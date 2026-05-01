Franciaország tiltakozással készült a munka ünnepére

Párizsban akár százezres tömeg is összegyűlhet ma, akik elsősorban a kormány intézkedéseinek a hiányát sérelmezik a válságos időkben. Franciaország szakszervezetei szerint az elszálló infláció és a növekvő energiaárak miatt határozott lépések szükségesek, mint például a minimálbér emelése – írja a Le Mond.

Franciaország számos városában vonultak utcára a dolgozók

Franciaországban feszült készülődés zajlik a munka ünnepén, miután a kormány hosszas mérlegelés után engedélyezte a pékek és a virágárusok munkavégzését az ünnep alatt. Ezt több, a két szakmát képviselő szakszervezet is elutasította, mondván, hogy az eredeti törvényjavaslat több szakma képviselőjének is lehetőséget teremtet volna az ünnepi munkavégzésre, azonban a szűkített, pékeket és virágárusokat érintő változtatással sincs kizárva, hogy később bővítik a listát.

Egyes szakszervezetek szerint ráadásul az önkéntes munkavégzés később kötelező erejű is lehet, hiszen egy széleskörű ünnepi munkavégzés versenyhátrányba hozhatja azokat, akik mégsem nyitnak ki.

„A pékek problémája nem a május 1-jei nyitás, hanem az egekbe szökő energiaszámláik, a nyersanyagok és a búza ára, amik jelentősen emelkednek” – fogalmazott az egyik szakszervezeti képviselő. Ez azonban azt is megmutatja, hogy jelenleg többről van szó Franciaországban, mint az ünnepi munkavégzésről. A vállalkozók és munkások ugyanis úgy érzik, hogy a kormány a számukra kedvezőtlen intézkedéseket gyorsan, sokszor a fejük fölött is meghozza, míg a túlélésükhöz fontos támogatások késlekednek.

„A minimálbért emelni kellene, mert ma infláció van”, amelyet több mint 2 százalékra becsülnek – hangsúlyozta Marylise Léon, a CFDT (Francia Demokratikus Munkásszövetség) szakszervezet főtitkára.

Az új törvény egyébként csak 2027 májusában lépne érvénybe, így egy másik probléma is rögtön felütötte a fejét. Azok a virágüzletek és pékségek ugyanis, amelyek ki akarnak nyitni saját jogon, könnyen súlyos büntetésekkel találhatják szembe magukat. Az érdekképviseletek ennek kapcsán arra figyelmeztettek, hogy csak akkor lehet ennek elejét venni, ha a kötelező zárva tartás mindenkire, vagy senkire sem vonatkozik. Abban azonban a legtöbb dolgozó egyetért, hogy a május 1-jét meg kell hagyni szabadnapnak.

A beszámolók szerint az ország számos nagyvárosában utcára vonulnak az emberek.

Párizsban a menet délután 2 órakor indult a Place de la République-ról a Place de la Nation felé, és részt vesz rajta Marylise Léon, valamint a CGT szakszervezeti kollégája, Sophie Binet. A rendőrség adatai szerint tavaly 157 000 és 300 000 közötti számú ember vonult fel Franciaország-szerte, a százezer fős részvétel pedig idén sem zárható ki.