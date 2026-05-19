A halálzóna pokoli valósága: az ukrán katonák rettegve várják Putyin pusztító csapásait

A Donbasz térségében fekvő Kosztyantinyivka környéke jelenleg az egyik legveszélyesebb frontszakasznak számít. Az ukrán hadsereg szerint az orosz erők már elérték a város peremét, amely stratégiai jelentőségű, mert innen nyílhat út Kramatorszk és Szlovjanszk felé, ezek Ukrajna utolsó nagyobb donbaszi erődjei közé tartoznak, írta a BBC.
Csaknem nyolc hónap egy lövészárokban
Az egyik ukrán katona, akit csak Kenya néven említenek, 225 napot töltött egy frontvonalbeli lövészárokban.
Elmondása szerint a folyamatos drónveszély miatt szinte lehetetlen volt leváltani őket.
A férfi annyira legyengült a hónapokig tartó bezártságtól, hogy alig tudott járni, amikor végül sikerült visszavonulnia. Társával két nap alatt tettek meg mindössze 11 kilométert, miközben aknamezőkön és drónok által figyelt területeken kellett áthaladniuk.
A frontvonalon drónok vadásznak minden mozgásra
A katonák szerint a frontvonal mentén kialakult egy úgynevezett halálzóna, ahol gyakorlatilag minden mozgó célpontot drónok figyelnek és támadnak. A klasszikus tankcsaták és tömeges rohamok helyét ma már kisebb egységek vették át: sokszor két-három katona motorral, kerékpárral vagy akár lóháton próbál mozogni, mert a sebesség fontosabb lett, mint a páncélvédelem.
Minden alkalommal, amikor ki kellett mennünk az állásainkból, azért imádkoztunk, hogy élve visszatérjünk
– mondta Kenya.
Föld alatti túlélés és dróntámadások
Egy másik ukrán katona arról beszélt, hogy hónapokat töltött egy rommá lőtt épület pincéjében. Elmondása szerint az orosz drónok és tüzérségi csapások gyakorlatilag teljesen elpusztították az épületet.
Amikor az orosz katonák megpróbáltak behatolni a pincébe, tűzharc alakult ki, amely után kamikaze drónokkal és robbanószerekkel támadták az állásukat. Egy száloptikás vezérlésű drón még a pincébe is berepült, de végül elakadt a kábeleiben.
A katonák végül egy titkos menekülőalagúton keresztül tudtak kijutni.
A mindennapi túlélés a cél
A frontvonalon szolgáló katonák szerint az egyik legnagyobb problémát az utánpótlás jelenti. Az élelmiszert és a lőszert sokszor már csak drónokkal tudják eljuttatni a harcoló egységekhez, de ezeket rendszeresen lelövik vagy elektronikai zavaróeszközökkel blokkolják.
A lövészárkokban gyakori a vízhiány, a hideg és a betegségek is. Az egyik katona arról számolt be, hogy télen mínusz 25 fokban kellett a fagyos betonon aludniuk.
A legemlékezetesebb pillanat az volt, amikor esett az eső. Kimentem és megmosakodtam az esővízben
– mondta Kenya.
Az ukrán katonai vezetés szerint Oroszország jelenleg újraszervezi erőit egy esetleges nyári offenzíva előtt. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök korábban arról beszélt, hogy Moszkva továbbra is a Donbasz teljes elfoglalását tekinti egyik fő céljának. Bár az orosz előrenyomulás az utóbbi időszakban lassult, a frontvonalon harcoló katonák szerint továbbra is rendkívül súlyos a helyzet.
Nyugati elemzők szerint egyre valószínűbb, hogy az ukrajnai háború úgynevezett „finn forgatókönyv” szerint érhet véget. A JP Morgan geopolitikai központjának értékelése szerint a tárgyalások akár már idén lezárulhatnak, Ukrajna azonban súlyos árat fizethet a békéért.
Kérdés, hogy Ukrajna milyen feltételek mellett lenne hajlandó elfogadni egy megállapodást, és hogy Moszkva meddig akarja folytatni a katonai műveleteket.