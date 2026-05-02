„Ha alszunk, harapnak”: patkányok és menyétek lepték el a gázai menekülttáborokat – videó

„Hajnali kettőkor a sikolyára ébredtünk” – emlékezett vissza Samah al-Daabla, a négyéves Mayaseen édesanyja a megrázó pillanatokra. Amikor férje felkapcsolta a zseblámpát, egy patkány surrant el a sátorból, a kislány keze pedig csupa vér volt. A gyermeket kórházba kellett szállítani, ahol injekciót kapott, de napokig lázzal és hányással küzdött. Ez az eset korántsem egyedi a háború sújtotta Gázai övezetben – számolt be róla a BBC.

Életveszélyes kártevők és fertőzésveszély

A közösségi médiát ellepték a sokkoló felvételek: mindegyiken látható, hogy patkányok garázdálkodnak a sátrak között. A beszámolók szerint az állatok újszülötteket és magatehetetlen időseket is megtámadnak.

Egy cukorbeteg nagymama arról számolt be, hogy a rágcsálók leharapták a lábujjainak egyes részeit, amit az idegkárosodása miatt észre sem vett azonnal.

Egy friss felmérés szerint a lakóhelyüket elhagyni kényszerült családok 80 százaléka – mintegy 1,45 millió ember – él olyan helyen, ahol rendszeresen felbukkannak a kártevők. Ezek az állatok nemcsak harapásokkal és karmolásokkal okoznak sérülést, hanem vizeletükkel és ürülékükkel súlyos betegségeket is terjesztenek.

Szeméthegyek és szennyvíz

A helyzetet súlyosbítja, hogy a szennyvíz közvetlenül a túlzsúfolt táborokon keresztül folyik, a sátrak mellett pedig hatalmas szemétkupacok tornyosulnak. Ezek ideális tenyészőhelyet biztosítanak a rágcsálóknak, amelyek a melegedő tavaszi időben még agresszívabbá válnak.

Nem tudunk aludni! Ha alszunk, megharapják a gyerekeket. Annyi menyét és patkány van – abnormálisan sok

– panaszkodott Rizq Abu Laila, aki négy kisgyermekével él egy szeméttelep mellett. Elmondása szerint a patkányok már a ruháikat is széttépték és megették a lisztkészleteiket. A helyi lakosok nemzetközi segítséget sürgetnek, miközben a palesztin tisztviselők szerint szükséges 200 000 lakókocsi közül még egyet sem kaptak meg a hontalanok.

Megrekedt segítség és biztonsági kockázatok

Bár az ENSZ ügynökségei próbálnak javítani a higiéniai állapotokon, a munka lassan halad. A szemét elszállításához szükséges gépek alkatrészei hiányoznak, és a fő hulladéklerakók pedig izraeli katonai ellenőrzés alatt állnak.

Izrael biztonsági okokból korlátozza bizonyos vegyi anyagok és csövek bejutását, mivel attól tartanak, hogy a Hamász fegyvergyártásra használná azokat.

A Cogat, az izraeli védelmi szerv ugyanakkor közölte, hogy együttműködnek a nemzetközi szervezetekkel. Tájékoztatásuk szerint nemrégiben 1000 patkánycsapda és 10 tonna növényvédő szer bejutását engedélyezték. Ennek ellenére a helyzet kritikus: idén már 111 500 paraziták okozta fertőzést, például rühet regisztráltak.