntartása a jogrendszerben, még ha joghatásuk régóta nincs is, „a köztársasági eszme elárulása”.

A szavazás azonban további kérdéseket is felvet. 1848 után Franciaország a korábbi rabszolgatartókat kárpótolta az „elvesztett tulajdonért”, a rabszolgákat viszont föld és tőke nélkül hagyták sorsukra – emlékeztetnek a tengerentúli területek képviselői.

Ez az örökség a mai napig érezhető a tengerentúli megyék és az anyaország közötti gazdasági egyenlőtlenségekben, a magas munkanélküliségben és a szegénységben.

A kérdés most az: megáll-e a folyamat a szimbolikus gesztusnál, vagy továbblépnek a tényleges jóvátétel irányába? Béatrice Bellay martinique-i képviselő szerint eljött az ideje, hogy „az emlékezettől a kárpótlásig” jussanak el. Sokan azonban nem közvetlen pénzügyi juttatást, hanem kiemelt közpolitikai támogatást sürgetnek (például az oktatásban és az infrastruktúra-fejlesztésben), hogy az egykori gyarmati területek végre valódi esélyegyenlőséget élvezhessenek.