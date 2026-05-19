Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Vlagyimir Putyin repülőgépe elhagyta Oroszországot

Érdekes

Ez a rossz szokás az életébe kerülhet - pedig rengeteg magyar imádja

frontvonal

A halálzóna pokoli valósága: az ukrán katonák rettegve várják Putyin pusztító csapásait

3 perce
Olvasási idő: 7 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Drónok, kamikaze támadások, elaknásított mezők és folyamatos életveszély – az ukrajnai frontvonal egyes szakaszai mára szinte megközelíthetetlen „halálzónává” váltak. A kelet-ukrajnai harcokban részt vevő katonák szerint a modern technológia teljesen átformálta a háborút, miközben a lövészárkokban rekedt katonák továbbra is kulcsszerepet játszanak a területek megtartásában.
Link másolása
Vágólapra másolva!
frontvonalkatonák Ukrajnaorosz-ukrán háborúdrónháborúOroszországUkrajna

A Donbasz térségében fekvő Kosztyantinyivka környéke jelenleg az egyik legveszélyesebb frontszakasznak számít. Az ukrán hadsereg szerint az orosz erők már elérték a város peremét, amely stratégiai jelentőségű, mert innen nyílhat út Kramatorszk és Szlovjanszk felé, ezek Ukrajna utolsó nagyobb donbaszi erődjei közé tartoznak, írta a BBC.

frontvonal
Az ukrán 93. Dandár drónegységének katonái optikai szálas drónokat tesztelnek, mielőtt bevetnék azokat a frontvonalon (Fotó: Anadolu/AFP/Jose Colon)

Csaknem nyolc hónap egy lövészárokban

Az egyik ukrán katona, akit csak Kenya néven említenek, 225 napot töltött egy frontvonalbeli lövészárokban.

Elmondása szerint a folyamatos drónveszély miatt szinte lehetetlen volt leváltani őket.

A férfi annyira legyengült a hónapokig tartó bezártságtól, hogy alig tudott járni, amikor végül sikerült visszavonulnia. Társával két nap alatt tettek meg mindössze 11 kilométert, miközben aknamezőkön és drónok által figyelt területeken kellett áthaladniuk.

A frontvonalon drónok vadásznak minden mozgásra

A katonák szerint a frontvonal mentén kialakult egy úgynevezett halálzóna, ahol gyakorlatilag minden mozgó célpontot drónok figyelnek és támadnak. A klasszikus tankcsaták és tömeges rohamok helyét ma már kisebb egységek vették át: sokszor két-három katona motorral, kerékpárral vagy akár lóháton próbál mozogni, mert a sebesség fontosabb lett, mint a páncélvédelem.

Minden alkalommal, amikor ki kellett mennünk az állásainkból, azért imádkoztunk, hogy élve visszatérjünk

– mondta Kenya.

Föld alatti túlélés és dróntámadások

Egy másik ukrán katona arról beszélt, hogy hónapokat töltött egy rommá lőtt épület pincéjében. Elmondása szerint az orosz drónok és tüzérségi csapások gyakorlatilag teljesen elpusztították az épületet.

Amikor az orosz katonák megpróbáltak behatolni a pincébe, tűzharc alakult ki, amely után kamikaze drónokkal és robbanószerekkel támadták az állásukat. Egy száloptikás vezérlésű drón még a pincébe is berepült, de végül elakadt a kábeleiben.

A katonák végül egy titkos menekülőalagúton keresztül tudtak kijutni.

A mindennapi túlélés a cél

A frontvonalon szolgáló katonák szerint az egyik legnagyobb problémát az utánpótlás jelenti. Az élelmiszert és a lőszert sokszor már csak drónokkal tudják eljuttatni a harcoló egységekhez, de ezeket rendszeresen lelövik vagy elektronikai zavaróeszközökkel blokkolják.

DONETSK OBLAST, UKRAINE - AUGUST 20: Exhausted Ukrainian soldiers recover at a stabilization point, in the direction of Bakhmut frontline as the Russia-Ukraine war continues in Donetsk Oblast, Ukraine on August 20, 2023. Diego Herrera Carcedo / Anadolu Agency (Photo by Diego Herrera Carcedo / ANADOLU AGENCY / Anadolu via AFP)
A végsőkig kimerült ukrán katonák lábadoznak egy stabilizációs ponton (Fotó: Anadolu/AFP/Diego Herrera Carcedo)

A lövészárkokban gyakori a vízhiány, a hideg és a betegségek is. Az egyik katona arról számolt be, hogy télen mínusz 25 fokban kellett a fagyos betonon aludniuk.

A legemlékezetesebb pillanat az volt, amikor esett az eső. Kimentem és megmosakodtam az esővízben

– mondta Kenya.

Az ukrán katonai vezetés szerint Oroszország jelenleg újraszervezi erőit egy esetleges nyári offenzíva előtt. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök korábban arról beszélt, hogy Moszkva továbbra is a Donbasz teljes elfoglalását tekinti egyik fő céljának. Bár az orosz előrenyomulás az utóbbi időszakban lassult, a frontvonalon harcoló katonák szerint továbbra is rendkívül súlyos a helyzet.

DONETSK OBLAST, UKRAINE - DECEMBER 31: Ukrainian soldiers watch the Zelensky New Years Eve address from their base in Donetsk Oblast, Ukraine on 31 December 2024. Wolfgang Schwan / Anadolu (Photo by Wolfgang Schwan / Anadolu via AFP)
Ukrán katonák nézik Zelenszkij beszédét egy bunkerben (Fotó: Anadolu/AFP/Wolfgang Schwan)

Nyugati elemzők szerint egyre valószínűbb, hogy az ukrajnai háború úgynevezett „finn forgatókönyv” szerint érhet véget. A JP Morgan geopolitikai központjának értékelése szerint a tárgyalások akár már idén lezárulhatnak, Ukrajna azonban súlyos árat fizethet a békéért.

Kérdés, hogy Ukrajna milyen feltételek mellett lenne hajlandó elfogadni egy megállapodást, és hogy Moszkva meddig akarja folytatni a katonai műveleteket.

 

Orosz-ukrán háború
Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!