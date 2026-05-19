A halálzóna pokoli valósága: az ukrán katonák rettegve várják Putyin pusztító csapásait

A Donbasz térségében fekvő Kosztyantinyivka környéke jelenleg az egyik legveszélyesebb frontszakasznak számít. Az ukrán hadsereg szerint az orosz erők már elérték a város peremét, amely stratégiai jelentőségű, mert innen nyílhat út Kramatorszk és Szlovjanszk felé, ezek Ukrajna utolsó nagyobb donbaszi erődjei közé tartoznak, írta a BBC.

Az ukrán 93. Dandár drónegységének katonái optikai szálas drónokat tesztelnek, mielőtt bevetnék azokat a frontvonalon (Fotó: Anadolu/AFP/Jose Colon)

Csaknem nyolc hónap egy lövészárokban

Az egyik ukrán katona, akit csak Kenya néven említenek, 225 napot töltött egy frontvonalbeli lövészárokban.

Elmondása szerint a folyamatos drónveszély miatt szinte lehetetlen volt leváltani őket.

A férfi annyira legyengült a hónapokig tartó bezártságtól, hogy alig tudott járni, amikor végül sikerült visszavonulnia. Társával két nap alatt tettek meg mindössze 11 kilométert, miközben aknamezőkön és drónok által figyelt területeken kellett áthaladniuk.

A frontvonalon drónok vadásznak minden mozgásra

A katonák szerint a frontvonal mentén kialakult egy úgynevezett halálzóna, ahol gyakorlatilag minden mozgó célpontot drónok figyelnek és támadnak. A klasszikus tankcsaták és tömeges rohamok helyét ma már kisebb egységek vették át: sokszor két-három katona motorral, kerékpárral vagy akár lóháton próbál mozogni, mert a sebesség fontosabb lett, mint a páncélvédelem.

Minden alkalommal, amikor ki kellett mennünk az állásainkból, azért imádkoztunk, hogy élve visszatérjünk

– mondta Kenya.

Föld alatti túlélés és dróntámadások

Egy másik ukrán katona arról beszélt, hogy hónapokat töltött egy rommá lőtt épület pincéjében. Elmondása szerint az orosz drónok és tüzérségi csapások gyakorlatilag teljesen elpusztították az épületet.

Amikor az orosz katonák megpróbáltak behatolni a pincébe, tűzharc alakult ki, amely után kamikaze drónokkal és robbanószerekkel támadták az állásukat. Egy száloptikás vezérlésű drón még a pincébe is berepült, de végül elakadt a kábeleiben.

A katonák végül egy titkos menekülőalagúton keresztül tudtak kijutni.

A mindennapi túlélés a cél

A frontvonalon szolgáló katonák szerint az egyik legnagyobb problémát az utánpótlás jelenti. Az élelmiszert és a lőszert sokszor már csak drónokkal tudják eljuttatni a harcoló egységekhez, de ezeket rendszeresen lelövik vagy elektronikai zavaróeszközökkel blokkolják.