Ukrajna újabb kegyetlen csapást mért az oroszokra. Négy ember meghalt, legalább 35-en pedig megsérültek az ukrán fegyveres erők támadásában a luhanszki régióban található Sztarobelszk egyik főiskoláján. A jelentések szerint több gyermek is a romok alatt rekedt, a mentőegységek a további támadások veszélye ellenére is folytatják a kutatást. Az orosz külügy szerint a támadás célzott volt, hisz az oktatási intézmény közelében nem találhatók katonai létesítmények.
Négy ember meghalt az ukrán fegyveres erők sztarobilszki főiskola ellen végrehajtott támadásában – közölte Jana Lantratova ombudsman. Az ukrán drónok csapást mértek egy oktatási intézményre és egy gyermekeknek otthont adó kollégiumra – számolt be róla a RIA Novosztyi.

Ukrán drónok csaptak le egy gyermekekkel teli kollégiumra, többen meghaltak Fotó: AFP

Több gyermek is a romok alatt rekedt

Lantratova a Max platformon azt írta, a támadás idején 86, 14 és 18 év közötti fiatal tartózkodott az épületben. 

Az előzetes adatok alapján négy halálos áldozatról tudni.

Marija Lvova-Belova gyermekjogi ombudsman közlése szerint 35 diák megsérült, közülük nyolcat kórházba szállítottak, hárman súlyos állapotban vannak. 

A jelentések szerint további gyerekek is a romok alatt lehetnek, így a mentőegységek a további csapások veszélye ellenére is folytatják a munkát.

Rodion Mirosnik, az orosz külügyminisztérium különleges ügyekkel megbízott nagykövete azt állította, hogy 

a támadás célzott volt, hisz az oktatási intézmény közelében nem találhatók katonai létesítmények. 

Hozzátette, az ukrán fegyveres erők több alkalommal is nehéz, merevszárnyú drónokkal támadtak. A diplomata közlése szerint Oroszország tájékoztatni fogja a nemzetközi szervezeteket az esetről, amely miatt terrorizmus vádjával indítottak eljárást.

Ukrajna a hétvégén is civileket vett célba

Mint arról beszámoltunk, vasárnap a Mitiscsi körzetben található Pogorelki faluban lelőtt drónok darabjai csapódtak be egy építés alatt álló házba, ami két férfi halálát okozta a helyszínen. Krasznohorszk Putilkovo negyedében szintén drón csapódott be egy lakóházba.

Az Isztra városi körzetben található Dedovszkban egy lakóházat, Agrogorodok faluban hatot ért közvetlen találat. 

Az előzetes jelentések szerint ezekben a körzetekben három férfi és egy nő megsérült. A Naro-Fominszki járásban található Szubbotino faluban egy magánház kigyulladt, miután egy drón lezuhant rá, de személyi sérülés itt nem történt. 

 

