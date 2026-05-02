„Ha alszunk, harapnak”: patkányok és menyétek lepték el a gázai menekülttáborokat – videó

„Hajnali kettőkor a sikolyára ébredtünk” – emlékezett vissza Samah al-Daabla, a négyéves Mayaseen édesanyja a megrázó pillanatokra. Amikor férje felkapcsolta a zseblámpát, egy patkány surrant el a sátorból, a kislány keze pedig csupa vér volt. A gyermeket kórházba kellett szállítani, ahol injekciót kapott, de napokig lázzal és hányással küzdött. Ez az eset korántsem egyedi a háború sújtotta Gázai övezetben – számolt be róla a BBC.
Életveszélyes kártevők és fertőzésveszély
A közösségi médiát ellepték a sokkoló felvételek: mindegyiken látható, hogy patkányok garázdálkodnak a sátrak között. A beszámolók szerint az állatok újszülötteket és magatehetetlen időseket is megtámadnak.
Egy cukorbeteg nagymama arról számolt be, hogy a rágcsálók leharapták a lábujjainak egyes részeit, amit az idegkárosodása miatt észre sem vett azonnal.
Egy friss felmérés szerint a lakóhelyüket elhagyni kényszerült családok 80 százaléka – mintegy 1,45 millió ember – él olyan helyen, ahol rendszeresen felbukkannak a kártevők. Ezek az állatok nemcsak harapásokkal és karmolásokkal okoznak sérülést, hanem vizeletükkel és ürülékükkel súlyos betegségeket is terjesztenek.
Szeméthegyek és szennyvíz
A helyzetet súlyosbítja, hogy a szennyvíz közvetlenül a túlzsúfolt táborokon keresztül folyik, a sátrak mellett pedig hatalmas szemétkupacok tornyosulnak. Ezek ideális tenyészőhelyet biztosítanak a rágcsálóknak, amelyek a melegedő tavaszi időben még agresszívabbá válnak.
Nem tudunk aludni! Ha alszunk, megharapják a gyerekeket. Annyi menyét és patkány van – abnormálisan sok
– panaszkodott Rizq Abu Laila, aki négy kisgyermekével él egy szeméttelep mellett. Elmondása szerint a patkányok már a ruháikat is széttépték és megették a lisztkészleteiket. A helyi lakosok nemzetközi segítséget sürgetnek, miközben a palesztin tisztviselők szerint szükséges 200 000 lakókocsi közül még egyet sem kaptak meg a hontalanok.
Megrekedt segítség és biztonsági kockázatok
Bár az ENSZ ügynökségei próbálnak javítani a higiéniai állapotokon, a munka lassan halad. A szemét elszállításához szükséges gépek alkatrészei hiányoznak, és a fő hulladéklerakók pedig izraeli katonai ellenőrzés alatt állnak.
Izrael biztonsági okokból korlátozza bizonyos vegyi anyagok és csövek bejutását, mivel attól tartanak, hogy a Hamász fegyvergyártásra használná azokat.
A Cogat, az izraeli védelmi szerv ugyanakkor közölte, hogy együttműködnek a nemzetközi szervezetekkel. Tájékoztatásuk szerint nemrégiben 1000 patkánycsapda és 10 tonna növényvédő szer bejutását engedélyezték. Ennek ellenére a helyzet kritikus: idén már 111 500 paraziták okozta fertőzést, például rühet regisztráltak.
A gázaiak rettegve várják a nyarat, mert a kártevők száma várhatóan tovább nő.
A gázai háború lezárása mérföldkő volt, most az újjáépítésre fordult a figyelem
Mint arról lapunk is beszámol, Egyiptomban tavaly októberben számos magas rangú vezető részvételével aláírták a Donald Trump irányításával felállított béketervet a gázai háború lezárására. A rendkívüli jelentőségű eseményen Orbán Viktor is jelen volt.
Ezzel lezárult a világ egyik legsúlyosabb fegyveres konfliktusa, melynek kiváltó oka a Hamász palesztin terrorszervezet Izrael ellen korábban indított támadása volt.
A háború, amely az Egyesült Államoknak is sokba került, véget ért, így megkezdődhet az újjáépítés.
A lakhatás továbbra is a legsúlyosabban érintett szektor Gázában
Az IRDNA közlése szerint a lakóépületek újjáépítésére 15,2 milliárd dollárt, azaz a teljes költség 30 százalékát kell előirányozni, ez teszi ki a ráfordítási összegek legnagyobb arányát egyetlen jogcímben. Három éven belül a lakhatási igények gyors kiszolgálására legalább 3,7 milliárd dollárt kell költeni, egyszerűbb otthonok, hajlékok biztosításával, ezt követően pedig megkezdődhet a lakásszektor hosszabb távra szóló rendbehozatala. A jelentés szerint közép- és hosszú távon a legnagyobb szükség a lerombolt házak újjáépítéséhez kapcsolódik, 11,4 milliárd dollárral.
A háború a károk 53 százalékát ebben a szektorban okozta.
Elveszett generáció
A háború két éve miatt a gázai gyerekek kapcsán „elveszett generációról” beszélnek. Nagy szükség lenne az oktatás helyreállítására érdekükben, ennek költségeit 3,8 milliárd dollárra számítja a szervezet. Ebből rövid távon 2,6 milliárd dollárt kellene elkölteni ahhoz, hogy a gyerekek tanítása folytatódhasson például előre gyártott épületekben, konténeriskolákban.
Gázában nagy károkat szenvedett el az energiaszektor is.
Rövid távon 365 millió dollárt kellene elkölteni arra, hogy biztosítani lehessen az övezetet kiszolgáló áramfejlesztők és generátorok napi kb. 320 ezer literes üzemanyag-szükségletét. Energiára pedig nagy szükség van az ivóvízellátáshoz, valamint a helyi élelmiszeripar beindításához. A vízellátás és a szennyvízkezelés szintén az alapvető szolgáltatások közé tartoznak. Ezen létesítmények jelentős része már a háború elején megsérült vagy tönkrement.
A tiszta víz és a vízkezelés biztosítása alapvető szükséglet, ahogy a sótalanítás helyreállítása is.
Ehhez az IRDNA szerint legalább 2,7 milliárd dollárra van szükség.
Sorsdöntő választás
Épp egy hete, szombaton megkezdődtek az önkormányzati választások az Izrael által megszállt Ciszjordániában és a Gázai övezet Deir el-Balah régiójában.
Ez volt az első alkalom a gázai háború kezdete óta, hogy a palesztinok az urnákhoz járulhattak.
A rámalláhi Központi Választási Bizottság adatai szerint a részvételre jogosultak száma Ciszjordániában közel 1,5 millió, míg Gázában 70 000 fő – számolt be róla a DW. A részvétel Ciszjordániában meghaladta az ötven százalékot, de a Gázai övezet egyes részein rendkívül alacsony volt. Az eredményeket vasárnap jelentették be.